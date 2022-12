Znikają z rynku jedna po drugiej. A prawdziwe tsunami dopiero przed nami

W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2022 roku do rejestru CEIDG wpłynęło o 17,1 proc. więcej wniosków dotyczących zamknięcia firm niż w analogicznym okresie 2021 r. Najwięcej przypadków odnotowano w woj. mazowieckim, najmniej – w opolskim. Do rejestru wpłynęło też o 31,1 proc. więcej próśb o zawieszenie firmy niż rok wcześniej. A jak zauważają eksperci, to dopiero początek.

W pierwszych dziesięciu miesiącach 2022 do rejestru CEIDG wpłynęło 278,1 tys. wniosków o zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej. To o 31,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – ponad 212,1 tys.

Pogorszenie sytuacji widać już od co najmniej kilku kwartałów, ale prawdziwy wysp zamykania działalności jest dopiero przed nami.

Od 1 stycznia do 31 października 2022 roku do rejestru CEIDG wpłynęło 157,7 tys. wniosków dotyczących zakończenia jednoosobowej działalności gospodarczej. To o 17,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy było ich ok. 134,7 tys.

- Te dane nie są zaskakujące. Polska gospodarka wciąż zmaga się ze skutkami pandemii. Jednak największy wpływ na wzrost liczby wniosków miały zmiany wynikające z wprowadzenia Polskiego Ładu. Szczególnie dotkliwy dla przedsiębiorców stał się nowy obowiązek zapłaty składki zdrowotnej liczonej od dochodu. To obciążenie jest niekorzystne zwłaszcza dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Dodatkowo wybuch wojny za naszą wschodnią granicą spowodował, że wiele przedsiębiorstw powiązanych biznesowo z partnerami z Ukrainy, Rosji czy Białorusi było zmuszonych zakończyć swoją działalność. Trudną sytuację mikroprzedsiębiorstw pogłębiają także rosnące ceny gazu i innych paliw. To istotnie wpływa na spadek rentowności – mówi dr Joanna Wieprow z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Warunki ekonomiczne nie sprzyjają biznesowi

Jak podkreśla radca prawny i doradca restrukturyzacyjny Łukasz Goszczyński, obecne warunki ekonomiczne nie sprzyjają prowadzeniu jednoosobowych działalności gospodarczych. Bezpośredni wpływ na decyzję przedsiębiorców o zamykaniu działalności mają wysoka inflacja, drogie nośniki energii i niepewna sytuacja polityczna. Wszystkie czynniki wskazują na to, że trend ten utrzyma się na wysokim poziomie w przyszłym roku.