Związkowcy z całego świata apelują o pokój. "Pracownicy nie mogą ponosić ciężaru wojny"

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC) apeluje o podpisanie petycji w obronie pokoju, dialogu i demokracji. To pokłosie wojny na Ukrainie, która m.in. zabiera niewinnym ludziom miejsca pracy. Organizacja przypomina tez o trwającej zbiórce na rzecz uchodźców.

• 1 kwi 2022 15:48





Do Polski dotarło już ponad 2,4 mln uchodźców z Ukrainy (fot. PAP/Darek Delmanowicz)

Pracownicy – ​​na Ukrainie, w Rosji i na całym świecie, gdzie cierpią wolność ludzi, poziom życia i miejsca pracy – nie mogą ponosić ciężaru wojny - podkreśla ITUC.

Na apel nadzwyczajny ITUC o zbiórkę funduszy na pomoc humanitarną na Ukrainie i w sąsiednich krajach odpowiedziało już 900 osób i organizacji.

Ukraińscy pracownicy i ich rodziny otrzymują dzięki temu żywność, odzież, środki medyczne, artykuły higieniczne i inne niezbędne produkty.

Wojna na Ukrainie wybuchła w nocy 24 lutego. Od tego czasu z kraju zaatakowanego przez Rosjan wyjechało ponad 3,5 miliona ludzi. Większość do Polski (ponad 2,4 mln). Pomoc dla uchodźców płynie z każdej strony. W efekcie liczba uchodźców na świecie wzrosła już do prawie 25 milionów.

W akcje pomocowe włączyła się również Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC).

- Solidaryzujemy się z Ukrainą, potępiamy inwazję i zniszczenie przez machinę wojenną Putina i mówimy „wszyscy uchodźcy są mile widziani” - mówi sekretarz generalna ITUC Sharan Burrow, .

Dziękuje też wszystkim, którzy byli w stanie przekazać darowiznę lub podpisali petycję o pokój, dialog i demokrację na Ukrainie. - Ale nie może się na tym skończyć. Musimy dopilnować, aby wszystkie rządy podjęły odpowiednie działania wobec uchodźców. Taki kryzys nie powinien trwać! - podkreśla szefowa ITUC.

W swoim apelu ITUC wzywa światowych przywódców do podjęcia pilnych i zdecydowanych kroków w celu zainicjowania dialogu i znalezienia pokojowego rozwiązania kryzysu w Ukrainie zgodnie z założeniami Karty Narodów Zjednoczonych, wprowadzania kolejnych sankcji, które koncentrują się w szczególności na oligarchach i otoczeniu prezydenta Putina. Apeluje też do rządów o zapewnienie bezpiecznego schronienia wszystkim uchodźcom uciekającym przed konfliktem – Ukraińcom oraz zagranicznym pracownikom i studentom, mówi też o ochronie ludności cywilnej i bezpiecznym dostępie do pomocy humanitarnej.

Organizacja zachęca też do wypełnienia utworzonej w ramach kampanii "Uchodźcy są mile widziani" ankiety (czas jest do 5 kwietnia), w której związki i organizacje partnerskie mogą podzielić się tym, co robią, by pomóc uchodźcom z Ukrainy. Ankieta dostępna jest na stronie https://petitions.ituc-csi.org/ukraine

ITUC prowadzi również zbiórkę pieniędzy na rzecz uchodźców. Do tej pory wsparło ją 900 osób i firm.

