Zobaczcie, jak Polacy dorabiają do pensji. Wystarczy kilka godzin tygodniowo

Freelancerzy, którzy dorabiają do etatu najczęściej realizują zlecenia z zakresu copywritingu, IT oraz usług multimedialnych i projektowania. Jednak nim zaczniemy korzystać z dodatkowego źródła dochodu, warto sprawdzić kilka rzeczy.

Jak wskazuje badanie BIG Infomonitor, sytuacja gospodarcza sprawiła, że 31 proc. Polaków szuka dodatkowego źródła dochodu, a jak podaje raport Useme, platformy dedykowanej wolnym strzelcom i zleceniodawcom, “Freelancing w Polsce: zarobki, inflacja i pokolenie Y na rynku pracy”, ponad połowa (56 proc.) ankietowanych zadeklarowała, że freelancing jest dla nich właśnie dodatkowym źródłem dochodu oprócz pracy wykonywanej na etacie. Choć pogodzenie dwóch prac może wydawać się skomplikowane, to dodatkowe zlecenia można wykonywać zdalnie, poświęcając im tylko parę godzin tygodniowo.

– Na rynku wolnych strzelców liczy się przede wszystkim portfolio, czyli doświadczenie zdobyte podczas realizacji dotychczasowych zleceń. Dlatego też osobom pracującym równocześnie na etacie może być łatwiej zaprezentować swoje dokonania w danej dziedzinie – dodaje ekspertka.

Te branże freelncerzy wybierają najczęściej, by dorobić do etatu

Wśród branż freelancingu, w których najwięcej specjalistów dorabia do etatu, jest copywriting. Według raportu “Branże freelancingu 2022” 46 proc. ankietowanych przyznało, że na realizację zleceń z tej branży poświęca mniej niż 4 godziny dziennie. Podobny czas pracy deklarują wolni strzelcy w branży IT – 45 proc. z nich poświęca na realizację zleceń mniej niż 4 godziny dziennie. Przy czym wykonują oni 1-2 zlecenia w miesiącu (44 proc.), a czasem jedno na kilka miesięcy (20 proc.).

Freelancing jako dodatkowe źródło dochodu traktują również specjaliści zajmujący się tworzeniem stron internetowych. Odsetek specjalistów przyjmujących jedno zlecenie raz na kilka miesięcy wyniósł 14 proc.

Osoby dorabiające do etatu możemy znaleźć też w branżach związanych z projektowaniem i usługami multimedialnymi. Aż 38 proc. ankietowanych pracuje poniżej 4 godzin dziennie.

Te rodzaje umów ograniczają możliwość dorabiania do etatu

Zanim zaczniemy rozglądać się za dodatkowymi zleceniami, zwłaszcza z branży kreatywnej lub IT, warto sprawdzić, czy pracodawca nie zobowiązał nas do podpisania umowy o poufności oraz umowy o zakazie konkurencji. Te dokumenty mogą ograniczyć pracownikowi możliwość wykonywania dodatkowych zleceń w roli freelancera i ściągnąć na niego spore kłopoty, jeśli zdecyduje się dorabiać mimo ich podpisania.

Choć umowa poufności (ang. non disclosure agreement, czyli NDA) zazwyczaj jest kojarzona z przekazywaniem poufnych informacji, to w niektórych przypadkach może również dotyczyć wykorzystywania opracowanych rozwiązań w innych projektach. Natomiast umowa o zakazie konkurencji może ograniczyć możliwość podjęcia zleceń podobnych do tych, które są realizowane na etacie.

Problematyczne mogą okazać się również kwestie związane z budowaniem portfolio freelancera i prawami autorskimi dzieł stworzonych dla pracodawcy. Copywriterzy oraz specjaliści wykonujący usługi multimedialne jak grafika, wideo i animacja, mogą znaleźć się w sytuacji, w której klient zakazuje rozpowszechniania wykonanego dzieła w ramach ogólnodostępnego portfolio.

Kolejnym problemem może być kwestia autorstwa w przypadku, gdy za projekt odpowiedzialny był cały zespół, a nie wyłącznie jedna osoba. W takiej sytuacji warto stworzyć autorski materiał, który powstanie wyłącznie w celu zaprezentowania go w portfolio.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl