Agata Czarnecka awansuje w CBRE

KDS

• 12 wrz 2022 17:02





Agata Czarnecka została nową szefową działu badań rynku i doradztwa w CBRE w Polsce. Pokieruje kilkunastoosobowym zespołem ekspertów w zakresie analiz i badań rynku. Agata Czarnecka (fot. CBRE)

Agata Czarnecka związana jest z CBRE od ponad 11 lat. Do tej pory pełniła funkcję dyrektor działu badań rynku i doradztwa. Jest autorką i współautorką wielu raportów dotyczących kierunków rozwoju każdego z sektorów nieruchomości komercyjnych, w tym: „Retail 2040”, „Shopping Centre 4.0”, „How we want to work?”. Swoje doświadczenie z powodzeniem wykorzystuje przy doradztwie dla kluczowych projektów komercyjnych w Polsce.

Wcześniej przez 10 lat pracowała w firmie EY (wcześniej Ernst & Young) w Grupie Doradztwa Rynku Nieruchomości, gdzie specjalizowała się w sporządzaniu raportów i analiz. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów CCIM.

CBRE Group to spółka z listy Fortune 500 i S&P 500 z siedzibą w Los Angeles. Zajmuje się doradztwem w zakresie nieruchomości komercyjnych i inwestycyjnych. Firma zatrudnia ponad 100 000 pracowników (nie wliczając podmiotów stowarzyszonych i partnerskich) i obsługuje inwestorów i najemców nieruchomości za pośrednictwem ponad 530 biur na całym świecie.

