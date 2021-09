Żeby zdobyć pracownika, muszą zapłacić więcej. Często nie mają z czego

Ostatnie miesiące mocno przetasowały rynek. Duża część pracodawców musiała zawiesić swoje działalności lub po prostu je zamknąć, co spowodowało ogromne straty finansowe. Są jednak branże, które wyszły z kryzysu obronną ręką. Na rynku pracy zarysował się więc widoczny podział, który ma odzwierciedlenie np. w oczekiwaniach finansowych pracowników.

(Fot. Shutterstock)

Najmocniej z powodu pandemii ucierpiały branże, dla których obostrzenia oznaczały znaczne ograniczenie działalności.

W 2020 roku wielu pracowników postanowiło się przekwalifikować. To, co charakterystyczne i problematyczne, to fakt, że Ci, którzy zdecydowali się na przekwalifikowanie, wolą pozostać w stabilnym miejscu zatrudnienia.

W branżach dotkniętych skutkami pandemii średnie wynagrodzenia są bliskie tym, które oferowali pracodawcy przed lockdownem. Ale płynność finansowa części przedsiębiorców jest na tyle słaba, że nie stać ich na przywrócenie wynagrodzeń sprzed pandemii.

Najmocniej z powodu pandemii ucierpiały branże, dla których obostrzenia oznaczały znaczne ograniczenie działalności. Mowa tu o firmach m.in. z obszarów: gastronomii, turystyki, show biznesu, kultury i sztuki, usług beauty, ochrony, sprzątania, handlu (galerie handlowe) czy działalności sportowej.

Na ich sytuację finansową wpływ miał również spadek popytu na usługi, opóźnienia w płatnościach klientów czy problemy z przekroczeniem granicy przez dotychczasowych pracowników ze Wschodu. Wiele z branż dotkniętych ograniczeniami zatrudniało pracowników z Europy Wschodniej, którzy na początku pandemii wyjechali do swoich rodzinnych krajów. Dziś powoli obserwujemy ich powrót, ale wciąż nie jest to sytuacja bliska tej sprzed 2020 r.

Polski pracownik na wagę złota

Co to oznacza? Pracodawcy częściej zatrudniali pracowników rodzimych, Ci musieli się szybko przekwalifikować – i tak osoby pracujące w gastronomi zasiliły np. szeregi firm produkcyjnych, transportowych czy magazynów. To, co charakterystyczne i problematyczne, to fakt, że Ci, którzy zdecydowali się na przekwalifikowanie, wolą pozostać w stabilnym miejscu zatrudnienia, niż powrócić do branż odpowiednich do ich dotychczasowego doświadczenia, które jednak nadal pozostają niestabilne.

- Mimo trudnej sytuacji przedsiębiorstw z wyżej wymienionych obszarów działalności, wraz ze wzrostem popytu na do tej pory niedostępne lub ograniczone usługi czy towary, obserwujemy tam wzrost zapotrzebowania na pracowników - wyjaśnia Anna Kurczewska-Formela z firmy rekrutacyjnej LeasingTeam Professional. - Dziś mocno poszukiwani są właśnie kucharze, kelnerzy, pracownicy salonów urody, fryzjerzy lub pracownicy obsługi klientów. fot. Pixabay Zaś duże zapotrzebowanie na pracowników z tego sektora powoduje, że są oni wykończeni pracą. - W kurortach brakuje rąk do pracy. Gastronomia byłaby w stanie z miejsca zatrudnić kilkanaście tysięcy osób. Podobnie jest w hotelarstwie czy w usługach. Niestety im mniej pracowników, tym więcej pracy dla tych, którzy są na miejscu. Otrzymujemy bardzo dużo sygnałów o przepracowanych kucharzach i kelnerkach. Pojawiają się skargi na to, że ilość nadgodzin jest tak wielka, iż pracownicy rezygnują z zatrudnienia, bo nie są w stanie sprostać oczekiwaniom pracodawcy - mówi Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia Stop Nieuczciwym Pracodawcom. Średnie wynagrodzenia oferowane na tych stanowiskach są bliskie tym, które oferowali pracodawcy przed lockdownem. Takie jest też minimalne oczekiwanie pracowników. Niestety płynność finansowa części przedsiębiorców jest na tyle słaba, że nie stać ich na przywrócenie wynagrodzeń sprzed pandemii. - Często jest to walka o przetrwanie i o nadrobienie strat z zeszłego roku. Dodatkowe koszty, które przedsiębiorcy muszą ponieść z tytułu obowiązujących restrykcji, np. w kwestii dezynfekcji i mniejszej liczby gości w lokalu, nie poprawiają warunków finansowych tych firm - dodaje Kurczewska-Formela. Przeczytaj: Myślisz o przebranżowieniu? Pandemia zmienia ścieżki kariery Nie stracili wszyscy Na pandemii nie stracili wszyscy. Z obserwacji rynku wynika, że najbardziej zyskało: budownictwo, logistyka, gospodarka magazynowa, branża medyczna, e-commerce, IT. Co istotne, branża IT bardzo mocno się rozwinęła, ze względu na wzmożone zapotrzebowanie całego rynku na rozwiązania IT związane z przechodzeniem biznesów na działalność online. Przeczytaj: Zaczęła się globalna walka o ekspertów. My najlepszych oddajemy w prezencie W rentownych, rozwijających się branżach, do poszukiwanych zawodów należą specjaliści IT (programiści Java, senior developerzy), lekarze i pielęgniarki (specjaliści/pracownicy medyczni), pracownicy budowlani (zbrojarze, brukarze itp.), kurierzy, operatorzy wózków widłowych, specjaliści z obszaru e-commerce (social marketing, content marketing, specjaliści content2commerce). fot. Shutterstock - Wciąż brakuje specjalistów z branży budowlanej, co wynika z ogólnego braku zainteresowania pracą w zawodach budowlanych - mimo wszystko wciąż ma na to wpływ ich niska renoma. Problemy kadrowe w przypadku stanowisk IT, lekarzy, obszaru e-commerce wiążą się z wysokimi wymaganiami w kwestii specjalistycznej wiedzy i z doświadczeniem, które dziś - jak i wcześniej - jest towarem deficytowym. Trudność w pozyskaniu kandydatów z branż, które nie odczuły pandemii w sposób rażący, była obecna również wcześniej, więc tutaj lista nie uległa znaczącej zmianie - wylicza Anna Kurczewska-Formela. Wynagrodzenia w górę Dobra sytuacja w firmach, które odnotowały wzrost w czasach pandemii, przekłada się na systematyczne podnoszenie stawek wynagrodzeń. - Co warte uwagi, na rynku widać również pewną tendencję, związaną z oczekiwaniami kandydatów pasywnych, bez względu na branżę. Dzisiaj wymagania kandydatów są wyższe o ok. 10-20 proc., niż przed pandemią. Żeby kandydat nieposzukujący aktywnie pracy zdecydował się na jej zmianę, wszystkie jego wymagania względem nowego pracodawcy powinny zostać spełnione - podkreśla Anna Kurczewska-Formela. Jak dodaje, jeszcze przed pandemią rozbieżność między oczekiwaniami finansowymi a faktyczną płacą na poziomie 5 proc. nie stanowiła przeszkody w podjęciu decyzji o zmianie pracy. - Dziś taka różnica nie jest akceptowalna przez kandydatów. Wynika to niewątpliwie z obaw pracowników związanych ze zmianą pracy w nie do końca stabilnej sytuacji rynkowej, dyktowanej przez kolejne obostrzenia. Inną kwestią są zapowiadane nowe regulacje prawne, związane z tzw. Polskim Ładem, które nie ułatwiają życia pracodawcom - dodaje.

