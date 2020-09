Alessandro Profumo prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Lotniczego

Alessandro Profumo został nominowany na prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Lotniczego i Obronnego (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe - ASD), które reprezentuje największe spółki oraz ponad 3000 MŚP i stowarzyszeń z 18 krajów europejskich.

Dyrektor generalny koncernu Leonardo, do którego należy PZL-Świdnik, będzie przewodził przez kolejne dwa lata organizacji. Nominacja miała miejsce podczas wirtualnego spotkania zarządu stowarzyszenia.

- Jestem zaszczycony nominacją na to stanowisko, przyjmuję je z dumą oraz ogromnym poczuciem odpowiedzialności za przyszłość. Z dumą, ponieważ w tych czasach kryzysu, w szczycie pandemii Covid-19, zdolności naszego sektora umożliwiły przemieszczanie pacjentów, lekarzy oraz sprzętu medycznego dokładnie w te miejsca, gdzie to było najbardziej potrzebne. Mogliśmy zagwarantować komunikację, transport, monitoring - również z kosmosu, a także bezpieczeństwo fizyczne i cyfrowe, zarówno we Włoszech jak i na całym świecie - mówi Alessandro Profumo.

- Odpowiedzialność wynika z przyjęcia tej funkcji w fazie, która stwarza wyzwania natury politycznej, gospodarczej, społecznej i środowiskowej, i która wymaga spójnego systemu europejskiego także na poziomie przemysłowym - dodaje.

