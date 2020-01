Agnieszka Skowrońska dołączyła do agencji Man on the Moon

Skowrońska posiada dziesięcioletnie doświadczenie w agencjach rekrutacyjnych Executive Search, doradzając klientom m.in. z sektorów: FMCG, retail, pharma, e-commerce, finance & banking, IT, automotive, oraz startupom technologicznym - zarówno w Polsce, jak i na terenie Europy. Bezpośrednio przed dołączeniem do Man on the Moon przez ponad dwa lata pracowała w Accord Group, zajmując stanowisko Senior Associate, a następnie Konsultanta oraz deputy Head of Operations.

Od blisko 9 lat rozpoznaje i wspiera potencjał, który tkwi w ludziach, nieustająco zaintrygowana niepowtarzalnością każdej osoby. Uważa, że ma najbardziej inspirującą pracę na świecie, bo opiera się na odkrywaniu i znajdowaniu talentów poprzez rozmowy, od których nie raz „wszystko się zaczęło”. Potrafi odnaleźć związki pomiędzy zjawiskami, które z pozoru są całkowicie rożne, za co cenią ją klienci, kandydaci oraz przyjaciele.

- Oczekiwania naszych klientów dotyczące procesu rekrutacji i samych kandydatów są coraz wyższe, coraz bardziej specjalistyczne i różnorodne, dlatego podjęliśmy decyzję o wydzieleniu usług rekrutacyjnych pod skrzydłami Agnieszki - komentuje Wiktoria Danielewska, kierująca agencją Man on the Moon.

Skowrońska będzie teraz odpowiedzialna za rozwijanie zespołu rekrutacyjnego, pozyskiwanie nowych talentów dla klientów Man on the Moon oraz budowanie pozytywnego Candidate Experience.

