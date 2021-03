Zdrowie psychiczne w miejscu pracy. Ruszyła kampania #PracujzGłową

Aż o 72 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2019 wzrosła w I połowie 2020 roku liczba zwolnień lekarskich z powodu epizodu depresyjnego i zaburzeń depresyjnych nawracających. Oznaczało to aż 20 mln dni absencji w pracy! W czasie pandemii coraz głośniej zaczęło mówić się o problemach psychicznych, również wśród pracowników. Właśnie ruszyła kampania, która na uświadomić rolę zdrowia psychicznego w miejscu pracy.

Celem kampanii jest promowanie działań na rzecz zdrowia psychicznego w miejscu pracy. To jedna z odsłon projektu #NASZAwtymGŁOWA, którego główną misją jest edukacja pracowników i pracodawców w kontekście profilaktyki zdrowia psychicznego w miejscu pracy.

Bowiem przeciążenie z powodu nadmiaru obowiązków, wielu nadgodzin, długotrwałej pracy pod presją czasu może doprowadzić do problemów takich jak depresja, wypalenie zawodowe czy chroniczne zmęczenie. A warto tu dodać, że polscy pracownicy - jak podaje Eurostat - spędzają w pracy średnio 33,5 roku.

- Mamy świadomość, że problemy zawodowe mogą stanowić podłoże zaburzeń psychicznych, dlatego chcemy temu przeciwdziałać. Pragniemy pokazać, że zdrowa głowa pracownika to głowa kreatywna, pełna pomysłów, zmobilizowana i przede wszystkim odporna na stres i wszelkie przeciwności - podsumowują organizatorzy kampanii.

- Pracujemy więcej i stresujemy się też więcej. Pandemia i zmiany z nią związane w naturalny sposób wyzwoliły u nas reakcje stresu. Z ewolucyjnego punktu widzenia, psychologiczna reakcja stresowa jest czymś pozytywnym i potrzebnym, ponieważ pozwala nam przetrwać. Jednak problemy zaczynają się wtedy, gdy ona się nie wyłącza. Wskutek tego, hormony takie jak kortyzol i adrenalina, utrzymują się na wysokim poziomie przez dłuższy czas, co prowadzi do nadciśnienia i osłabienia systemu odpornościowego - wyjaśnia Jagna Ambroziak, psycholog i psychoterapeuta z Warszawskiego Ośrodka Psychoterapii i Psychiatrii.

Jak dodaje, pracownicy są tą grupą społeczną, której bardzo często stres jest stałym towarzyszem codziennej pracy. To on znacząco wpływa na poziom realizacji celów, kreatywność, tempo uczenia się, czy też jakość obsługi klientów.

Czytaj więcej: Stres, wypalenie zawodowe, depresja. Co zrobić, by praca nie stała się zagrożeniem

- Warto podkreślić, że na wypalenie zawodowe cierpi co czwarty Polak. A Polska jest na trzecim miejscu w Europie z największą liczbą osób, które doświadczyły wypalenia zawodowego. Dlatego to niezwykle ważne, by zadbać o zdrowie psychiczne pracowników jako grupy szczególnie narażonej na stres. Przecież można stworzyć przyjazne środowisko pracy, trzeba tylko wiedzieć, jak to zrobić i tutaj nie ukrywajmy, ale dużą rolę odgrywają właśnie pracodawcy - podkreśla psycholog z Warszawskiego Ośrodka Psychoterapii i Psychiatrii.

Zdrowie psychiczne w pracy

Badanie „Kondycja psychiczna pracowników”, przeprowadzone na potrzeby kampanii #PracujzGłową wskazuje, że 42 proc. polskich pracowników nie przyznałoby się do swoich zaburzeń psychicznych w miejscu pracy. Z kolei u ponad połowy Polaków gorsza kondycja psychiczna sprawia, że słabiej wykonują oni swoje obowiązki zawodowe. 65 proc. respondentów zadeklarowało, że zła organizacja, chaos i nieprzewidywalność jest źródłem stresu w pracy, a 47 proc., że to właśnie tempo pracy, czyli nadmiar zadań i krótki czas na ich realizację ma negatywny wpływ na ich samopoczucie. Trzema głównymi czynnikami, które wpływają negatywnie na kondycję psychiczną pracownika, są: zbyt niskie zarobki (58 proc.), stres w pracy (49 proc.) i brak poczucia docenienia przez pracodawcę (45 proc.).

Co więcej, aktualny obraz jedynie pogarszają dane zawarte w raporcie ADP „Workforce View in Europe 2019” pokazują nieciekawy obraz kwestii dbania o zdrowie psychiczne. Okazuje się, że zarówno przełożeni, jak i pracodawcy nie są wsparciem dla swoich pracowników. Tylko 8,3 proc. pracowników wyjawiłoby prawdę o swoich problemach natury psychicznej.

- Przełożeni powinni mieć motywację do tworzenia takiego środowiska pracy, które promuje dobre samopoczucie zatrudnionych, eliminując z niego potencjalne źródła stresu i uczy, jak go unikać lub sobie z nim radzić. Można działać zarówno w ramach skutków, ale także przyczyn, dlatego tak ważne jest obecnie zainteresowanie i zaangażowanie pracodawców w proces wykształcenia i nauczania systematycznego prowadzenia zdrowego stylu życia przez zatrudnionych - podkreśla Sylwia Rogala-Marciniak, trener w firmie Nowe Motywacje.

Negatywne konsekwencje pracy zdalnej

Do tego dochodzi cala lista nowych problemów, jakie spowodowała praca zdalna. A praca zdalna jest uciążliwa dla ponad 26 proc. badanych. Główne powody, dla których ta forma pracy jest obciążeniem to m.in. mniejsza motywacja do pracy (46,1 proc.) czy trudność ze skupieniem się na pracy (43,6 proc.) (dane z badania „Kondycja psychiczna pracowników”).

- Te dane to dla nas, pracodawców, ogromne wyzwanie! Pracodawcy powinni jak najszybciej zacząć działać, aby zadbać o pracowników. Federacja Przedsiębiorców Polskich dostrzega problem, dlatego też zaangażowała się w kampanię. Chcemy szerzyć świadomość na temat zdrowia psychicznego, otwarcie o tym mówić i przede wszystkim wspierać zarówno pracowników, jak i pracodawców w trudnych sytuacjach, których doświadczają. W końcu NASZAwtymGŁOWA, by zadbać o ich komfort pracy. Dlatego uważam, że właśnie ten komfort pracy powinien być dla nas wszystkich priorytetem i do tego chcemy dążyć - wskazuje z kolei Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

fot. Pixabay

- Od marca 2020 roku zarówno Polska, jak i świat zmaga się z pandemią COVID-19. Tam, gdzie było to możliwe, została wprowadzona praca zdalna. Opinie na temat takiej formy pracy są podzielone. Dla wielu osób praca zdalna jest idealnym rozwiązaniem, innym trudno jest się odnaleźć w rzeczywistości pozabiurowej. Zmiany, które wymusiła na nas pandemia wpłynęły negatywnie na samopoczucie i jakość życia, a co za tym idzie również na zdrowie psychiczne. Stres, spadek wydajności w pracy, alienacja, czy depresja coraz częściej uwidacznia się w środowisku zawodowym. Należy zapobiegać sytuacjom generującym zagrożenia psychospołeczne - mówi Iwona Michałek, wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii, który to resort wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych objęły patronatem honorowym kampanię.

Ogromny wzrost liczby L4

Co więcej, jak podaje Dorota Bieniek-Kaska, prezes Instytutu LB Medical, w I połowie 2020 roku liczba zwolnień lekarskich w Polsce z powodu epizodu depresyjnego i zaburzeń depresyjnych nawracających wzrosła o 72 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2019. Przełożyło się to na aż 20 mln dni absencji w pracy!

- Te dane mówią same za siebie. Z powodu pandemii widzimy narastający problem w zakresie zdrowia psychicznego w środowisku pracowników i pracodawców. Zależy nam na pokazaniu skali problemu i jego nagłośnieniu, ale przede wszystkim na zmotywowaniu całego środowiska do realnego działania. To niezwykle ważne i zarazem trudne, by sprostać oczekiwaniom pracowników i zapewnić im niezbędny komfort pracy. Każdy z nas jest pracownikiem i każdy pragnie być w takim miejscu pracy, w którym się rozwija i przede wszystkim czuje się dobrze. To wyzwanie dla nas wszystkich! Także dla pracowników, nie tylko pracodawców - wskazuje Dorota Bieniek-Kaska.