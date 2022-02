Znaleźli kolejną pułapkę w Polskim Ładzie. Ucierpi następna grupa Polaków

Miał trafić w wielkie, zagraniczne korporacje, a uderzy w małych przedsiębiorców. Eksperci wskazują kolejny pomysł zawarty w zapisach Polskiego Ładu, którego konsekwencję odczują ci najmniejsi. Mowa o minimalnym CIT czy też podatku minimalnym, którego celem było sięgnięcie głębiej do kieszeni zagranicznych korporacji.

Na sprawę zwrócili uwagę eksperci firmy księgowej Crido. Zgodnie z założeniami twórców Polskiego Ładu podatek minimalny miał przede wszystkim dotknąć zagraniczne korporacje, które wykazując minimalną stratę unikały płacenia podatku w Polsce.

Jak jednak pokazuje Crido na swoim blogu, wprowadzenie minimalnego podatku dotknie głównie małych przedsiębiorców.

"Z założenia miał dotyczyć międzynarodowych korporacji, które (zdaniem MF) dzięki optymalizacjom podatkowym czy też nadmiernym obciążaniem wyniku podatkowego kosztami usług niematerialnych lub kosztami finansowania były w stanie zaniżać należny podatek w Polsce. W praktyce jednak podatek minimalny może dotknąć każdą spółkę, jeżeli poniosła stratę podatkową lub za mało zarobiła (osiągnęła dochód w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. przychodów)" - czytamy.

Jak tłumaczą analitycy, zgodnie z dotychczasowymi przepisami jeśli firma zarobiła niewiele lub uzyskała stratę, płaciła znikomy CIT lub nie płaciła podatku wcale. Wszystko zmieni wprowadzony podatek minimalny.

"Podatek minimalny spowoduje, że taki przedsiębiorca będzie musiał nie dość, że podatek zapłacić, to jeszcze od części przychodu powiększonego o pewne specyficzne pozycje kosztowe. W pole rażenia nowego podatku może wpadać wielu podatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy akurat mieli gorszy rok albo po prostu operują na niskich marżach lub na samej granicy opłacalności " - wyjaśniają.

Firma wyjaśnia, jakie mogą być konsekwencje na przykładzie firmy z niskimi marżami.

"Taki podmiot, począwszy od tego roku, powinien de facto co miesiąc kontrolować, ile wynosi jego rentowność i ile może ona wynieść na koniec roku (czego część podatników nie robi na bieżąco, jeśli np. płaci zaliczki uproszczone). Załóżmy teraz, że mimo wszystkich podejmowanych wysiłków zakończy rok podatkowy poniżej wymaganego progu udziału dochodów w przychodach. W takim przypadku za ten rok podatkowy spółka zapłaci CIT minimalny w wysokości przekraczającej CIT liczony na zasadach ogólnych. Przepisy pozwalają wprawdzie na odliczenie tego podatku od podatku CIT (liczonego na zasadach ogólnych) w kolejnych 3 latach podatkowych następujących bezpośrednio po roku, za który podatnik wpłacił minimalny CIT. Co jednak w sytuacji, w której podatnik nie jest w stanie poprawić wyników podatkowych z uwagi na branżę, w której działa i niski dochód to jest jego norma? W takim przypadku może się okazać, że podatnik będzie płacił efektywnie podatek CIT zdecydowanie przekraczający ten, jaki zapłaciłby na zasadach ogólnych".