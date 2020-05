Zwolnienia grupowe. Pomoże mediator

Jak zaznaczają przedstawiciele Pactus, chociaż kryzys finansowy nie oszczędza nikogo, to jednak mniejsze firmy, szczególnie z branży usługowo-handlowej, zdecydowanie szybciej przystosowały się do nowej rzeczywistości. Część z nich zaczęła prowadzić działalność online. Reszta niestety z konieczności zawiesiła swoją aktywność, ale to właśnie najmniejszym podmiotom będzie najłatwiej powrócić na rynek, kiedy już to będzie możliwe.

Zupełnie w innej sytuacji są większe firmy, zakłady przemysłowe czy produkcyjne. Z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa i wprowadzonych restrykcji wiele z nich musiało wstrzymać działalność z dnia na dzień. Pracodawcy musieli dokonać takich kroków, jak np. obniżka pensji czy redukcja etatu. Krajowa Izba Gospodarcza prognozowała w kwietniu, że aż ok. 88 proc. firm oczekuje zmniejszenia zatrudnienia. W niektórych przypadkach sytuacja jest na tyle poważna, że przedsiębiorcy sięgnęli po grupowe zwolnienia.

O zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych poinformował niedawno m.in. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Według komunikatu spółki zwolnienia grupowe w dwóch ww. spółkach zależnych zostaną przeprowadzone w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 października 2020 roku i obejmą w PAK KWB Adamów maksymalnie 111 pracowników, a w PAK Górnictwo maksymalnie 126 pracowników.

Kodeks Pracy określa, w jakich okolicznościach firma może przeprowadzić zwolnienia grupowe i ile osób może jednocześnie stracić pracę, co jest uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa. Przeprowadzenie zwolnień grupowych jest dla pracodawcy czasochłonnym oraz kosztownym procesem, w czasie którego musi spełnić szereg obowiązków.

- Pracodawca zobowiązany jest w szczególności do poinformowania o przyczynach przeprowadzenia zwolnień, grupach, których proces będzie obejmował, kryteriach wyboru pracowników, z którymi stosunek pracy zostanie rozwiązany, a także o kolejności dokonywanych zwolnień – chodzi o tzw. regulamin zwolnień grupowych. Oddzielną kwestią jest rozstrzygnięcie spraw finansowych związanych z dokonywaną redukcją etatów, czyli np. wypłata odpraw i ewentualnych świadczeń. Pracodawcę podejmującego taki krok czeka również zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi, jeżeli takie funkcjonują w danym przedsiębiorstwie. Ta ostatnia kwestia jest szczególnie ważna, ponieważ związki zawodowe działające w imieniu pracowników, mogą nie zgodzić się na zwolnienia grupowe i negocjować z pracodawcą warunki dalszego zatrudnienia pracowników - wyjaśnia Marzena Korzeniewska ze Stowarzyszenia Mediatorów Pactus.

Czytaj więcej: Zwolnienia grupowe w Katowicach. Aż pięć firm zamierza zwalniać

Ten etap, jak i cały proces przeprowadzania zwolnień grupowych jest bez wątpienia stresującą sytuacją dla obu stron, wymagającą specjalnych kompetencji. Jednak nie każdy pracodawca musi je posiadać. Warto w takim przypadku skorzystać z pomocy mediatora, bezstronnej osoby, która pomaga w komunikacji na linii pracodawca – pracownicy.

- To właśnie od niej w dużej mierze zależy, w jakiej atmosferze będą przebiegać zwolnienia i czy obie strony dojdą do porozumienia w kluczowych kwestiach. Jeżeli go zabraknie, zwolnienia zbiorowe zamiast być ratunkiem, mogą odbić się czkawką przedsiębiorcy – tzw. czarny PR, który będzie udziałem odchodzących pracowników, będzie dodatkowym problemem dla firmy w kryzysie - dodaje Marzena Korzeniewska.

Mediacje nie tylko przy rozwodzie

Na Zachodzie mediacje są usługą, z której często korzysta się w biznesie. W Polsce stają się coraz bardziej popularne, choć sięgają po nie głównie osoby decydujące się na rozwód. A to pomocne rozwiązanie, które usprawnia pewne procesy i pozwala rozwiązać wiele problemów. Ma charakter dobrowolny i pozasądowy. Kompetentny mediator pomaga w tym, by strony „sporu” czy posiadające po prostu odmienne interesy, porozumiały się na neutralnym gruncie, a nie na sali sądowej. To pozwala uniknąć ostatecznych rozwiązań i konsekwencji, które będą się z nimi wiązać. Takimi rozwiązaniami z pewnością są grupowe zwolnienia.

- Pracodawcy może wydawać się, że dokonując zwolnień grupowych, poprawi sytuację finansową swojej firmy. Choć realnie może zyskać (warto również zaznaczyć, że sam proces zwolnień grupowych łączy się z pewnymi kosztami, które ponosi pracodawca), może również stracić – np. dobrą atmosferę i stosunki panujące w zespole, zaufanie pracowników. Traci również sprawdzoną kadrę, która doskonale zna wszelkie procesy występujące w firmie. Pracodawca, do którego przyczepi się łatka, tego, który zwolnił niemałą część pracowników, może mieć problem z rekrutowaniem kolejnych. To także wejście w dyskusję ze związkami zawodowymi - podpowiada Marzena Korzeniewska.

Mediator, czyli platforma do porozumienia

Mediator przede wszystkim pomaga w znalezieniu przez pracodawcę alternatywnych rozwiązań, które poprawią kondycję finansową firmy i uchronią miejsca pracy, takich jak np. zmniejszenie wymiaru czasu pracy. Może wystarczy zrezygnować z części benefitów, obciąć część świadczeń czy zdecydować się na czasowe zmniejszenie pensji, by nie musieć przeprowadzać zwolnień grupowych.

Negocjacje takich nowych warunków nie są prostą kwestią, ale pomóc mogą mediacje. Mediator niejako zapewnia platformę do komunikacji, na której zarówno pracodawca, jak i pracownicy mogą dojść do porozumienia. Innymi słowy, wspierając komunikację na linii pracodawca – pracownicy, pomaga w porozumieniu się obu stron. Te z kolei następnie mogą ustalić warunki pracy występujące w danej firmie w taki sposób, by nikt nie czuł się poszkodowany, a proces komunikacji przy dokonywaniu jakichkolwiek zmian w przyszłości przebiegał sprawniej.

Czytaj więcej: Zwolnienia grupowe w Open Finance i Home Broker. Pracę straci kilkaset osób

Eksperci wskazują, że choć w danej firmie może funkcjonować osoba czy nawet cała struktura dedykowana rozwiązywaniu takich kwestii, warto jednak zaprosić do negocjacji osobę, która jest spoza środowiska i nie jest w relacjach z żadną ze stron. Emocje zazwyczaj nie są dobrym doradcą – a ich nie brakuje podczas omawiania kwestii związanych z pieniędzmi, dlatego ważne jest wsparcie mediatora.

- Skutki zwolnień grupowych mogą być nieodwracalne i wpłynąć na losy całych społeczności. Z taką sytuacją mamy do czynienia wtedy, gdy chodzi o zwolnienia w fabryce czy w dużym zakładzie, który daje zatrudnienie większości mieszkańców danej miejscowości. Tracą oni czasami jedyne źródło utrzymania w rodzinie. Przez to, że nie zarabiają, nie mogą wspierać lokalnych biznesów. Z powodu braku gotówki w obiegu tracą inne firmy, które z czasem również zaczynają mieć problemy finansowe - opowiada Korzeniewska. Jak dodaje, z historii wiemy o wielu takich przypadkach.

- Można, chociażby wymienić kwestię likwidacji PGR-ów – jak źle mogą się potoczyć losy lokalnych społeczności, gdy nie zadba się o ich interesy. Dla pracodawców, którzy podejmują decyzję o zwolnieniach grupowych, w pewnym sensie problemy się kończą, ale dla drugiej strony to dopiero ich początek - zaznacza.