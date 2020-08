Zmiany klimatu wpływają na obowiązki pracodawców

Zmiany klimatyczne, jakie obserwujemy na świecie, mają duży wpływ na sytuację na rynku pracy i angażują pracodawców do działania. Według Global Risks Report 2020 po raz pierwszy w historii pięć pierwszych, największych światowych ryzyk dla biznesu dotyczy środowiska, w tym m. in. ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Temperatury mają negatywny wpływ na wydajność pracy zarówno pracowników fizycznych, jak i biurowych. (Fot. shutterstock)

Wichury, nawałnice, podtopienia, ekstremalnie wysokie temperatury mają wpływ na bezpieczeństwo pracy i biznesu również w Polsce.

Coraz częściej pracodawcy w ramach swoich działań wewnętrznych opracowują poradniki czy instrukcje dotyczące zachowania się pracowników w takich sytuacjach.

Kwestia używania kremów z filtrem UV oraz odzieży chroniącej przed skutkami tego promieniowania jest dopiero w fazie dyskusji w środowisku bhp - wskazuje Przemysław Lewicki, kierownik ds. BHP i zarządzania ciągłością biznesu w DHL Supply Chain, ekspert Koalicji Bezpieczni w Pracy.

Przygotowywany przez World Economic Forum raport Global Risks Report wskazuje na ekstremalne zjawiska pogodowe, niewystarczające działania zapobiegające ociepleniu klimatu, katastrofy środowiskowe spowodowane przez człowieka, degradację bioróżnorodności i ekosystemów oraz katastrofy naturalne, jako największe ryzyka dla biznesu.

Widzimy to na co dzień również w Polsce, gdzie coraz częściej zmiany klimatyczne dają się we znaki w postaci ulewnych deszczy powodujących lokalne podtopienia czy okresów suszy hydrologicznej i ekstremalnych temperatur. To wszystko ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo pracy, co za tym idzie na działania, jakie wykonują działy BHP.

Być przygotowanym

Nawałnice, burze, obfite opady deszczu, śniegu, grad, wysoka i niska temperatura, wichury, huragany, tornada, cyklony, trzęsienia ziemi, osuwiska, powodzie – wszystkie te ekstremalne zjawiska są monitorowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

- Każdy zarządca obiektu powinien na bieżąco monitorować stronę internetową RCB, aby móc właściwie zabezpieczyć się przed skutkami tego typu zjawisk. W rzeczywistości jest tak, że osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo podejmuje określone działania zapobiegawcze, kiedy otrzymuje informację od RCB lub z odpowiedniego szczebla administracyjnego (w ramach zarządzania kryzysowego) - mówi Małgorzata Kochańska, doradca prezesa SEKA, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy. Wskazuje też, że pracodawcy coraz częściej w ramach swoich działań wewnętrznych opracowują poradniki czy instrukcje dotyczące zachowania się pracowników w takich sytuacjach.

Fot. Shutterstock Koalicja jako przykład branży, w której ekstremalne zjawiska pogodowe mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo pracowników wymienia m.in. logistykę i cały związany z nią łańcuch dostaw. - W dokumentacji oceny ryzyka zawodowego ten czynnik powinien być zawarty wraz z opisem działań profilaktycznych. Warunki hydrologiczno-meteorologiczne mają szczególny wpływ w okresie zimowym na utrzymanie nawierzchni dróg w odpowiednim stanie. Ale i latem występujące ulewy, podtopienia czy wichury mogą stanowić niebezpieczeństwo dla pracownika. Dlatego każdy operator logistyczny powinien mieć dostęp do aktualnych prognoz i analiz, a pracownik do odpowiednich szkoleń, w jaki sposób zachowywać się w takich ekstremalnych sytuacjach - uważa Przemysław Lewicki, kierownik ds. BHP i zarządzania ciągłością biznesu w DHL Supply Chain, ekspert Koalicji Bezpieczni w Pracy. Obowiązki pracodawcy w czasie upałów Jednym z efektów zmian klimatycznych są rekordowe temperatury notowane w Polsce. Podczas upałów pracodawca ma szczególne obowiązki względem pracownika zarówno ze względu na wpływ wysokiej temperatury na organizm, jak i szkodliwość promieniowania UV. Prawo nakłada na pracodawcę konkretne obowiązki w zakresie oddziaływania temperatury w środowisku pracy. - Mamy konkretne parametry temperatur, w których pracodawca ma podjąć określone działania. I tak dla temperatur powyżej 28 stopni C w pomieszczeniach pracy, a 26 stopni C w warunkach szczególnych, pracodawca ma dostarczać pracownikom odpowiednio napoje zimne lub gorące w zależności od wykonywanej pracy, napoje wzbogacone o sole mineralne i witaminy. W przytoczonym przepisie ust. 2 § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów Dz. U. 1996, nr 60, poz. 219 z późn. zm. nie podaje się konkretnych wielkości. Leży to w gestii pracodawcy (po uzgodnieniu z przedstawicielami pracowników, związków zawodowych), w jakiej formie ma być spełniony ten wymóg prawny - tłumaczy Małgorzata Kochańska. Najczęściej pracownicy otrzymują wodę mineralną butelkowaną lub w dystrybutorach. Najbardziej narażeni na oddziaływanie temperatur (wysokich i niskich) są pracownicy świadczący swoją pracę w środowisku zewnętrznym (np. budowlańcy, kurierzy, listonosze) oraz pracujący w obiektach o słabej termoizolacji (np. stalowe magazyny, budynki bez klimatyzacji). fot. shutterstock - Kwestia używania kremów z filtrem UV oraz odzieży chroniącej przed skutkami tego promieniowania jest dopiero w fazie dyskusji w środowisku bhp. I tutaj, podobnie jak w przypadku ekstremalnych zjawisk pogodowych, działania pracodawcy będą raczej doraźne. Niemniej ten czynnik powinien być uwzględniony w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego - mówi Przemysław Lewicki. Warto przypomnieć, że wraz z nadejściem tegorocznej fali upałów Marlena Maląg, minister rodziny pracy i polityki społecznej zaapelowała do pracodawców. - Dobre samopoczucie pracowników to bezpieczeństwo i wydajniejsza praca - podkreśla minister. Przypomina też, że powinni stosować się do wytycznych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy w czasie upałów. To ważne, gdyż wysokie temperatury mają negatywny wpływ na wydajność pracy zarówno pracowników fizycznych, jak i biurowych. Badania amerykańskiej firmy Captivate Network pokazały, że podczas upałów aż o 20 proc. spada produktywność, a o 19 proc. zdolność koncentracji wśród pracowników biurowych.

