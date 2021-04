Zwolnienia lekarskie w firmach. Przez te błędy pracownicy uciekają na L4

Dane Conperio, firmy doradczej zajmującej się problematyką absencji chorobowej, wskazują że 32 proc. skontrolowanych w 2020 roku zwolnień chorobowych było wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Jakie błędy popełniają firmy?

Kontrolerzy najwyższy wskaźnik naruszeń odnotowali w sierpniu 2020 roku – aż 43 proc. (Fot. Shutterstock)

Na niepokojąco wysoki wskaźnik zachorowań wpływ miały nie tylko teleporady, których znaczna część nie miała nic wspólnego z faktycznymi chorobami.

Zdaniem ekspertów firmy popełniają dodatkowo szereg błędów, które pomagają pracownikom podjąć decyzję o udaniu się na wątpliwe "L4".

Głównymi przyczynami absencji chorobowych są bowiem anonimowość pracowników w firmie oraz brak perspektyw rozwoju.

Kontrolerzy najwyższy wskaźnik naruszeń odnotowali w sierpniu 2020 roku – aż 43 proc. W podziale na kwartały procent zwolnień wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem przedstawia się następująco: I kw. - 30 proc., II kw. - 27 proc., III kw. - 36 proc., IV kw. - 33 proc.

Zdaniem Mikołaja Zająca, prezesa Conperio (firmy doradczej zajmującej się problematyką absencji chorobowej), powodem wysokich absencji nie są jedynie lawirujący pracownicy, ale także poważne błędy popełniane przez przedsiębiorstwa oraz ich kadry zarządzające. Do podstawowych przyczyny absencji chorobowej ekspert zalicza anonimowość pracowników w firmie, a także brak perspektyw ich rozwoju w czasie.

Owocowe czwartki, zniżki na karnety na siłownie i opieka zdrowotna nie robią na pracownikach już takiego wrażenia jak kiedyś. Przedsiębiorstwa, w których niewymagana jest wysoce specjalistyczna wiedza do wykonywania zawodu, wyglądają z reguły bardzo podobnie. Występują w nich minimalne różnice co do treści pracy oraz w płacach, co powoduje, iż pracownicy nie identyfikują się z firmami.

- Pracodawcy powinni starać się położyć zdecydowanie większy nacisk na "płacenie" pracownikom w kompetencjach, na dawanie im większej możliwości rozwoju umiejętności. Pracownicy chcą mieć perspektywę awansu i rozwoju, móc pozyskiwać w określonym okresie czasu nowe uprawnienia. Pracodawcy pominęli danie możliwości bycia dumnym z pracy, skupiając się na możliwości wypicia kawy z ekspresu i „owocowych czwartkach”. Firmy, by powalczyć skutecznie o pracownika i zatrudniać osoby cechujące się wysoką motywacją, powinny stworzyć macierze kompetencji pracowników, ukazujące ich rozwój w danej firmie, w określonym przedziale czasu – mówi Mikołaj Zając.

Rola liderów w zarządzaniu absencja chorobową

Również bezpośredni przełożeni mają znaczący wpływ na poziom absencji chorobowej w firmie. Ważne jest, aby osoby wybierane na liderów w przedsiębiorstwach narzucały niejako wspólną narrację dla wszystkich pracowników firmy. Zdaniem eksperta wielu kierowników w Polsce, nie jest odpowiednio przygotowana do pełnienia roli lidera w przedsiębiorstwie. Z audytów Conperio wynika, iż kierownicy pełniący rolę liderów w polskich przedsiębiorstwach chętnie zaangażowaliby się bardziej m.in. w proces zminimalizowania fałszywych „L4” wśród podwładnych, ale nie mają ani odpowiednich narzędzi, ani wystarczającego know-how w postaci skutecznego przeszkolenia. - Jeżeli kierownik znany jest z tego, że daje przyzwolenia na zwolnienia chorobowe, następnie udaje się do działu HR i wskazuje na rekrutowanie dużej ilości pracowników, to w sposób znaczący rosną koszty utrzymania takiego przedsiębiorstwa. Często później następuje tzw. wzajemne „odbijanie piłeczki” pomiędzy kierownikami a działami HR. Brak realizacji założeń oraz planów zrzucony zostaje na karb braku zatrudniania nowych pracowników, a nie wątpliwych absencji chorobowych – wyjaśnia Mikołaj Zając. - Absencja chorobowa wynika głównie z rozluźnienia więzów międzyludzkich i społecznych w przedsiębiorstwie. Jeżeli pracownicy nie identyfikują się z firmą i nie wyznają filozofii jej marki, nie pomogą nawet systemy premiowe. W jednym z kontrolowanych przez nas zakładów produkcyjnych doszło do kuriozalnej sytuacji, w której pracownicy obliczali sobie wzajemnie w programie Excel, kiedy opłaca im się iść na zwolnienie chorobowe, a kiedy przyjść do pracy – dodaje Zając. Odczarowanie kontroli Kontrole pracowników przebywających na „L4” mają służyć nie tylko wyłapaniu i ukaraniu „czarnych owiec”. Celem pracodawcy powinno być pokazanie, iż poprzez przeprowadzenie kontroli pracowników przebywających na „L4”, nie zgadza się on na proceder wykorzystania zwolnień chorobowych niezgodnie z przeznaczeniem w swoim przedsiębiorstwie - reaguje na to i akcentuje nacisk na nieuzasadnioną absencję. - Firmy stosujące miękkie standardy postępowania pomijają element analizy tego, skąd się bierze absencja chorobowa, jaka jest jej przyczyna i w jakiej grupie podopiecznych najczęściej występuję. Dwucyfrowa absencja nie powinna zdarzać się w zakładach zatrudniających od 200 do kilku tysięcy osób – taki procent wskazuje na to, że ma ona charakter patologiczny. Niestety w naszym kraju zaczęło być to pewnego rodzaju normą. Absencje chorobowe zdarzały się i będą się zdarzać, część osób jest naprawdę chora. Jednakowoż dla „L4” występuje w naszym kraju powszechna akceptacja, co stanowi niejako problem systemowy - nie tylko pracodawców – podsumowuje Mikołaj Zając. Wzmożone kontrole ZUS Warto przypomnieć, że w najbliższym czasie mogą nastąpić zmiany, jeśli chodzi o kontrole ZUS. Projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zakłada rozszerzenie uprawnień pracowników zakładu, którzy będą mogli pozyskiwać dane i informacje od ubezpieczonych, płatników składek, organizacji społecznych oraz innych podmiotów i osób, które są w posiadaniu tych danych i informacji, a wymienione osoby i podmioty są obowiązane je udostępnić na wniosek ZUS. Projekt nie określa jednak, od kogo i jakie informacje będzie mógł pozyskać ZUS. Teoretycznie więc może zapytać każdego o to, co dany pracownik robił podczas zwolnienia lekarskiego, np. sąsiada o to, czy nie pracował w ogrodzie. Pracodawcy mają wyraźne obawy. Dr Wojciech Nagel, członek RN ZUS, ekspert BCC ds. ubezpieczeń społecznych zauważa, że nowe przepisy to wyraźne poszerzenie dotychczasowych uprawnień. - Wcześniej, w okresie walki z II falą pandemii, ZUS uzyskał możliwość automatycznego pozyskiwania danych o pracownikach poddanych kwarantannie lub izolacji. Pozwoliło to przekazywać ZUS informacje na profil płatnika w PUE. Natomiast kontakt ZUS z rozmaitymi instytucjami i osobami, z którymi ubezpieczony jest związany, skutkujący obowiązkiem przekazywania informacji, byłby rozwiązaniem nasuwającym wątpliwości nawet natury konstytucyjnej. ZUS nie jest instytucją śledczą. Należy bardzo ostrożnie podchodzić do podobnych projektów. Muszą wystarczyć zwykłe regulacje, być może zaostrzające sankcje za naganne, wyłudzające zachowania osób je popełniające - mówi Wojciech Nagel. Czytaj więcej: Rozszerzone uprawnienia ZUS budzą wątpliwości. "Otwiera to duże pole do nadużyć" Innego zdania jest Krzysztof Małecki, szef Krajowego Związku Zawodowego Inspektorów Kontroli ZUS, członek prezydium FZZ, który uważa, że proponowane zmiany to dobry kierunek. - Kiedyś przeprowadzaliśmy tego typu kontrole, dzięki którym mogliśmy sprawdzić, czy dany pracownik postępuje zgodnie wytycznymi zwolnienia lekarskiego oraz z zaleceniami lekarza. Otrzymywaliśmy informacje nie tylko od sąsiadów, którzy są ważnym źródłem informacyjnym, ale także z placówek ochrony zdrowia. Czasami słyszymy od domowników, że chorego nie ma w domu, bo na przykład poszedł na rehabilitację. W takiej sytuacji warto sprawdzić, czy informacja jest prawdziwa. Jednak odkąd weszły przepisy RODO, ta możliwość jest ograniczona. Dlatego też oceniam proponowane zmiany pozytywnie. Nie chodzi o to, aby zdradzać dane osobowe dotyczące choroby, schorzeń czy wieku, ale informacje dotyczące zachowania ubezpieczonego. To nie jest informacja chroniona prawnie - mówi Krzysztof Małecki.

