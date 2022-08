ZUS dopłaci do poprawy bezpieczeństwa pracy

KDS

• 8 sie 2022 12:28





Na początku 2023 roku rusza kolejny nabór wniosków na dofinansowanie obszaru BHP przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Eksperci z firmy doradczej W&W Consulting przyznają, że już teraz warto rozpocząć przygotowania do złożenia wniosku. W ostatnich miesiącach do jednego z najtragiczniejszych wypadków w pracy doszło w kopalni Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Zginęło w niej 5 górników. (fot. PAP/Zbigniew Meissner)

- W dalszym ciągu część przedsiębiorców nie ma świadomości, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi program, z którego można otrzymać wsparcie na poprawę warunków pracy. Wioski można składać dla bardzo szerokich potrzeb, które ogólnie można zaliczyć do grupy fizycznego zabezpieczenia pracowników - mówi Monika Grządziela, Ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting.

Jak wyjaśnia, znajdziemy w nim m.in. zarówno bezpieczeństwo maszyn i urządzeń np. zakup urządzeń zmniejszających uciążliwość i ciężkość pracy, przez poprawę środowiska pracy obejmującą jego oświetlenie, poprawę mikroklimatu czy zabezpieczenie przed czynnikami szkodliwymi, jak promieniowanie optyczne, ochrona przed elektrycznością, czy środkami chemicznymi i biologicznymi.

Ponadto grupa ta obejmuje szeroki zakres środków ochrony indywidualnej, w jakie można wyposażyć pracowników, od pracy na wysokości po specjalistyczne środki zabezpieczające przed silną chemią.

Dofinansowanie z programu ZUS obejmuje do 80 proc. kosztów konkretnych, wskazanych we wniosku elementów poprawiających warunki pracy. Maksymalna wysokość dofinasowania to 300 000 zł. Pamiętać należy, że kwota ta obejmuje zarówno działania inwestycyjne, ale również doradcze. Zaś sama wielkość dofinansowania zależy od rodzaju potrzeb przedsiębiorstwa oraz rodzaju i ilości elementów mających poprawić warunki pracy w danej firmie. Nabór do nowej tury rusza wraz z nowym rokiem.

Z najnowszych danych GUS wynika, że w I kwartale 2022 r. zgłoszono 11111 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, to o 2,3 proc. więcej niż tym samym okresie 2021 r. W tej grupie 0,3 proc. to śmiertelne wypadki przy pracy, 0,5 proc. wypadki ciężkie. Najczęściej do wypadków dochodziło w górnictwie.

