Aleksandra Paszkiewicz i Katarzyna Rój dołączają do Netguru

Do spółki Netguru dołączyła Aleksandra Paszkiewicz, która objęła stanowisko head of people. W maju tego roku firma utworzyła także rolę head of talent acquisition, którą pełni Katarzyna Rój.

Autor: jk

• 26 lip 2021 13:23





Od lewej: Katarzyna Rój i Aleksandra Paszkiewicz (Fot. mat. pras.)

Netguru, polska spółka oferująca usługi doradztwa w zakresie tworzenia oprogramowania i projektowania produktów cyfrowych, poinformowała o zmianach w zespole menedżerskim. Do firmy dołączyła Aleksandra Paszkiewicz, która objęła funkcję head of people.

Paszkiewicz jest menedżerką z doświadczeniem w strategicznym zarządzaniu HR, komunikacją wewnętrzną i marką pracodawcy. Ma doświadczenie w budowaniu rozwiązań z zakresu pozyskiwania i rozwoju talentów oraz tworzenia rozwiązań dla zmieniających się organizacji. W Netguru odpowiada za rozwój środowiska pracy blisko 800-osobowego zespołu. Wcześniej pełniła rolę chief human resources officer w Nationale-Nederlanden, z którym na seniorskich stanowiskach związana była przez ponad dziesięć lat.

W maju tego roku spółka ogłosiła także utworzenie nowego stanowiska: head of talent acquisition. Nową rolę objęła Katarzyna Rój, do której zadań należy m.in. koordynacja działań rekrutacyjnych firmy oraz współpracy z zewnętrznymi partnerami pozyskującymi kandydatów dla Netguru. Przed dołączeniem do Netguru odpowiadała za wdrażanie i realizację strategii rekrutacyjnych, koordynowała regionalne działania zespołów rekrutacyjnych jako dyrektor ds. rekrutacji na Europę Środkowo-Zachodnią w Luxofcie, gdzie spędziła przeszło dziesięć lat.

