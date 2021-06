Zbadali jak łatwo kupić Polaka. Nie cenimy się zbyt wysoko

Niewiele potrzeba, abyśmy się zgodzili pracować w firmie, z działaniami której się nie zgadzamy. Zaledwie 14 proc. w zamian oczekiwałoby pensji 5 razy wyższej niż ta, którą zarabiają teraz. Większości wystarczyłaby dwukrotność albo trzykrotność obecnego wynagrodzenia.

Blisko 74 proc. badanych przyznało, że byliby skłonni pracować w firmie, z działaniami której się nie zgadzają, o ile zarabialiby tam wystarczająco dobrze, a podane przez nich kwoty nie były zbyt wysokie (Fot. Shutterstock)

Serwis kariery LiveCareer Polska sprawdził co Polacy myślą o pracy w korporacjach. Wyniki zebrał w raporcie „Korporacje z piekła rodem”.

Dowiemy się z niego, że ponad 47 proc. z nas — mając do wyboru pracę w małej firmie za 50 000 zł netto rocznie lub w dużej korporacji za stawkę dwa razy wyższą — wybrałoby to pierwsze.

Mimo to blisko 74 proc. Polaków zgodziłoby się pracować w korporacji, której działania są sprzeczne z ich przekonaniami, o ile ich pensja byłaby dostatecznie wysoka.

Z badania wynika, że niemal co trzeci ankietowany miał styczność z korporacjami, czyli z globalną, międzynarodową firmą, która zatrudnia dużą liczbę pracowników, ma wiele oddziałów na świecie, a procedury i relacje między współpracownikami są ściśle określone. Jakie są ich doświadczenia lub wyobrażenia?

Sprzedać się za kasę

Autorzy badania postanowili sprawdzić, czy jesteśmy gotowi "sprzedać" się i podjąć pracę w miejscu, do którego nie jesteśmy przekonani, by lepiej zarabiać. Żeby to zbadać, zapytali o to, która z dwóch opcji jest bardziej atrakcyjna: praca w korporacji za 100 000 zł netto rocznie czy praca w małej firmie za 50 000 zł netto rocznie.

Pierwszą odpowiedź wybrało niewiele ponad 52 proc. badanych, drugą — ponad 47 proc. (pozostali nie mają zdania na ten temat). Gdyby na tym zakończyć, to okazałoby się, że morale pracowników jest na poziomie. Jednak autorzy badania poszli o krok dalej i zapytali o to, jaka najniższa pensja skłoniłaby ich do pracy w korporacji, której działania są sprzeczne z ich przekonaniami.

Grafika: LiveCareer.pl

Blisko 74 proc. badanych przyznało, że byłoby skłonnych pracować w firmie, z działaniami której się nie zgadzają, o ile zarabialiby tam wystarczająco dobrze, a podane przez nich kwoty nie były zbyt wysokie. Wśród 74 proc. osób skłonnych pracować wbrew swoim przekonaniom tylko 14 proc. w zamian oczekiwałoby pensji 5 razy wyższej niż ta, którą zarabiają teraz. Większości wystarczyłaby dwukrotność (22 proc. odpowiedzi w tej grupie) albo trzykrotność (20 proc.) obecnego wynagrodzenia. Co istotne, tylko 19 proc. pracowników w wieku 26–39 lat nie mogłoby pracować w korporacji, której działania są sprzeczne z ich wartościami. - Prawdopodobnie wynika to z konieczności zarobku. Większość Polaków to właśnie w tym wieku zakłada rodziny, decyduje się na dzieci i kredyt hipoteczny. Mamy więc do czynienia z sytuacją, gdy poświęcamy własne przekonania na rzecz innych wartości, np. rodziny - komentuje Żaneta Spadło, ekspertka ds. kariery LiveCareer.pl i autorka badania. - Mimo to trudno oprzeć się wrażeniu, że taki pracownik jest tylko „trybikiem w maszynie” bez prawa głosu. A globalne korporacje, za którymi stoją ogromne pieniądze, mogą sobie nas dosłownie kupić - dodaje. Grafika: LiveCareer.pl Wcale nie jest różowo Autorzy badania pytali m.in. o wady pracy w takich firmach. Najczęściej padała odpowiedź mówiąca o zbyt dużym obciążeniu stresem, którą podało 56 proc. badanych. Dalej wymieniali konkurowanie między współpracownikami, czyli tzw. wyścig szczurów (49 proc.), mały wpływ pracownika na firmę (46 proc.) oraz sztywne reguły korporacyjne, np. dress code (43 proc.), konieczność wyrabiania nadgodzin (36 proc) czy realizacji celów trudnych do osiągnięcia (34 proc.). Z kolei co piątemu badanemu (20 proc.) przeszkadzał również brak prywatności i hałas w biurze. Grafika: LiveCareer.pl Autorzy raportu wskazują na różnice w postrzeganiu wad pracy w korporacjach między płciami. Na zbyt duży stres skarży się ponad 66 proc. kobiet z doświadczeniem korporacyjnym, a na konkurowanie między kolegami z pracy — aż 56 proc. z nich. Natomiast pracujący w korporacjach mężczyźni częściej narzekają na sztywne reguły (54 proc. ) oraz mały wpływ pracownika na firmę (51 proc.). Część badanych przyznaje - niemal 34 proc. - że struktury korporacyjne są dla nich niejasne. Mowa tu o takich elementach jak posługiwanie się korpomową, czyli zapożyczeniami z języka angielskiego czy też sztywny podział na zespoły i kadrę zarządzającą. Jedna trzecia badanach jest zdania, że w korporacji trudno jest awansować. Ponad 29 proc. badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że praca w korporacji jest nudna i monotonna, a niemal 32 proc., że zabija kreatywność. Czytaj więcej: Praca w korporacji go nudziła. Dziś rozkłada biznes na części pierwsze Różnice w zarobkach kłują w oczy. Z badania LiveCareer Polska wynika, że ponadto aż 54 proc. badanych uważa, że różnice w zarobkach między prezesami i menedżerami a zwykłymi pracownikami korporacji są zbyt duże (z czego ponad 17 proc. bardzo zgadza się z tym stwierdzeniem). Tylko niespełna 13 proc. respondentów uważa inaczej (a około 34 proc. nie ma na ten temat zdania). W kontekście korpomowy warto przypomnieć opinię dr Agnieszki Cierpich-Kozieł, lingwistki, adiunkta w Instytucie Neofilologii Akademii Ignatianum w Krakowie, autorki książki i artykułów o polszczyźnie korporacyjnej, która korpomowę bada od ponad 11 lat. Wynika z niej, że stosowanie anglicyzmów - nie tylko w korporacjach, ale także po pracy, powoli staje się czymś naturalnym. - Jest to zjawisko ściśle związane z rozwojem cywilizacyjnym, wydaje się nieuniknione, nie mamy na nie wpływu. Przecież tylko w samym BPO/SCC (tj. w centrach outsourcingu i usług wspólnych) w Polsce, będącym symbolem międzynarodowych korporacji i jednym z najszybciej rozwijających się sektorów nad Wisłą, zatrudnionych jest ponad 350 tys. pracowników. Nie możemy nagle powiedzieć, że nie będziemy używać korpomowy. Niektóre z tych słów na stałe wejdą do użycia językowego. Po prostu musimy się z tym pogodzić. Zalety pracy w korpo Autorzy badania zapytali również o dobre strony pracy w korporacjach. Osoby, które pracowały tego typu firmach najczęściej podają stabilne zatrudnienie (52 proc.), pensję wyższą niż w innych firmach (46 proc.), duże możliwości rozwoju (39 proc.) oraz imprezy integracyjne i benefity (34 proc.). Warto zaznaczyć, że wśród osób z doświadczeniem korporacyjnym kobiety ponad dwa razy częściej (29 proc.) niż mężczyźni (14 proc.) cenią sobie możliwość poznania osób z całego świata. Być może dlatego, że — z punktu widzenia psychologii i kultury — mają one większe predyspozycje do nawiązywania relacji, podczas gdy mężczyźni częściej koncentrują się po prostu na karierze. Grafika: LiveCareer.pl Badani zwrócili uwagę również na inny aspekt pracy w korporacjach. 36 proc. z nich uważa, że daje ona świetne możliwości rozwoju kariery. Jednak życie weryfikuje ten obraz i ta wiara systematycznie spada wraz z wiekiem — wśród osób poniżej 26. roku życia wyraża ją aż 45 proc. badanych, podczas gdy wśród najstarszych respondentów ten odsetek wynosi już tylko 26 proc. (a zatem mniej niż średnia).

