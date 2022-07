Zetki mają inne podejście do pracy. Praca to dla nich środek, nie cel

km

• 13 lip 2022 12:24





Tylko w Stanach Zjednoczonych nowe pokolenie Z stanowi prawie jedną czwartą całej populacji. Osoby urodzone między 1995 a 2012 rokiem mają zupełnie inne potrzeby i oczekiwania niż ich poprzednicy – milenialsi. Zetki posiadają także odmienne podejście do pracy. Uważają, że ta ma być środkiem umożliwiającym wygodne życie, a nie celem samym w sobie. Istotny jest dla nich work-life-balance, a także budowanie relacji ze współpracownikami. Osoby urodzone między 1995 a 2012 rokiem mają zupełnie inne potrzeby i oczekiwania niż ich poprzednicy – milenialsi (fot. Pixabay)

Pokolenie Z to niezależne, przedsiębiorcze pokolenie, ale jest inne od milenialsów, których ścieżki rozwoju kariery wydawały się być skierowane do startupów i firm we wczesnej fazie rozwoju. Młodzi – co może być zaskakujące – oczekują stabilnego zatrudnienia u pewnego pracodawcy. Cyfrowi tubylcy z pokolenia Z są zainteresowani pracą w branży technologicznej – 58 proc. osób wybiera taką drogę. Co jeszcze jest dla nich istotne? Aby firma wspierała edukację (41 proc.), a także oferowała opiekę zdrowotną – 37 proc.

To także pokolenie, które zmaga się z zupełnie innymi uciążliwościami na starcie dorosłego życia niż poprzednicy. Pokolenie Z boryka się z wieloma problemami. Wzrost kosztów edukacji, a także koszty najmu mieszkań wskazują, że jest to najbardziej wykształcone, a jednocześnie zadłużone pokolenie. Ponadto młodzi ludzie doświadczają drastycznych wzrostów cen usług, produktów, a także galopującej inflacji czy trudnej sytuacji geopolitycznej związanej z agresją Rosji na Ukrainę.

- Wszystkie te czynniki sprawiają, że młodzi ludzie mają zupełnie inne podejście do otaczającego świata niż osoby urodzone w latach osiemdziesiątych i wcześniej. Na własne oczy widzieli szereg zmian politycznych i gospodarczych. Dla nich ogromną rolę odgrywa równowaga między życiem prywatnym a obowiązkami zawodowymi. W związku z tym pracodawcy wymyślają nowe sposoby nie tylko na zrekrutowanie pracownika, ale także na zatrzymanie go w firmie - wyjaśnia Anna Goławska z agencji PR Commplace.

Pomóc może ciekawa oferta benefitów pozapłacowych.

- Wszelkie benefity pozapłacowe są bardzo doceniane przez młodego pracownika. Organizujemy setki imprez integracyjnych w ciągu roku i widzimy, jak bardzo różni się młode pokolenie od osób, z którymi mieliśmy do czynienia jeszcze kilka lat temu. Pandemia spowodowała, że coraz więcej z nich chce spędzać czas ze współpracownikami. Brakuje im wyjazdów, a jednocześnie nie ciągnie ich do dużych miast. Obserwujemy zwiększone zainteresowanie wypoczynkiem, a także organizacją wyjazdów integracyjnych w góry. Nie mogą to być jednak zwykłe imprezy. Pracownicy wymagają kreatywnego podejścia. Najlepiej, aby było eco i w myśl najnowszych technologii - wylicza Joanna Hoc-Kopiej, ekspert w organizowaniu eventów firmowych w górskim obiekcie Dwór Korona Karkonoszy.

