Zmusisz pracownika do powrotu, powie ci "do widzenia". Nie o to mu chodziło

Ponad połowa - 55 proc. - europejskich pracodawców przyznaje, że bardziej ufa pracownikom w biurze niż tym zdalnie wykonującym obowiązki. Spojrzenie to trzeba będzie jednak zrewidować, chcąc zatrzymać obecnych i przyciągnąć nowych pracowników. Z badania State of Hybrid Work dla Owl Labs wynika bowiem, że elastyczność pracy będzie wciąż zyskiwać na znaczeniu.

Jak pokazują europejskie badania, wybór czasu, miejsca i sposobu pracy przestanie być przywilejem wyłącznie pracodawcy.

Z badania State of Hybrid Work wynika, że 37 proc. Europejczyków jest gotowe zrezygnować z pracy, jeżeli ta nie pozwala na elastyczne godziny wykonywania obowiązków. Ponad dwie trzecie (69 proc.) pytanych na zlecenie Owl Labs woli mniejszą pensję, byle tylko mieć wpływ na godziny rozpoczęcia pracy. Na liście must-have elastyczność umieszczają wyżej kobiety niż mężczyźni (42 proc. pań wobec 31 proc. panów).

Ośmiu na dziesięciu (79 proc.) badanych podkreśla, że pracując zdalnie są tak samo, jeśli nie bardziej wydajni niż w biurze. Hybryda jest dla nich preferowaną formą, a proporcje między pracą w domu a tą w biurze to 3 dni w biurze do 2 poza nim.

31 proc. pytanych obawia się, że zostanie zmuszonych do powrotu do biura w pełnym wymiarze godzin bez możliwości pracy hybrydowej.

– Wiele firm stara się tworzyć bardziej nowoczesne i sprzyjające integracji miejsca pracy, które pozwolą sprawnie wykonywać obowiązki. Trudno przewidzieć przyszłość i wskazać kierunek zmian, jednak to, że miejsce pracy będzie ewoluować, jest pewne – wyjaśnia Dorota Gardoń z Biura Projektowania Systemów Cyfrowych.

Badanie Cisco „Pracownicy są gotowi na pracę hybrydową, a ty?” wykazało, że prawie połowa ankietowanych pracowników (46,8 proc.) zauważa poprawę jakości swojej pracy. Podobna liczba (ok. 45 proc.) uważa, że wzrosła także ich wydajność. Dodatkowo 66,8 proc. twierdzi, że ich zadania mogą być obecnie wykonywane jednakowo dobrze zarówno zdalnie, jak i w biurze.

Z badania przeprowadzonego wśród 28 tys. pracowników z 27 krajów wynika jednak, że tylko co czwarty z nich (23,4 proc.) uważa, że jego firma jest „bardzo dobrze przygotowana” do hybrydowej pracy w przyszłości. W Polsce tego samego zdania jest jedynie 18,9 proc. zapytanych osób.

- Zarówno pracownicy, jak i firmy dostrzegają wymierne korzyści w zakresie kluczowych wskaźników: od poprawy ogólnego samopoczucia pracowników po lepszą produktywność i wydajność pracy - komentowała wyniki badania Anupam Trehan z Cisco APJC. - Niemniej jednak należy zrobić jeszcze więcej, aby w pełni wykorzystać możliwości pracy hybrydowej, zwłaszcza w zakresie budowania kultury integracyjnej, opracowywania strategii zaangażowania pracowników oraz wdrażania infrastruktury technologicznej, która pozwoli organizacjom osiągnąć poziom gotowości pracowników - dodaje.

Technologia do korekty

Jak wynika z badania Owl Labs, ponad jedna czwarta (28 proc.) ankietowanych nie przyjęłaby oferty angażu, jeżeli będzie zmuszona do pracy wyłącznie w biurze. Zdaniem badanych, firmy powinny postawić na usprawnienie technologii wykorzystywanych w pracy zdalnej. Priorytetem powinno być usprawnienie wideokonferencji (37 proc.), wdrożenie biurowego metaversum (28 proc.) oraz wprowadzenie rzeczywistości wirtualnej (19 proc.) i rozszerzonej (14 proc.).

Niechętni powrotom

55 proc. ankietowanych pracujących zdalnie stwierdziło, że wróciłoby do biura, jeżeli będzie to konieczne, ale natychmiast zaczęliby szukać nowej pracy. 20 proc. złożyłoby wypowiedzenie.

Pracowników przekonać może też krótszy tydzień pracy. Czterodniowy tydzień pracy jest jedną z głównych korzyści (36 proc.), które najprawdopodobniej przekonają pracownika do pozostania na obecnym stanowisku. Do tego stopnia, że większość (75 proc.) pracowników zgodziłaby się na obniżenie wynagrodzenia, aby to osiągnąć.

– Zmienia się też optyka pracy. Coraz więcej osób kieruje się mottem "pracuję, by żyć", a nie "żyję, by pracować". W raporcie Ericssona czytamy, że aż 40 proc. respondentów stwierdziło, że chciałoby mieć robota, który pracowałby i zarabiał za nich, uwalniając ich czas wolny. To najlepsza ilustracja ludzkich oczekiwań wobec cyfryzacji i automatyzacji, której powinno być więcej – wyjaśnia Dorota Gardoń.

Polacy chcą krócej pracować

Jak podaje firma Personnel Service, ponad 2/3 (68 proc.) Polaków jest za skróceniem tygodnia pracy do czterech dni. Z danych OECD wynika, że w pracy spędzamy sporo czasu. W 2020 roku statystycznemu Kowalskiemu obowiązki zajęły aż 1766 godzin, podczas gdy przeciętnemu Schmidtowi 1332.

Polski Instytut Ekonomiczny podaje, że nad Wisłą w pracy spędzamy średnio 39,7 godzin w tygodniu. Francuzi, Szwedzi, Niemcy czy Duńczycy tylko 36, a Holendrzy nawet mniej niż 30 godzin.

– W krajach, w których pracuje się krócej, produktywność jest wyższa – zauważa Dorota Gardoń. – Najczęściej obliczanym wskaźnikiem produktywności jest wydajność pracy, która przekłada się na wyniki gospodarcze i w efekcie poziom życia – dodaje ekspert z BPSC.