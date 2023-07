Żyjemy coraz dłużej, a to nie wróży dobrze naszym emeryturom

Analizy dalszego trwania życia umożliwiają śledzenie zmian, jakie zachodzą w ogólnym stanie zdrowia społeczeństwa. Ponadto pozwalają one także zobrazować warunki życia. W krajach słabiej rozwiniętych oczekiwana długość życia jest wyraźnie niższa, w porównaniu do tych bardziej rozwiniętych.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, umieralność wśród mężczyzn jest wyższa w porównaniu do kobiet. Skala tego zjawiska jest natomiast znacznie większa niż w większości krajów europejskich.

Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w raporcie "Trwanie życia w 2022 roku" wynika, że różnica między przeciętnym trwaniem życia kobiet i mężczyzn w 2022 roku wyniosła 7,6 roku.

Patrząc na historię, bywało różnie. W latach 90. różnica między przeciętnym trwaniem życia kobiet i mężczyzn malała (w 1991 r. – 9,2 roku; w 2001 – 8,2 roku). Pierwsza dekada XXI wieku przyniosła wzrost tej wartości do 8,7 (w latach 2006-2008). Do 2014 r. spadła nieznacznie poniżej 8,0 i od tego czasu utrzymuje się na zbliżonym poziomie.

Średnia długość życia chłopca urodzonego w 2022 roku wyniesie 73,4 roku. Oznacza to, że gdyby przez całe życie mężczyzny urodzonego w 2022 r. warunki umieralności ludności nie ulegały żadnym zmianom, to dożyłby on przeciętnie właśnie tego wieku.

Szanse dłuższego życia wzrastają wraz z wiekiem. Dla mężczyzny, który w 2022 roku ma 30 lat, zgodnie z tablicami, średnie dalsze trwanie życia wynosi 44,5 roku życia. Czyli przeciętnie dożyłby on wieku 74,5 roku – o ponad rok więcej niż chłopiec urodzony w 2022 r.

Dla mężczyzny mającego ukończone 60 lat przeciętne dalsze trwanie życia wynosi 18,7 roku, a więc średnio dożyłby 78,7 roku.

Pełne tablice z przeciętnym dalszym trwaniem życia w Polsce od 1960 do 2022 roku znajdują się w załączniku pod tekstem



Z danych opublikowanych przez Eurostat wynika, że w 2021 roku największą oczekiwaną średnią długość życia przy narodzeniu odnotowano w Liechtensteinie - 84,4 lata życia. Drugie miejsce przypadło Szwajcarii (83,9). Na trzeciej pozycji z wynikiem 83,3 lata, znalazła się Hiszpania. Dalsze pozycje zajęły kolejno: Islandia, Norwegia i Szwecja. We wszystkich tych krajach oczekiwana długość życia wynosiła ponad 83 lata.

W Polsce oczekiwana długość życia przy narodzeniu wyniosła w 2021 roku 75,5 roku. Wypadliśmy gorzej niż Czesi i Estończycy. Krócej od nas żyją jednak mieszkańcy takich państw jak Słowacja, Węgry, Litwa czy Rumunia. Najkrócej (z ujętych w danych Eurostatu państw) żyje się w Bułgarii. Średnia oczekiwana długość życia w Bułgarii wynosi zaledwie 71,4 lata.

W którym województwie czas trwania życia jest najdłuższy?

Jak pokazują dane, ostatnie trzy dekady to wydłużanie się przeciętnego trwania życia we wszystkich województwach. Szczególnie dotyczy to mężczyzn zamieszkałych w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, śląskim, kujawsko-pomorskim, opolskim i warmińsko-mazurskim, dla których w latach 1990-2019 średnie trwanie życia wydłużyło się o co najmniej 8 lat. W okresie tym najniższy wzrost notowano w województwach lubelskim i świętokrzyskim (7,1 roku).

Dla kobiet największy przyrost trwania życia zanotowano w województwach opolskim i pomorskim (7,1 roku), natomiast najmniejszy w województwach warmińsko-mazurskim i lubelskim (6 lat).

W 2020 oraz 2021 r., w związku z pandemią COVID-19, nastąpił gwałtowny spadek oczekiwanej długości trwania życia we wszystkich województwach, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. W przypadku mężczyzn największy spadek w porównaniu z 2019 r. odnotowano w warmińsko-mazurskim (3 lata), najmniejszy w wielkopolskim (o 0,9 roku). Dla kobiet spadek największy był w lubelskim (2,9 roku), najmniejszy w opolskim (1,6 roku).

W 2022 r. zarówno w całym kraju, jak i w każdym z województw, obserwowany był wzrost przeciętnego trwania życia. Najniższy wzrost zanotowano w woj. pomorskim (1,1 roku dla mężczyzn i 0,8 roku dla kobiet), a największy, w przypadku mężczyzn, w mazowieckim i podlaskim (2,2 roku), a w przypadku kobiet w lubelskim (2,2 roku).

Ostatnie trzy dekady to wydłużanie się przeciętnego trwania życia we wszystkich województwach (fot. Han Wen/Unsplash)

Tabele średniego dalszego trwania życia kluczowe dla wysokości emerytury

Co roku w marcu prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza tabele średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Obowiązują przez kolejne 12 miesięcy i mają ogromne znaczenie przy wyliczaniu wysokości emerytury.

Są one bowiem wykorzystywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy ustalaniu wysokości emerytury kapitałowej. Dzięki wyliczeniom można oszacować, jak długo będziemy żyć na emeryturze i dzięki temu równomiernie rozłożyć zgromadzone składki.

Zasada obliczania wysokości emerytury polega na podzieleniu sumy zwaloryzowanych składek, zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz kwoty środków zewidencjonowanych na subkoncie przez średnie dalsze trwanie życia obowiązujące w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę. Efekt jest taki, że im krótsze jest prognozowane dalsze trwanie życia, tym wyższa emerytura.

ZUS wyjaśnia, że stosunek pracy najlepiej rozwiązać jeden lub dwa dni przed końcem miesiąca i do końca miesiąca złożyć wniosek o emeryturę wraz ze świadectwem pracy. Wówczas dostaniemy za ten miesiąc pensję i całą emeryturę. Jeśli natomiast rozwiążemy umowę ostatniego dnia miesiąca i złożymy wniosek o emeryturę wraz ze świadectwem pracy nawet tego samego dnia, to emerytura będzie przyznana dopiero od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę.

Przez niskie wynagrodzenia w budżetówce cierpi jakość usług publicznych

Data złożenia wniosku o emeryturę jest bardzo ważna dla osób, które osiągnęły już wiek emerytalny i składają wniosek o emeryturę w późniejszym czasie, tj. po miesiącu osiągnięcia wieku emerytalnego. Najlepiej wniosek złożyć po dacie urodzenia, wówczas średnie dalsze trwanie życia będzie krótsze, czyli korzystniejsze.

