Zdalny onboarding. Jak się na niego przygotować?

COVID-19 diametralnie zmienił sposób działania firm, w tym działów HR.

Przejście na rekrutację i onboarding w trybie zdalnym stało się dla wielu koniecznością, ale i ogromnym wyzwaniem.

Pozytywny odbiór przez część pracodawców home office może wpłynąć na to, że praca zdalna stanie się codziennością. Także dla działów HR.

Praca zdalna spowoduje to, że rekruterzy będą musieli korzystać z komunikatorów czy czatów on-line takich jak Zoom czy Skype, które umożliwiają zdalne prowadzenie rozmów. Jednak zatrudnienie to dopiero połowa sukcesu. Druga połowa to, przygotowanie stanowiska pracy i wdrożenie nowego pracownika.

Już przed pandemią, jak wynikało z badania „HR-owca portret własny” przeprowadzonego przez Pracuj.pl, aż 42 proc. pracowników HR jako największą bolączkę wskazywało komunikację wewnętrzną. Na drugim miejscu plasowało się tworzenie angażującego środowiska pracy. Oba te obszary w nowej rzeczywistości ucierpiały najmocniej.

Zdalny onboarding...

Bowiem, na ten moment HR-owcy nie mogą przyjąć nowych członków zespołu w biurze, z pakietem powitalnym w ręku, przedstawić zespołowi i zaprosić na szkolenia. Nowe osoby nie mają możliwości poznać członków zespołu osobiście, nawiązać relacji podczas przerwy czy lunchu, co ma ogromne znaczenie dla sprawnej pracy zespołowej. Opanowanie zdalnego wdrażania jest kluczowe dla firm, ponieważ decyduje o tym, czy nowo zatrudnieni odnajdą się w swojej roli. Ten proces, w zdalnym zespole, musi wyglądać zupełnie inaczej, co nie znaczy, że ma być mniej skuteczny.

Tak, jak podczas rekrutacji HR-owcom pomaga technologia, tak samo w procesie wrażania jest ona bezcennym wsparciem i skraca dystans między firmą, a kandydatem. Wirtualny onboarding powinien zacząć się już w chwili wyboru kandydata. Wówczas HR-owiec może rozpocząć przygotowanie stanowiska – nie tylko niezbędne narzędzia pracy, uprawnienia i dostępy, ale też ustalić terminy badań i szkoleń. Dogranie tych wszystkich elementów wymaga wielu maili, telefonów i ustaleń z innymi departamentami. Gdy wszyscy pracują zdalnie może być to utrudnione i zajmować nawet dwa razy więcej czasu niż zwykle. Podczas gdy dzięki odpowiedniemu narzędziu, wystarczyłyby kilka klików myszką.

Ręczne tworzenie ogłoszeń, procesowanie maili i CV, wysyłanie wiadomości z zaproszeniem na rozmowę, analiza jej wyników, przygotowanie dokumentacji dla nowego pracownika… to wszystko potrafi zajmować sporo czasu rekrutera. Biurokracja zabija kreatywność i zaangażowanie. Sprawia, że HRy nie mają czasu choćby na przygotowanie solidnej informacji zwrotnej. ... najlepiej z aplikacją Jak wynika z badania Qalcwise.com, firmy, która opracowuje aplikacje dla HR, skracają one nawet o 50 proc. czas poszukiwania kandydata i zmniejszają koszty rekrutacji o 30 proc.. Pozwalają zautomatyzować każdy etap procesu rekrutacyjnego, upraszczając obieg dokumentów i ułatwiając komunikację wewnątrz firmy oraz z kandydatami. Dzięki temu, że HR-owcy mają mniej biurokratycznej pracy, mogą poświęcić uwagę na ważniejsze zadania i budowanie relacji. W zależności od rodzaju aplikacji można w nich, np. zgłosić zapotrzebowanie na nowy wakat, uzyskać jego akceptację, stworzyć formularz do publikacji na portalach z ogłoszeniami, zebrać CV i przeprowadzić selekcję kandydatów i rozmowy kwalifikacyjne. Dodatkowo HR-owiec może utworzyć na podstawie wakatu nowe stanowisko pracy, przypisać zadania innym działom i przygotować pakiet powitalny. Gdy nowy pracownik przyjdzie do pracy wystarczy, że HR-owiec kliknie przycisk “Powitaj pracownika”, a ten otrzyma link do swojego profilu, a na nim zobaczy wszystkie przygotowane informacje, dokumenty i materiały szkoleniowe. Z kolei zespół otrzyma informacje mailową o nowej osobie. Czytaj więcej: Jak przywitać nowego pracownika? Welcome packi coraz popularniejsze - Aplikacje z powodzeniem zastępują i uzupełniają tradycyjne oprogramowanie w firmach. Pozwalają stworzyć prawdziwe cyfrowe centrum dowodzenia. Dzięki temu HRowcy zyskują dostęp do wszystkich informacji i mogą zarządzać rekrutacją oraz onboardingiem kandydata w jednym miejscu, gdziekolwiek pracują, z dowolnego urządzenia mobilnego - mówi Sylwia Ciemińska, manager of sales firmy Qalcwise. Przyjęcie do pracy każdego nowego pracownika jest niezwykle ważne, ale w trybie zdalnym wymaga szczególnej uwagi i wsparcia. Paradoksalnie technologia może ułatwić ten proces, upraszczając procedury i biurokrację. Dobrze przeprowadzone wdrożenie i sprawna organizacja spraw formalnych, a także wygodny dostęp do bazy wiedzy, zapewniają więcej czasu na nieformalny onboarding. Przede wszystkim na budowanie relacji i zyskanie orientacji w nowym, wirtualnym środowisku pracy. Różnica zdań Mówiąc o aplikacjach, warto przytoczyć wyniki badania przeprowadzonego przez firmę doradztwa personalnego ManpowerGroup. Dowiemy się z nich, że ponad połowa kandydatów z całego świata chciałaby używać aplikacji mobilnych na swoich smartfonach do odpowiedzi na ogłoszenia, a ich liczba rośnie w zawrotnym tempie. Na czterech z pięciu rynków pracy, które obserwowano w ciągu ostatnich dwóch lat (Chiny, Stany Zjednoczone, Australia, Meksyk i Wielka Brytania), rekrutacje prowadzone z wykorzystaniem aplikacji znacznie zyskały na popularności. W ciągu jednego roku liczba kandydatów, którzy wyrazili chęć ubiegania się o pracę za pośrednictwem programów w telefonie wzrosła o ok. 30 proc. w Meksyku, 60 proc. w USA i 80 proc. w Wielkiej Brytanii i Australii. W Polsce przez smartfony chciałoby aplikować o pracę 45 proc. osób, czyli nieco mniej niż średnia na świecie (52 proc.). Najczęściej przez aplikacje mobilne poszukują pracy milenialsi, czyli osoby w wieku 19-34 lat (64 proc.). Z badania wynika także, że osoby, które chcą korzystać ze smartfonów w procesie rekrutacji są bardziej otwarte na relokację do innego miasta (30 proc.) czy kraju (31 proc.), podczas gdy średnia światowa wynosi odpowiednio 27 i 26 proc. Dla kandydatów korzystanie z aplikacji to wygoda. Dzięki smartfonom kandydaci mogą szukać pracy siedząc w kawiarni, autobusie czy na szczycie góry. Natomiast inne zdanie na ich temat mają rekruterzy. Prostota aplikowania na oferty pracy sprawia, że kandydaci wysyłając coraz więcej CV, nie dokonują odpowiedniej selekcji, ani nie dopasowują życiorysów do danego ogłoszenia. Rekruterzy mają więc więcej pracy, by oddzielić ziarno od plew. Te rozwiązania oznaczają, że trzeba przejrzeć znacznie więcej CV, aby znaleźć kandydatów, którzy spełniają oczekiwania. – Za każdym razem też wracamy do tych kandydatów, którzy oczekiwań nie spełnili, z odpowiednią informacją zwrotną. Zajmuje to często więcej czasu, bo wśród aplikujących są tacy, którzy nie spełniają podstawowych wymogów – np. gdy w ofercie wymagana jest znajomość określonego programu, języka obcego lub posiadanie uprawnień lub kwalifikacji. Dodatkowe pytania w formularzach rekrutacyjnych pozwalały nam zidentyfikować od razu kandydatów, który nie spełniają obowiązkowych wymagań. Wystarczyło bowiem spytać, czy pracował Pan/Pani w programie SAP? Czy posiada Pan/Pani uprawnienia budowlane? – mówi Olga Lekh, finance consultant w Randstad Polska.