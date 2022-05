Adrianna Morze dyrektor marketingu i komunikacji w DB Schenker

Z początkiem maja 2022 Adrianna Morze objęła stanowisko dyrektor marketingu i komunikacji w Klastrze North & East Europe w firmie DB Schenker.

Adrianna Morze (fot. DB Schenker)

Adrianna Morze do DB Schenker przechodzi z FM Logistic, gdzie na stanowisku kierownika ds. marketingu i komunikacji odpowiedzialna była za kreację i implementację strategii komunikacji oraz bieżącą realizację działań marketingowych firmy w czterech krajach Europy Centralnej (Polska, Czechy, Słowacja oraz Węgry).

Wcześniej pracowała na stanowisku senior PR managera w agencji Ogilvy PR (Cohn&Wolfe), a także w Havas PR, prowadząc projekty głównie w obszarze komunikacji korporacyjnej.

Jak podaje firma, obok bieżącego zarządzania strategią wizerunkową i komunikacyjną firmy do jej zadań należy też m.in. rozwinięcie nowoczesnych narzędzi z obszarów digital oraz automation marketingu, a także wsparcie zespołu sprzedaży. Dołączenie Adrianny Morze do DB Schenker oznacza również integrację dwóch zespołów, które do tej pory funkcjonowały w strukturze firmy oddzielnie – marketingu i komunikacji.

Monika Pachniak-Radzińska, dotychczasowa dyrektor komunikacji

w klastrze NEE DB Schenker, objęła stanowisko doradcy zarządu ds. komunikacji.

DB Schenker zatrudnia około 76 100 pracowników w ponad 1850 lokalizacjach w 130 krajach. Jest dostawcą rozwiązań logistycznych na świecie. Firma świadczy usługi w zakresie transportu lądowego, lotniczego, oceanicznego, logistyki kontraktowej i zarządza globalnymi łańcuchami dostaw z jednego źródła.

W 2022 r. DB Schenker obchodzi 150. rocznicę działalności na rynku. Aby osiągnąć swój ambitny cel, jakim jest neutralność klimatyczna do 2040 r., dostawca usług logistycznych stale inwestuje w innowacyjne rozwiązania transportowe, energię odnawialną i produkty neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla dla swoich klientów.

