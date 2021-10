Agnieszka Imielska dołącza do 7R

Agnieszka Imielska została powołana przez zarząd 7R na stanowisko head of HR. Od 18 października 2021 roku pokieruje działem personalnym dewelopera i będzie odpowiadać za całokształt zagadnień związanych z kapitałem ludzkim, m.in. rekrutację, rozwój, employer branding, politykę wynagradzania, a także procesy kadrowo-płacowe.

Agnieszka Imielska została powołana przez zarząd 7R na stanowisko head of HR (fot. mat. pras.)

- Agnieszka Imielska jest wybitną specjalistką z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w obszarze HR, dlatego jestem pewien, że skutecznie wesprze 7R w realizacji długofalowych planów personalnych przyczyniających się do rozwoju firmy i maksymalizacji wyników - komentuje Ryszard Gretkowski, wiceprezes 7R.

Imielska swoją karierę zaczynała w bankowości i finansach, wspierając rozwój nowych marek na rynku polskim, m.in. Raiffeisen Bank czy Xelion Dom Inwestycyjny. Związana była też z takimi firmami jak Play czy innogy, gdzie, będąc dyrektorem ds. HR, rozwijała praktyki w zakresie budowania efektywnych zespołów, optymalizacji struktur oraz procesów HR. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.

- Dołączenie do zespołu 7R to dla mnie wyróżnienie. Wierzę, że moje doświadczenie oraz postawa otwarta na poszukiwanie rozwiązań i bliską współpracę z biznesem pozwoli mi w krótkim czasie przełożyć strategię firmy na szczegółowy plan działań HR, by jeszcze bardziej wzmocnić obecny team 7R i przyciągnąć nowe talenty. Moim celem jest budowanie efektywnego środowiska pracy, w którym ludzie spełniają swoje ambicje zawodowe, szanują się wzajemnie i grają do jednej bramki, realizując strategię firmową, a następnie wspólnie celebrują sukcesy. Cieszę się, że mogę być częścią tej dynamicznie rozbudowującej się branży magazynowo-przemysłowej - wyjaśnia Agnieszka Imielska.

Zmiany u dewelopera zachodzą również na poziomie zarządu. W tym miesiącu władze spółki powołały Bartłomieja Krawieckiego na stanowisko wiceprezesa oraz chief operations officera (COO). Łukasz Jachna został mianowany chief capital markets i wszedł do zarządu 7R.

7R to deweloper aktywny na polskim rynku magazynowym od 2008 r.

