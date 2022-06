Zbyt uczciwe na karierę? Wyniki nie napawają optymizmem

KDS

• 7 cze 2022 10:19





„Zbyt uczuciowa”, „słaba”, „baby boss” – z takimi określeniami wciąż spotykają się kobiety działające w biznesie. Raport marki kosmetycznej Avon nie jest jedynym, który wskazuje, że kobiety mają pod górkę na rynku pracy. Panie przyznały m.in., że są odbierane w pracy jako „zbyt uczuciowe” lub „słabe” (Fot. Pixabay)

REKLAMA

Marka Avon z okazji jubileuszu 30-lecnia obecności na polskim rynku zbadała temat postrzegania kobiet na rynku pracy wśród 8 tysięcy ankietowanych w ośmiu krajach.

Wyniki pokazały, że kobiety postrzega się jako „zbyt uczuciowe”, „słabe”, „baby boss” . Z takimi określeniami wciąż spotykają się kobiety działające w biznesie.

Do tego nie wierzą w soje umiejętności i brakuje im odwagi.

Avon od 30 lat jest obecny na polskim rynku. Z okazji jubileuszu przygotował raport, z którego wyniki smutny obraz kobiet na rynku pracy. Wyniki badania przeprowadzonego przez markę w 8 krajach wśród 8 tys. kobiet jasno pokazały, że rola kobiet w biznesie wciąż jest deprecjonowana i postrzegana stereotypowo.

Ankietowane panie przyznały m.in., że są odbierane w pracy jako „zbyt uczuciowe” (44 proc.), lub „słabe” (28 proc.). Ponad 30 proc. Polek sądzi, że jako kobiety są bardziej narażone na porażkę niż mężczyźni.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

To niejedyne wyniki badania, z których wynika, że kobiety dość negatywnie odbierają swoją pozycję na rynku pracy. Podobne wnioski płyną z raportu przygotowanego prze firmę rekrutacyjną HRK „Manager w szpilkach”.

Czytaj więcej: Rośnie siła kobiet na rynku pracy

Zdaniem managerek biorących udział w badaniu rozwój kariery kobiet najczęściej blokuje niskie poczucie własnej wartości oraz brak wiary w siebie i swoje umiejętności (39 proc.). Dopiero na dalszych miejscach znalazły się obowiązek łączenia pracy z życiem rodzinnym (26 proc.) oraz stereotypy (25 proc.).

Jednak autorzy raportu wskazują, że to, co jest najbardziej istotne to fakt, że kobiety najczęściej same siebie blokują w rozwoju kariery.

- Niestety nie wierzą we własne umiejętności, brakuje im odwagi, a także starają się być perfekcjonistkami w każdej dziedzinie życia - co, jak wiadomo, jest nieosiągalne. Niepowodzenia zniechęcają je do działania. Próba sprostania wygórowanym (własnym) oczekiwaniom obciąża psychicznie i nie pozwala się rozwijać - wskazują.

Avon jako pracodawca

W ciągu 30 lat obecności na polskim rynku Avon stworzył sieć społecznościową i dał możliwość pracy ponad 2 milionom Polek. Według danych marki co 8. kobieta w Polsce była lub jest związana w Avon. Obecnie działa 175 tys. konsultantek w ponad 77 tys. miast i wsi. Firma prowadzi też działania z zakresu CSR. W ramach programu Avon Kontra Rak Piersi dofinansowała ponad 58 tys. badań USG, a z aplikacji Avon Alert stworzonej wspólnie z fundacją Feminoteka, skorzystało już 50 tys. osób. Po wybuchu wojny w Ukrainie firma przekazała potrzebującym blisko 20 ton kosmetyków pierwszej potrzeby, a także dotacje na tymczasowe zakwaterowanie i wyżywienie dla kobiet z dziećmi, które przyjeżdżają do Polski z Ukrainy.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU