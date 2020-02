Zmiany w podatkach zmorą dla firm. Generują koszty i zmuszają do reorganizacji

Rok 2020 zaczął się od wielu ważnych zmian podatkowych dla przedsiębiorców (fot. shutterstock)

Przedsiębiorcy są już zmęczeni tymi ciągłymi zmianami. Uszczelnianie systemu podatkowego to słuszna koncepcja, ale odbija się na tych, którzy nigdy nie oszukiwali i nigdy nie wyłudzali pieniędzy z budżetu państwa. Apelujemy do rządu, żeby nie wprowadzał już żadnych nowych rozwiązań w podatkach. Jesteśmy także przeciwni podatkom sektorowym, które uderzają w konkretne branże. Takie działanie zaburza spójność systemu podatkowego, konkurencję na rynku, a poza tym sprawia kłopoty we właściwym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych - zaznacza Przemysław Pruszyński z Konfederacji Lewiatan.