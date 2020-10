Adam Sikorski prezesem Polskiej Grupy Motoryzacyjnej

Trzy nowe osoby weszły do zarządu Polskiej Grupy Motoryzacyjnej (PGM). Ponownie wybrany do zarządu został Adam Sikorski - dotychczasowy prezes organizacji oraz Karol Zielonka - wiceprezes w poprzedniej kadencji zarządu.

Do zarządu PGM wybrany został Adam Sikorski - właściciel firmy PZL Sędziszów (producent filtrów dla motoryzacji i baterii litowo-jonowych). (Fot. mat. pras.)

Do zarządu Polskiej Grupy Motoryzacyjnej po raz pierwszy zostali wybrani:Barbara Sztyler - dyrektor generalna firmy Sierosławski Group (producent komponentów motoryzacyjnych z tworzyw sztucznych i form wtryskowych), Krzysztof Frelek – wiceprezes firmy FA Krosno (producent sprężyn gazowych) oraz Piotr Borucki – prezes firmy Tip-Topol (producent membran do zawieszeń pojazdów ciężarowych, autobusów i naczep).

Członkowie PGM, na kolejną kadencję do zarządu PGM ponownie wybrali też Adama Sikorskiego - właściciela firmy PZL Sędziszów (producent filtrów dla motoryzacji i baterii litowo-jonowych) oraz Karola Zielonkę – zastępcę dyrektora ds. badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Motoryzacji.

Nowy zarząd stowarzyszenia planuje kontynuować dotychczasowe kierunki działań, takie jak: wzmacnianie współpracy pomiędzy firmami, budowanie marki polskich części motoryzacyjnych PGM Automotive czy rzecznictwo interesów środowiska polskich przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej wobec administracji publicznej i dużych organizacji.

W planach działania organizacji pojawiają się też i nowe obszary, takie jak animowanie wspólnych projektów R&D, wspieranie polskiego przemysłu motoryzacyjnego w transformacji cyfrowej czyli przechodzeniu z produkcji prostej na przemysł 4.0 wymagający zaangażowania nowoczesnych technologii w zarządzaniu oraz wyższego poziomu robotyzacji, czy integrowanie kompetencji różnych firm, po to by wspólnie móc oferować usługi dużym klientom, co pozwoli rodzimym dostawcom wznosić się wyżej w łańcuchach wartości.

Polska Grupa Motoryzacyjna (PGM) jest pierwszym w Polsce stowarzyszeniem, zrzeszającym wyłącznie polskich producentów części i akcesoriów motoryzacyjnych. Organizacja działa na terenie całego kraju, a o członkostwo mogą ubiegać się wyłącznie producenci z polskim kapitałem. PGM stawia sobie za cel tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi polskich przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego.

