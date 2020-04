Zwalnianie w kolorze turkusu to barbarzyństwo

Z raportu „Gospodarcze efekty epidemii koronawirusa - planowane działania przedsiębiorstw w II kwartale 2020 roku” firmy BCMM, przygotowanego i przeprowadzonego przy współpracy naszego wydawcy - Grupy PTWP, wynika, że aż 36,5 proc. badanych przedsiębiorstw planuje redukcję zatrudnienia. Co piąty (19,4 proc.) zapytany nie jest pewien, czy poziom zatrudnienia zostanie utrzymany.

Negatywne nastroje przeważają w firmach, w których dominującą działalnością są usługi, a także wśród mikro-, małych i średnich firm oraz wśród przedsiębiorstw z polskim kapitałem.

Przytaczane, minorowe dane to skutek trudnej sytuacji gospodarczej, sprowokowanej skutkami epidemii. Wielu przedsiębiorców zwalnia, ratując w ten sposób firmę przed upadkiem. Wielu, żegnając się z pracownikami, ma nadzieję, że powrócą oni w momencie, w którym "wszystko wróci do względnej normy".

I tu pojawia się wyzwanie. Trzeba zwolnić tak, by nie zburzyć mostu pomiędzy firmą a pracownikiem. A to, jak się okazuje, jest dość trudne.

Izabela Kielczyk, psycholog biznesu wyjaśnia, że kluczowe w rozmowach ze zwalnianymi są szczerość i uczciwość: - Trzeba powiedzieć, dlaczego akurat ta osoba zostaje zwolniona. W tej chwili mamy realia, które mogą nam nie pozwolić na utrzymanie zespołu tak licznego, jak do tej pory. Trzeba unikać oskarżeń... Często się zdarza, że przy zwolnieniach szefowie mówią, co naprawdę myślą o pracownikach. Nerwowa atmosfera udziela się dziś chyba wszystkim, radziłabym jednak unikać takich sytuacji. Na takie zdania czas był wcześniej, a nie w momencie zwolnienia.

Szczere, nastawione na współpracę i rozwiązywanie konfliktów są w swojej istocie firmy turkusowe. W turkusowym przedsiębiorstwie pracownicy dzielą się doświadczeniami i wiedzą, wspólnie rozwiązują problemy.

Standardem jest współpraca w zespołach i między zespołami oraz otwartość na nowe pomysły. Z założenia członkowie zespołów ufają sobie na wzajem i jednocześnie uzupełniają. Mają duży wpływ na decyzje o nowych pracownikach (bo to oni pracują z daną osobą, a nie działy HR). Wspólnie także podejmują postanowienia o zwolnieniach.

W przypadku zwolnień w "normalnych" okolicznościach, wspólna decyzja o zakończeniu współpracy z kimś, kto nie uzupełnia odpowiednio zespołu, wydaje się uzasadnione. Taka władza pracowników w czasach kryzysu wydaje się być jednak ryzykowna.

Dr Paulina Bednarz-Łuczewska z katedry zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego wyjaśnia, że często w przypadku firm turkusowych ostateczne decyzje o zmianach personalnych podejmuje właściciel.

- Mało jest dziś firm, które są całkowicie turkusowe czy partycypacyjne. Nawet w The Morning Star (to jeden ze wzorców takich firm) działa zasada nazywana „ostateczną decyzją”. Rozstrzygnięcie dotyczące zwolnienia jest decyzją właściciela. I często to rozwiązanie jest stosowane. W kwestiach zatrudnienia głos zespołu jest głosem doradczym. I nie jest to rozwiązanie złe - precyzuje.

Publiczne zwolnienie traumą na lata

Jak wyjaśnia Paulina Bednarz-Łuczewska zbiorowa decyzja o zwolnieniu może przybrać społeczną formę linczu. Taką sytuację człowiek zwalniany odbiera bardzo negatywnie, odbija się ona w jego psychice na lata.

- Taki ktoś ma wtedy przeświadczenie, że odrzucają go wszyscy... Decyzja podejmowana jednostronnie jest jednak przyjmowana inaczej; można po prostu obrazić się na zwalniającego szefa. Poczucie, że "zwolnili mnie wszyscy" jest psychologicznie druzgocące. Dlatego bardzo bym z taką formą uważała. Głos zespołu może być głosem doradczym - podkreśla Paulina Bednarz-Łuczewska. - Z inną sytuacją mamy do czynienia, gdy likwidujemy jakiś dział, zamykamy projekt, redukujemy najmniej rentowny dział naszej działalności – po to. żeby przetrwać. Rozmawiamy, tłumaczymy jak wygląda sytuacja... - wyjaśnia.

Raz jeszcze: działania typu "siadamy i głosujemy, kogo chcemy zwolnić" jest po prostu złym wyborem. - Turkusowe zarządzanie to jest przede wszystkim szacunek, a taka forma zwolnienia jest od tego daleka i jest barbarzyńska - sumuje Paulina Bednarz-Łuczewska.

Rozstanie z klasą w czasach kryzysu

Zwolnienie pracowników nigdy nie jest proste i przyjemne, szczególnie w momencie w którym redukcja zatrudnienia jest elementem ratunku firmy.

Jak podkreślają specjaliści, właściwie przeprowadzony proces zwolnień (szczególnie kiedy nie chcemy zrywać kontaktu z daną osobą) jest możliwy. Tu jednak najistotniejsza pozostaje wspomniana już szczerość.

Paulina Bednarz-Łuczewska wyjaśnia, że ogromną rolę odgrywają rozmowy twarzą w twarz.

- Proponuję indywidualne rozmowy, nie zbiorowe, nie poprzez e-mail. Według mnie podstawową zasadą czy kryterium jest skupienie się nad człowiekiem, który za chwilę ma odejść z pracy. Pracodawcy czasami chcieliby, aby pracownicy powrócili do nich, jak "wszystko wróci do normy" - i można to oczywiście zwalnianemu zakomunikować. To jednak nie oznacza, że pracodawca powinien takiej osobie utrudniać wejście na rynek pracy gdziekolwiek - wyjaśnia.

Ważna rada: jeśli to człowiek, z którym nie chcemy współpracować w przyszłości, nie mówmy o tym, że "będziemy współpracować". Nie dawajmy złudnej nadziei...

Jak dodaje, dobrze jest akcentować, że przyczyna zwolnienia nie jest bezpośrednio związana z konkretnym pracownikiem.

- Żeby pokazać wszystkim, że chodzi o sytuację - konieczność, przymus ograniczenia kosztów - a nie o umiejętności czy wady tego konkretnego pracownika, można podtrzymywać z nim kontakt na LinkedIn, zachęcać pozostałych pracowników do miłych reakcji (np. potwierdzenia na LinkedIn jego kompetencji), napisać rekomendację... Warto zostawić człowieka z pakietem ułatwiającym wejście na rynek pracy, a nie z bombą zwolnienia - podkreśla Bendarz-Łuczewska.

Nie potrafisz rozmawiać? Zatrudnij specjalistę

Bruno Żółtowski, psycholog i coach podkreśla, że obecna sytuacja stanowi dla liderów test i - niestety - nie każdy uzyska pozytywną ocenę.

- Turkusowe zarządzanie to nie jest koncepcja na czasy kryzysu. Wyobraźmy sobie turkusowego generała na wojnie... Raczej nie skończyłaby się ona dobrze dla zarządzanego przez niego wojska. Czerwony, bardzo wymagający, surowy lider też może się nie sprawdzić. Potrzebne są teraz osoby zdecydowane, nadające kierunek, potrafiące przekazać zespołowi komunikat: mam pomysł, wiem jak wyjść z tej sytuacji, damy radę. Jednocześnie potrafiące zakomunikować, że "rozumieją, wspierają zespół". Ważne, by lider potrafił powiedzieć: ok, rozumiem że masz trudną sytuację - i starał się poszukać rozwiązania kłopotów, w których znalazł się zespół - opowiada psycholog.

Uwagę na to zwraca także Paulina Bednarz-Łuczewska. W rozmowie z PulsemHR podkreśla, że zbyt impulsywne reakcje zarządzających mogą przynieść więcej szkody niż pożytku.

- Jeżeli ktoś łatwo się unosi, obarcza winą, ma styl „starej daty macho” - to jest najgorszą osobą do przeprowadzania trudnych procesów, tym bardziej jeśli nie chce palić mostów. Nawet jeśli ten jego pracownik nie postanowi znaleźć innej pracy, to może wpaść w depresję - i wtedy też w żaden sposób nie będzie dla nas pracownikiem dobrym - wskazuje.

W czasie pandemii jesteśmy bardzo rozchwiani emocjonalnie, co widać w każdej sytuacji. Dołożenie pracownikom wielkiego stresu w postaci zwolnienia może doprowadzić do tego, że w momencie, w którym będziemy go potrzebować, stanie się on de facto niezdolny do pracy.

- Nie bójmy się, że ktoś pomyśli, że jest manipulowany. Jeśli tak będzie myślał, to dla nas znak, że mieliśmy i tak wielki problem w relacji z tym pracownikiem - przekonuje Paulina Bednarz-Łuczewska, dodając, że warto w takich przypadkach skorzystać z pomocy zewnętrznych negocjatorów.