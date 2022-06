Zdolny pracownik składa wypowiedzenie. W niemal połowie przypadków to wina menedżera

Brak strategicznego podejścia do zarządzania talentami oraz brak wystarczającego zaangażowania menedżerów w ich rozwój to główne przyczyny opuszczenia organizacji aż 40 proc. talentów po ukończonym programie talentowym.

Wyniki badania Talent Deveploment Institute „Zarządzanie talentami w organizacji. Ogólnopolskie badanie HR” wyraźnie pokazały, że zdaniem osób w rolach HR menedżerowie zdecydowanie nie są wystarczająco zaangażowani w proces zarządzania talentami. Prawie 70 proc. osób biorących udział w badaniu jest tego zdania. Jest to trudna statystyka biorąc pod uwagę znaczenie zaangażowania kadry menedżerskiej.

- Konieczność skutecznego zarządzania talentami jest jeszcze nie do końca zrozumiała w organizacji, szczególnie na poziomie kadry menedżerskiej. Często menedżerowie uważają, że powstające w organizacji „programy talentowe” to nic innego, jak budowanie roszczeniowości wśród pracowników talentów, które potem kończą się jeszcze gorszym skutkiem – tracimy dobrych ludzi, gdyż niepotrzebnie rozdmuchaliśmy całą sytuację - komentuje Elżbieta Krokosz, master coach, dyrektor zarządzająca Talent Development Institute i autorka badania.

Po pierwsze jest to brak zaangażowania w określenie celu programu. Bowiem skuteczny program zarządzania talentami to taki, który przynosi wymierne korzyści biznesowe. Biznes określa, jakie ma ambicje, cele i wyzwania, i wspólnie powstaje decyzja, w kogo inwestuje. Jeśli na tym etapie nie ma wystarczającego zaangażowania menedżerów, wówczas mamy potem program talentowy, który jest atrakcyjny dla talentów, ale na koniec nie widać efektów biznesowych tych działań.

Brakuje też zaangażowania w dobry wybór talentów. Menedżerowie znając potrzeby biznesu są w stanie wskazać, jakich ludzi naprawdę potrzebują. Decyzja odnośnie tego, kogo organizacja potrzebuje, a potem wypracowanie jasnych, transparentnych kryteriów wyboru osób na talenty jest tutaj kluczowe. Niestety, mimo nawet funkcjonujących kryteriów, pojawiają się sytuacje, gdy na talent wybierana jest osoba, która jest faworyzowana przez menedżera bądź wręcz przeciwnie – menedżer nie chce oddawać swoich najlepszych ludzi z zespołu.

Widoczny jest też brak zaangażowania w rozwój najzdolniejszych pracowników. Nadal pokutuje pogląd, że rozwój to przede wszystkim zapewnienie osobom szkoleń, a za to odpowiada HR. Szkolenia to doskonała forma rozwoju, ale to dopiero początek.

Prawdziwy rozwój następuje „na placu boju”, czyli w mierzeniu się z rzeczywistymi wyzwaniami. Za ten rozwój już może być odpowiedzialna tylko kadra menedżerska.

Brak zaangażowania menedżerów przestaje dziwić, gdy weźmiemy pod uwagę statystykę, że tylko 21 proc. firm potwierdza, iż menedżerowie zostali przeszkoleni z zarządzania talentami.

To ma znaczenie w zarządzaniu talentami

- Osoby z działu HR wskazały, że w skutecznym zarządzaniu talentami ważne jest zaangażowanie wszystkich stron, czyli kluczowe jest tutaj zarówno podejście do tego procesu zarządu, menedżerów, jak i samych zainteresowanych, czyli talentów. To oznacza, że zarządzanie talentami powinno być elementem strategii biznesowej organizacji, czego w tej chwili brakuje - wskazuje Elżbieta Krokosz.

Tymczasem z badania HR wynika, że niespełna 38 proc. firm ma stworzoną i realizowaną strategię zarządzania talentami, która wyraźnie określa cel, potrzeby biznesowe oraz działania, które będą najskuteczniejsze dla organizacji w zarządzaniu talentami.

W planowaniu programów rozwojowych dużym wyzwaniem jest to, aby spełniały one zarówno przyszłe potrzeby firmy, jak i przewidywały, co się stanie z uczestnikami po zakończeniu programu. Zwykle uczestnicy programu spodziewają się, że coś zmieni się w ich rzeczywistości, np. otrzymają awans.

- Niestety dużo częściej organizacje koncentrują się na dostarczaniu rozwiązań typu programy talentowe, budowanie ścieżek dla talentów, zamiast dopasować je do strategii firmy. Jeśli nie ma koncepcji na mierzenie efektywności działań w zakresie zarządzania talentami, nie ma jasnego celu, nie są zaangażowane wszystkie strony z menedżerami włącznie, trudno wówczas mówić o skutecznym zastosowaniu wszystkich elementów strategicznego zarządzania talentami - podsumowuje Elżbieta Krokosz.