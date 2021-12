Agnieszka Grzybowska-Zalewska prezesem Sanofi-Aventis

Agnieszka Grzybowska-Zalewska została prezesem firmy farmaceutycznej Sanofi-Aventis. Zajmie miejsce dotychczasowowej prezes Sanofi w Polsce Magdaleny Kruszewskiej, która przechodzi do globalnych struktur firmy.

Agnieszka Grzybowska-Zalewska (fot. mat. pras.)

Agnieszka Grzybowska-Zalewska od ponad 20 lat obecna jest w branży farmaceutycznej w obszarze zarządzania oraz marketingu i sprzedaży. Od 2013 roku pełni funkcję dyrektor generalnej Sanofi Genzyme w Polsce. Wcześniej odpowiadała za fuzję działalności operacyjnej firmy Genzyme z Sanofi w Polsce, jednocześnie pełniąc funkcje menedżerskie w obszarze sprzedaży i marketingu.

- Objęcie funkcji prezes zarządu Sanofi w Polsce to dla mnie wielkie wyróżnienie i ogromne wyzwanie. Cieszę się, że moja wiedza oraz doświadczenie zostały docenione i że będę jeszcze skuteczniej i w szerszym zakresie pracować na rzecz polskich pacjentów. Od dwóch lat, w ramach strategii Play to Win, Sanofi przechodzi transformację w kierunku firmy biofarmaceutycznej, tworzącej przełomowe terapie, często w obszarach, w których, do tej pory, chorzy nie mieli żadnej opcji terapeutycznej. W Polsce, we współpracy z silnym zespołem lokalnym, będziemy kontynuować tę strategię. – powiedziała Agnieszka Grzybowska-Zalewska.

Agnieszka Grzybowska-Zalewska obejmie stanowisko po dotychczasowej prezes Sanofi w Polsce Magdalenie Kruszewskiej, która awansowała w ramach struktur globalnych Sanofi, obejmując od 1 listopada br. zarządzanie nowo powstałym regionem Europy Środkowej i Południowej Sanofi.

