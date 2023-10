Zmiany w zarządzaniu są konieczne. "Lider musi być dla ludzi, a nie ludzie dla lidera"

Rola lidera we wdrażaniu strategii 4.0 jest bardzo istotna (Fot. Shutterstock)

- Nowe czasy zmuszają menedżerów, by byli bardziej liderami niż menedżerami. Sam łapię się na tym, że za bardzo skupiam się na byciu menedżerem – chcę mieć wszystko poukładane. Tymczasem w obecnych czasach wszystko dynamicznie się zmienia i trzeba postawić na bycie liderem – musimy być bardziej członkami zespołu niż szefami – mówi Wojciech Klimek, członek zarządu ds. produkcji w Fakro.

Rola lidera we wdrażaniu strategii Przemysłu 4.0 jest bardzo istotna. Od dawna mówi się, że w transformacji cyfrowej bardziej chodzi o ludzi niż o technologię.

Z kolei Adam Krępa, prezes Federal-Mogul Gorzyce podkreśla, że w zarządzaniu liczy się przede wszystkim elastyczność, czyli dopasowanie stylu zarządzania do danej sytuacji.

- Są sytuacje, kiedy trzeba mieć podejście demokratyczne, zespołowe. Wtedy rozmawiamy i wspólnie decydujemy o pewnych sprawach. Czasami jednak trzeba być dyktatorem - w trudnych i kryzysowych sytuacjach, kiedy nie ma czasu na ciągnące się tygodniami, a nawet miesiącami dywagacje, ktoś musi podjąć decyzję i wziąć na siebie ryzyko. Dlatego uważam, że trzeba być elastycznym i cały czas się dokształcać, ponieważ środowisko jest zmienne – ocenia Adam Krępa.

Adam Krępa dodaje, że nie można wprowadzać micromanagementu – trzeba umieć delegować zadania. W przeciwnym razie menedżer nie będzie miał wystarczającej ilości czasu na wszystkie obowiązki. Lider musi także być wśród ludzi, a nie zamknięty w swoim biurze.

- Przemysł 4.0, a nawet już Przemysł 5.0, ciągle się rozwijają. To daje szansę, żeby mieć informacje na bieżąco w czasie rzeczywistym. Menedżer tak naprawdę wiele może sprawdzić, nie schodząc na dół. Żeby jednak mieć prawdziwy i rzeczywisty obraz, który da wiedzę, to musi zejść na dół. Trzeba się dopytać i sprawdzić w wielu źródłach, co się dzieje w firmie. Tylko wtedy przełożony będzie miał wiedzę na temat produkcji, a nie czyjeś wyobrażenia. Nie ulega więc wątpliwości, że menedżer czy dyrektor musi być blisko procesów produkcyjnych, żeby móc na bieżąco rozwiązywać problemy i mieć kontakt ze swoim zespołem, czyli operatorami i pracownikami pierwszej linii – twierdzi Adam Krępa.

Lider powinien być blisko ludzi. "Dopiero na samym końcu są twarde wyniki"

Agnieszka Krzemień, Right Management lead w firmie Manpower potwierdza, że lider powinien być blisko ludzi. Musi wejść w rolę osoby, która bardziej dba o relacje i współpracę w zespołach, a mniej zarządzać.

- Lider to nie jest osoba, która tylko i wyłącznie wyznacza zadania, powinien także rozwijać swoich ludzi, żeby mieli poczucie, że biorą odpowiedzialność za swoją pracę. W związku z tym to bycie dobrym liderem łączy się z ciągłym inwestowaniem w siebie i dbaniem o swój rozwój, ale trzeba też inwestować w swoich ludzi – mówi Agnieszka Krzemień.

Jaki jest poziom polskiego przywództwa? Bywa różnie, w zależności od firmy. Agnieszka Krzemień podkreśla, że najważniejsze jest autentyczne przywództwo - lider musi być dla ludzi, a nie ludzie dla lidera.

- Transformacja cyfrowa wymaga nowoczesnego lidera, który jest rozliczany nie tylko za wynik całej organizacji, ale też za sposób zarządzania firmą. Szef musi więc zapewnić bezpieczne, ale też inkluzywne środowisko pracy, w którym ludzie będą mogli się rozwijać. Jednocześnie lider musi zadbać o zaangażowanie pracowników. Dopiero na samym końcu są twarde wyniki – dodaje.

* Tekst powstał podczas debaty "Lider cyfrowej zmiany", która odbyła się podczas konferencji "Nowy Przemysł 4.0".

