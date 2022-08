Zostali bez pracy. Katastrofa na Odrze dobija kolejne branże

KDS

Katastrofa ekologiczna na Odrze uderzyła nie tylko w branżę turystyczną. Z dnia na dzień przestały funkcjonować również przetwórnie rybne, spółdzielnie rybne, a także rybacy. Wszyscy mówią jednym głosem, że bez pomocy państwa nie przetrwają. Pierwsze doniesienia o śniętych rybach na Odrze odnotowano pod koniec lipca. (fot. PAP/Jerzy Muszyński)

Nie tylko wypożyczalnie sprzętu turystycznego, lokale gastronomiczne i ośrodki dla turystów mają poważny problem wynikający z katastrofy ekologicznej na Odrze.

Niemal z dnia na dzień możliwość funkcjonowania stracili także rybacy, przetwórcy i spółdzielnie rybackie.

- Sytuacja jest dramatyczna i pozbawiła nas wszelkich dochodów związanych z naszą działalnością. Jesteśmy kompletnie odcięci od wpływów - mówi Krzysztof Grzelak, prezes Spółdzielni Rybackiej Regalica.

Katastrofa ekologiczna na Odrze z dnia na dzień pozbawiła wiele firm możliwości normalnego funkcjonowania. Dla rybaków, spółdzielni rybackich oraz zrzeszeń zakaz połowu i degradacja rzeki to sytuacja mogąca szybko doprowadzić ich do bankructwa.

- Dla rybaków obecna sytuacja to katastrofa. Podobnie jest ze spółdzielniami rybackimi, skupami ryb, przetwórcami i innymi firmami, dla których Odra była rzeką eksploatowaną gospodarczo - mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Podkreśla, że Odra jest rzeką życiodajną nie tylko dla ryb, ale także dla przedsiębiorców. Jej zamknięcie na dłużej to bankructwo wielu firm i kryzys w sektorze rybackim, a co za tym idzie gospodarczym.

Działają dzięki zapasom

- Zakaz jeszcze nie przekłada się na całkowitą blokadę produkcji w zakładzie, bo mamy zgromadzone zapasy, ale myśleliśmy, że będziemy je wykorzystywać jesienią i wiosną. Potrzebuję od 100 do 200 ton ryb w magazynie. Na dzisiaj mam 50. Jeżeli połowy ruszą szybko, to sobie poradzimy, ale jeżeli połowy będą zatrzymane jeszcze kilka tygodni, to będziemy całkowicie zablokowani. To będzie katastrofa dla przetwórców. Nie wiem, czy nie doprowadzi to do bankructwa przedsiębiorstwa - mówi Witold Łojak, członek zarządu firmy McLean Brothers.

- Spółdzielnia Rybacka Regalica w Gryfinie poza Odrą nie ma żadnego innego źródła dochodu. Sytuacja jest dramatyczna i pozbawiła nas wszelkich dochodów związanych z naszą działalnością. Jesteśmy kompletnie odcięci od wpływów - mówi Krzysztof Grzelak, prezes Spółdzielni Rybackiej Regalica.

- To będzie katastrofa dla przetwórców. Nie wiem, czy nie doprowadzi to do bankructwa przedsiębiorstwa - mówi Witold Łojak, członek zarządu firmy McLean Brothers. Fot. PAP/Jerzy Muszyński Pierwszy z rozmówców podkreśla, że branża oczekuje działań interwencyjnych, bo decyzja o odwieszeniu połowów musi zostać podjęta tak szybko, jak to tylko jest możliwe, gdy okaże się, że badania Odry są pozytywne. Drugi mówi, że konieczne jest wsparcie ze strony rządu i zabezpieczenie rybakom oraz spółdzielcom środków do życia, jeżeli okaże się, że kryzys odrzański potrwa dłużej. - Gospodarujemy na Odrze 70 lat i podobnego kryzysu nie pamiętam. Obawiam się, że nie będzie w najbliższym czasie ryby w Odrze, że z tego narybku, który zostanie wpuszczony, nie będziemy mogli szybko korzystać. Obawiamy się także złego wizerunku spożywania ryb - boimy się, że klienci nie będą chcieli ryby kupować - mówi prezes Grzelak. Czas na konkrety Także Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie oraz Unia Izb Odry i Łaby zwracają uwagę, że kryzys odrzański to problem wielowymiarowy, który wymaga pilnej interwencji ze strony władz rządowych oraz samorządowych. - Odra to źródło utrzymania dla tysięcy mieszkańców Pomorza Zachodniego. Zakaz połowu w momencie skażenia lub niepewności, co do przyczyn katastrofy ekologicznej jest zrozumiały. Musimy jednak pamiętać, że taka sytuacja wiąże się z koniecznością pilnych rekompensat dla podmiotów, które ponoszą straty. Nie możemy zabrać ludziom możliwości działania, a jednocześnie nie informować ich, czy należy im się pomoc i wsparcie. Informacje ze strony rządzących są bardzo lakoniczne. Jako Północna Izba Gospodarcza mówimy: czas na konkrety - mówi Hanna Mojsiuk. - Oczekujemy wsparcia dla rybaków, spółdzielni rybackich, przetwórców rybnych, przedstawicieli sportu i rekreacji, turystyki, gastronomii oraz wędkarstwa, hotelarstwa i agroturystyki. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy udowodnią, że kryzys odrzański sprawił, że ponieśli straty, powinni zostać zauważeni i powinni otrzymać wsparcie - dodaje Hanna Mojsiuk. Turystyka leży Nie tylko branża rybacka ma kłopoty w związku z sytuacją na Odrze. Także branża turystyczna i związane z nią sektory zamarły niemal z dnia na dzień. Najpoważniejsza sytuacja jest w firmach zajmujących się sportem i rekreacją. Mowa np. o wypożyczalniach kajaków i sprzętu sportowego czy miejscach oferujących wypoczynek nad wodą. Narzeka także sektor gastronomii czy hotelarstwa - smażalnie ryb oraz ośrodki agroturystyczne. Ludzie po prostu się wystraszyli i masowo uciekają od wypoczynku nad rzeką. – Turystyka w Szczecinie umarła i na pewno w sierpniu czy we wrześniu się nie podniesie, chociaż w samym mieście jeszcze nie widać oznak katastrofy – mówi Ryszard Fertała, właściciel firmy Szczecin Toys Garden Dziewoklicz. - Oczekujemy wsparcia dla rybaków, spółdzielni rybackich, przetwórców rybnych, przedstawicieli sportu i rekreacji, turystyki, gastronomii oraz wędkarstwa, hotelarstwa i agroturystyki - mówi Hanna Mojsiuk. (Fot. PAP/Marcin Bielecki) - Odpływ klientów, odkąd ogłoszono zamknięcie Odry, jest 100-procentowy. Nie ma żadnego klienta. Niedziela, długi weekend, miałbym idealne obłożenie w taką pogodę i przy takich okolicznościach. Do rowerków wodnych byłaby kolejka, a nie ma nikogo. Sytuacja jest o tyle oburzająca, że znowu zamknięto nas z dnia na dzień, gastronomia zatowarowana, mięso kupione i wszystko trafi do schroniska dla zwierząt - dodaje przedsiębiorca. Katastrofa ekologiczna na Odrze Pod koniec lipca pojawiły się pierwsze sygnały dotyczące zanieczyszczenia wody i martwych ryb w Odrze. Mimo że od tego czasu minął już blisko miesiąc, nadal nie wiadomo, co jest przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przeanalizował próbki wody i żadna nie wykazała obecności substancji toksycznych. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podkreśla w rozmowie z PAP, że w badaniach przyczyn masowego śnięcia ryb brane są pod uwagę trzy hipotezy. - Pierwsza hipoteza to potencjalne przedostanie się substancji toksycznej, czy to w wyniku działalności przedsiębiorstw funkcjonujących nad Odrą, czy też nielegalnych zrzutów do rzeki - wyjaśniła. - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przeanalizował próbki. Żadna nie wykazała obecności jakichkolwiek substancji toksycznych - podkreśliła minister Anna Moskwa. Druga hipoteza zakłada, że przyczyny były naturalne: wysoka temperatura, niski stan wody i wzrost stężeń zanieczyszczeń. - GIOŚ bada wszystkie uwarunkowania, które potwierdzają wysokie zasolenie i wysoką temperaturę - zaznaczyła minister. Jak dodała, trzeci badany wariant to odprowadzenie do Odry sporej ilości wód przemysłowych, w których jest dużo chloru. - Chlor mógł potencjalnie uruchomić zanieczyszczenia z osadów dennych - wyjaśniła minister. Podkreśliła też, że pod uwagę brane jest również jednoczesne wystąpienie tych trzech czynników. W czwartek minister Moskwa poinformowała, że wyniki badań ekspertów z Instytutu Rybactwa Śródlądowego wskazały obecność w wodzie z Odry mikroorganizmów (złotych alg). Ich zakwit może spowodować pojawianie się toksyn zabijających ryby i małże. Nie są one szkodliwe dla człowieka. Czytaj też: Są najnowsze wynik badań wody w Odrze. Stwierdzono masowy zakwit glonów W piątek, 19 sierpnia, poinformowano, że najnowsze wyniki badań wody w Odrze wskazują na masowy zakwit glonów. - W badaniach prób wody z Odry stwierdziliśmy jednoznacznie występowanie glonu Prymnesium parvum. Ilości są olbrzymie, po kilkadziesiąt miligramów na litr - powiedział Grzegorz Dietrich, dyrektor IRŚ. - Na aktywność glonów wskazują też parametry chemiczne wody - dodał Ryszard Szetela z PWr. Zobacz naszą najnowszą Moc opinii" o zmianach na rynku pracy

