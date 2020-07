Zwolnienie jak rozwód?

Podkreśla się, że zwolnienia, z jakimi mieliśmy do czynienia na początku pandemii, to dopiero pierwsza fala tego, co nas czeka. Kolejna pojawi się jesienią – przestaną działać różne formy wsparcia dla przedsiębiorców, zapowiadana jest kolejna fala wzrostu zachorowań. Co zrobić, żeby ewentualne wypowiedzenie nie skończyło się dla nas depresją? Nic przyjemnego przecież w otrzymaniu wypowiedzenia nie ma.

Monika Sońta, ekspertka z Katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym Akademii Leona Koźmińskiego: – Dobrze, że zaczęła pani od sformułowania „depresja”. Spadku nastroju w takiej sytuacji prawdopodobnie nie unikniemy. Jeżeli mówimy o radzeniu sobie z utratą pracy, możemy sięgnąć po teorie mówiące o radzeniu sobie ze stratą. Od mniej więcej 2001 r. koncepcję Catherine M. Sanders mówiącą o czterech etapach radzenia sobie z poczuciem straty próbuje się przekładać na przeżywanie straty w życiu zawodowym.

Przez te wszystkie fazy musimy przejść. By urealnić sobie tę sytuację, żeby się nie oszukiwać, musimy zdać sobie sprawę z tego, że zwolnienie jest dla nas stratą. Część osób wchodzi w tym momencie w próby obwiniania – siebie lub innych. W tym przypadku jednak pojawia się problem, bo w rzeczywistości nie mamy kogo obwinić. Sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest tak wszechobecna, że nie możemy zahaczyć się o myśl – „to jest czyjaś wina”. Możemy oczywiście powiedzieć, że to jest efekt koronakryzysu, jednak to w naszej sytuacji niewiele zmienia.

Wracając do faz – pierwszą jest faza szoku. Przeżywamy go, nawet zdając sobie sprawę z tego, jaka jest aktualnie sytuacja w naszej branży, mając świadomość faktu, że możemy dostać z powodu kryzysu wypowiedzenie. Na ten szok nie możemy się przygotować, do końca wierzymy, że wszystko się ułoży, że to nie my otrzymamy wypowiedzenie. Ta faza charakteryzuje się izolacją i odreagowaniem. Nie chcemy być z innymi osobami, to jest dla nas sytuacja dyskomfortowa. Musimy ją „przerobić”, przeżyć samodzielne. Charakterystyczne jest także odreagowanie. Są osoby, które rzucają się w wir sportu, znajdują dla siebie alternatywy. Coś, na co możemy się przygotować, to jest wcześniejsze znalezienie sposobu odreagowania szoku po zwolnieniu. Tak, by nie działać na siebie destrukcyjnie.

Druga faza to budowanie świadomości. Dostrzegamy konsekwencje, mapujemy sytuację wokół nas, ale nadal jesteśmy w fazie dezorganizacji, chaotyczności, poczucia braku kontroli. Co ważne, w tej fazie jeszcze nie działamy. Badania dotyczące zaangażowania pracowników przestrzegają, by nie popadać w hiperaktywność w poszukiwaniu pracy. Może się ona charakteryzować przeglądaniem kilkunastu ogłoszeń, uzupełnianiem CV, tworzeniem wielu nieprzydatnych tak naprawdę dodatków.

Trzecia faza to faza wycofania. Nawet jeśli staramy się myśleć pozytywnie, budujemy scenariusze, to pojawia się moment, kiedy po prostu nam się nie chce. Kiedy tracimy energię. Spójrzmy na firmy. W pierwszym momencie pandemii nastąpiła ogromna fala mobilizacji, przenoszenie pracy ze stacjonarnej na zdalną itd. Takie wspólne: damy radę! W rzeczywistości były to takie mikroszczęścia napędzane trochę ogromną potrzebą poradzenia sobie w zupełnie nieznanej sytuacji. W tej trzeciej fazie warto się wyciszyć. Na tym pędzie, niestety, nie zajedziemy daleko.

I następuje czwarta faza – powrót, czas na budowanie. Uświadomienie sobie, że to jest dobry moment na zaprojektowanie rzeczywistości wokół nas. Tworzymy filary naszej kariery, zastanawiamy się, co ze sobą zrobić. Być może jest to moment na całkowitą zmianę naszych perspektyw. Żyjemy oczywiście stratą, ale w tej fazie zaczynamy dostrzegać ją jako początek czegoś nowego. Wcześniej dbajmy o swoją energię i nie bójmy się smutku, który nam towarzyszy. Pamiętajmy o poprzednich fazach. Dopiero po przepracowaniu negatywnych emocji jesteśmy w stanie budować nowe rzeczy.

Musimy też wiedzieć, że w przypadku kreowania naszej nowej rzeczywistości powinniśmy myśleć racjonalnie. Jeśli tracimy pracę, ponieważ cała branża odczuwa negatywne skutki koronawirusa, to może warto pomyśleć o przebranżowieniu się? Pomysł na siebie, eksperymentowanie w nowych obszarach, cierpliwość przy świadomości, że stany smutku i napięcia są zupełnie w tej sytuacji normalne.

A czy tę drugą fazę można porównać do adrenaliny, która nam towarzyszy po wypadku? Tego uczucia, kiedy nie czujemy bólu i jesteśmy w stanie przenosić góry z otwartym złamaniem?

– Stąd właśnie musimy sobie pozwolić na to wycofanie energii. Powinniśmy zrozumieć, co się z nami dzieje i co nas może czekać.

Te fazy, o których pani mówi, bardzo mocno kojarzą mi się z fazami, które przechodzimy, kończąc związki. W przypadku rozstania mówi się, że nie można otwierać jednych drzwi, dopóki nie zamkniemy poprzednich. Zostawiając sobie otwartą furtkę, nie zaczniemy niczego na poważnie. W przypadku straty pracy też tak jest?

– Pamiętajmy, że nie jest wyzwaniem, żeby rozstać się źle. Wyzwaniem jest rozstanie z przekonaniem, że nadal potrafimy ze sobą rozmawiać. Domykanie każdego etapu, domykanie związku jest dobre. Domknięcie daje nam poczucie kontroli. Pozwala nam czuć, że decyzja jest w naszych rękach. Bez względu na to, czy domykamy coś finalnie, czy zostawiamy sobie „złoty most”, by utrzymywać dobry kontakt z poprzednim pracodawcą bądź partnerem.

To mi przypomina artykuł, który nie dawno przeczytałam. COVID-19 otwiera nowe poczucie lojalności wobec pracowników. Firmy w wielu przypadkach musiały się rozstać. To było rozstanie z serii tych nagłych. Nie dlatego, że „już cię nie kocham, już cię nie potrzebuję”, tylko dlatego, że okoliczności, w jakich się znajdujemy, zmuszają mnie do traktowania naszej relacji bardziej transakcyjnie.

Taka sytuacja w połączeniu z dobrą komunikacją w momencie zwolnienia otwiera nam kulturę powrotów do firm. Część firm mówi, że zależy im na utrzymaniu pełnego składu, ale niestety muszą dziś podejmować decyzje o rozstaniu. Podkreślając przy tym, że gdy wszystko wróci do normy, to ci zwolnieni zostaną zatrudnieni na nowo. Dobrym przykładem jest list prezesa Airbnb do pracowników. On tam podkreślił, że chce, by rozstanie z pracownikami było dobre i informuje ich, że w momencie unormowania sytuacji być może pojawi się szansa na wznowienie relacji. Część firm mówi na przykład o zawieszeniu współpracy, nie o zwolnieniach.

Jan Koum założył WhatsApp'a po rozstaniu z Yahoo (sprzedał aplikację Facebookowi za 19 mld dolarów), Steve Jobs został zwolniony z Apple’a i założył po tym zwolnieniu Pixar. Przykładów tych, którym zwolnienie wyszło na dobre, jest wiele. Pytanie, czy takie "rozstania covidowe", te, w których daje nam się dużą nadzieję na powrót, nie blokują tych naszych nowych pomysłów?

– Takie rozstanie buduje pewnego rodzaju zależność i daje nam, jak to pani nazwała, „nadzieję”. Ale nie trzymajmy się tej nadziei kurczowo! Jeżeli mamy do czynienia z przedsiębiorczymi pracownikami, to oni cały czas skanują rynek w poszukiwaniu możliwości. Na tym radarze mają scenariusz powrotu, ale to jest tylko jedna z opcji. Powinniśmy budować różne filary – scenariusze. Ci przedsiębiorczy pracownicy stosują model „opportunity-driven planning”, czyli w momencie pojawienia się interesującej propozycji mają odpowiednie umiejętności, żeby z niej skorzystać… i korzystają.

Jeśli rozstajemy się w zgodzie, jeśli moment rozstania nie budzi w nas negatywnych emocji, to relacja stwarza nam pole do tego, żeby dać sobie później wybór. Pamiętajmy jednak, żeby nie czekać na okazję powrotu. Budujmy różne scenariusze. Sprawmy, by ewentualny powrót był tylko jednym z możliwych wyborów, nie jedynym.

A tak pytając na przyszłość, bo dziś dla wielu jest już trochę za późno... Okazuje się, że Polacy mają oszczędności na przeżycie dwóch tygodni bez pracy. Wielu z nas poświęca się tej pracy w 120 proc. Żyjemy pracą, zapominając o życiu osobistym. Tracąc pracę, okazuje się, że nie mamy zbytnio podparcia w sferze prywatnej. Jak zachować balans pomiędzy tym, co w pracy, a tym, co w domu? Zakładając różne scenariusze, które nas czekać będą w przyszłości?

– Usłyszałam takie bardzo mądre zdanie: „jeżeli ktoś miał dobre życie przed pandemią, to ta sytuacja tylko zaktywizowała tę osobę do lepszego działania”. Jeżeli ktoś miał dobrze ułożony balans pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym przed pandemią, to dziś nie odczuwa skutków tej sytuacji tak bardzo jak osoby, które mają jedynie pracę. Badania „Rodzina przyszłości” zrealizowane na zlecenie Nationale-Nederlanden pokazały, że najlepszą emocjonalną tarczą antykryzysową jest rodzina. Jeśli ktoś funkcjonował w zgodzie z pewnymi wartościami, miał poczucie zrównoważonego rozwoju, nie wpadał w skrajności, to jego możliwości dziś są jeszcze szersze.

Jeśli ktoś uzależniał swoje samopoczucie czy poczucie własnej wartości od pracy, dziś może mieć problem. Taka zależność staje się bardzo obciążająca. Pamiętajmy, że niczego nie zaplanujemy na 100 proc. Jeśli całe życie poświęcamy pracy i nagle dostajemy komunikat: "nie jesteś nam już potrzebny", to możemy sobie powiedzieć „straciłam/em całe swoje życie”.

Ci niezamykający się na jedno, w momencie zamrożenia jednej sfery mogą zacząć budować swoje życie na innych filarach. Jeśli ktoś się poświęca pracy, nie inwestuje w swój rozwój zawodowy, to ta sytuacja może być dla niego bardzo trudna. Podam swój przykład. Funkcjonuję w dwóch światach: biznesie i świecie naukowym. Widząc, że z powodu pandemii nie zrealizuję wszystkiego w części biznesowej, skupiam się na części naukowej.

Wszystko zaczyna się od nas. Jeśli mamy świadomość, że inwestowanie w pracę nie przyniesie dodatkowych wartości, powinniśmy tworzyć przestrzenie, które dadzą nam nową energię.

Pytanie, czy możemy się tego nauczyć. Wydaje się, że młodsze pokolenia mają większą wiedzę na temat potrzeby zachowania balansu praca – życie prywatne. Pytanie, czy ci, którzy na rynku pracy są już trochę dłużej, poświęcili się pracy całkowicie, zaniedbali pewne sfery, mają szanse na naprawienie tych błędów. Czy będą w ogóle chcieli dostrzec taką potrzebę?

– Spójrzmy na to z takiej perspektywy: nie mamy wyjścia. Popatrzmy na obecną trudną sytuację. Spędzamy w pracy 12 godzin, poświęcamy się jej, a ona tak naprawdę nie przynosi nam dziś wartości. Nierozsądne jest robienie czegoś, co nie przynosi nam wartości. Wówczas zaczynamy szukać innych płaszczyzn, gdzie możemy „wyrzucić” naszą energię.

Pandemia mocno zmieniła nasze podejście do rodziny i do samotności. Dostrzegając to, że nie opłaca się pracować 12 godzin, zaczynamy patrzeć na inne strefy życia. Spójrzmy, jak wzrosła popularność serwisów randkowych. Zaczynamy szukać związków, ale poza tą strefą zawodową. Szukamy naszej emocjonalnej tarczy antykryzysowej. Jeśli tego balansu nie było w naszym życiu wcześniej, to dziś budujemy wszystko od zera.

Temat rzeka.

– Ważne jest to, żeby inwestować w rozwój przestrzeni, które dają nam pewną wartość. Jeśli wcześniej nie mieliśmy czasu dla rodziny, inwestujmy w te relacje. Jeśli nie mieliśmy czasu na dodatkowe kursy, to otwórzmy sobie tę przestrzeń.

Pamiętajmy, że przy zwolnieniu z pracy oczywiście musimy przechodzić przez wszystkie fazy, to jest nieuniknione. Jednak wcześniej stworzone możliwości dają nam większe szanse na sukces. Jeśli na przykład w drugiej fazie naszego radzenia ze stratą wpadnie nam do głowy pomysł – przekwalifikuję się, bo wcześniej zrobiłam kurs wykraczający poza moją pracę, to mam większe szanse na sukces.

Czyli czas i odpowiedni balans mogą nam pomóc wyjść z nieprzyjemnego uczucia, jakie towarzyszy wypowiedzeniu, obronną ręką?

– Cierpliwość, uważne obserwowanie, co się dzieje i odpowiedni moment, żeby zadziałać.

Tak. Powinniśmy szukać nowych przestrzeni, nie możemy łudzić się, że praca w starej rutynie jest potrzebna, musimy poszukiwać nowych możliwości. Musimy mieć taki opportunity scanner wokół. I przede wszystkim musimy umieć godzić się z momentami, kiedy jest nam źle i smutno.