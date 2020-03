Alice Steenland dyrektorem ds. zrównoważonego rozwoju w Dassault Systèmes

Nowo utworzone stanowisko dyrektora ds. zrównoważonego Rozwoju (CSO) ma na celu przewodzenie dążeniom przedsiębiorstwa do dalszego opracowywania technologii zgodnych celami zrównoważonego rozwoju: społecznymi i dotyczącymi środowiska naturalnego.

- Harmonizowanie produktu z przyrodą i życiem to najważniejsze zadanie przemysłu w XXI w. Jest to największy bodziec innowacyjności, a także klucz do prowadzenia działalności w sposób zrównoważony we wszystkich sektorach gospodarki. Doświadczenie Alice pomoże nam dostarczyć wizję, wiedzę i przewodnictwo, aby móc wcielać w życie to zobowiązanie - powiedziała Florence Verzelen, Executive Vice President, Industry, Marketing, Global Affairs, Workforce of the Future, Dassault Systèmes.

Alice Steenland wniesie do Dassault Systèmes swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie i znajomość wielu systemów zarządzania, zdobytą w pracy w dużych międzynarodowych korporacjach, organizacjach pozarządowych, agencjach ratingowych, firmach konsultingowych, środowiskach naukowych, startup-ach czy przy wielostronnych inicjatywach, realizując projekty o ogólnoświatowym zasięgu zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie.

W Grupie AXA pełniła rolę głównego dyrektora ds. społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Chief Corporate Responsibility Officer). Przed przystąpieniem do AXA, Alice Steenland kierowała sektorem badań nad inwestycjami w Vigeo, obecnie spółce zależnej Moody’s. Pracowała także w jednostce zajmującej się doradztwem biznesowym w firmie Arthur Andersen oraz była niezależną konsultantką w dziedzinie planowania strategicznego w Save the Children w Stanach Zjednoczonych.

Aktualnie jest członkiem zarządu w organizacji charytatywnej ShareAction, wykładowcą w École Polytechnique we Francji oraz członkiem komisji doradczej w Yale School of Management, w funduszu Giant Ventures, a także w IDDRI – wiodącym francuskim ośrodku analitycznym w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Alice Steenland uzyskała stopień licencjata z biologii człowieka na Uniwersytecie Stanforda oraz tytuł MBA w Yale School of Management.

- Obecnie zachodzi pilna potrzeba, aby drastycznie zmienić sposób produkowania i konsumowania towarów na świecie – na model bardziej zrównoważony - powiedziała Alice Steenland.