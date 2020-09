Zawód PR-owiec. Za kilkanaście lat to będzie zupełnie inna praca

Cztery scenariusze. Każdy przynosi spore zmiany dla przedstawicieli branży PR. Jaka przyszłość czeka tę branżę? Mamy raport o przyszłości PR-u przygotowany przez agencję Publicon.

81 proc. ankietowanych twierdzi, że praca PR-owca nie będzie wymagała pracy na pełen etat (Fot. materiały prasowe)

Agencja Publicon sprawdziła, jakie są możliwe scenariusze dla rozwoju branży PR-owej.

Choć różnią się od siebie, jedno jest pewne - pracownicy PR muszą przygotować się na spore zmiany.

Zacznijmy od najczarniejszego scenariusza, jaki pokazały wyniki badania. PR znika. Blisko jedna czwarta badanych stwierdziła, że w ciągu najbliższych 30 lat zmianie ulegnie rozumienie samego pojęcia PR.

Ich zdaniem może to być tak radykalna zmiana w postrzeganiu oraz rozumieniu public relations, że naruszy ona autonomię tej kategorii do tego stopnia, że sam PR ulec może dezintegracji. Dziedzina public relations zostanie wchłonięta lub zastąpiona przez inne dyscypliny komunikacji – tak, że nie będziemy już praktycznie potrzebowali tego pojęcia w komunikacji z klientem/rynkiem. Na taki stan rzeczy może się złożyć co najmniej kilka czynników. To między innymi rosnąca automatyzacja i rola AI, postępująca digitalizacja, niski próg dostępu do informacji, koniec mediów tradycyjnych czy DIY PR.

Inny scenariusz mówi o tym, że szeroko rozumiane kompetencje miękkie nadal będą grały pierwsze skrzypce. Przez co podejście do zmian technologicznych w tej branży będzie przebiegało inaczej, niż w przypadku wielu innych zawodów.

- Mimo rozwoju technologii cyfrowych i procesów automatyzacji, PR jako profesja oprze się wszechobecnej digitalizacji z uwagi na trudny/niemożliwy do pełnego zastąpienia charakter kompetencji i wartość relacji międzyludzkich, będących fundamentem public relations. Postęp technologiczny nie zastąpi PR-u, ale paradoksalnie wzmocni jego pozycję jako zawodu elitarnego i wartościowego (wymiernego rynkowo), bo niemożliwego do zastąpienia przez maszynę (szczególnie na tle stale rosnącej tendencji do wypierania wielu zawodów przez rozwiązania niewymagające udziału człowieka). Kreatywność, relacje oraz kompetencje miękkie wciąż będą kluczowe, a będą jedynie uzupełniane przez nowe narzędzia i produkty rewolucji technologicznej, których niewątpliwie, na przestrzeni najbliższych 3 dekad, będzie przybywać - wskazują autorzy badania.

Trzeci scenariusz wskazują na dużo większą elastyczność w podejściu do pracy, niż obecnie. To, co ma dziś coraz większy wpływ na gospodarkę, często nazywamy gig economy. Jest to model gospodarczy opierający się na zasadzie współdzielenia, gdzie osoby pracują nie w sposób trwały, a „od zlecenia do zlecenia”. Daje to możliwość wyboru projektów, które w danej chwili osoba chce realizować.

- 81 proc. ankietowanych twierdzi, że będziemy pracować „projektowo” – praca PR-owca nie będzie wymagała pracy na pełen etat. Zmieni to model zatrudnienia w projektach. Umowy będą bardziej elastyczne – dominować będą krótkotrwałe zobowiązania B2B, umowy cywilnoprawne itp. Oczywiście rodzić to będzie kolejne implikacje, np. sukcesję projektową (bo z natury będą bardziej efemeryczne), zagadnienia dzielenia się wiedzą, umiejętności miękkie (praca w zespołach rozproszonych, krótszy czas adaptacji) - wskazują autorzy badania. Dodają też, że zmieni się również model funkcjonowania agencji. Muszą być bardziej zwinne, multidyscyplinarne, pracujące głównie w chmurze, zachowanie elastyczności finansowej nie powinno być dla nich problemem. Wzrośnie liczba agencji o średnim obrocie (2-5 mln rocznie). Będą agencje specjalizujące się w kategoriach branżowych. Bardzo mocno wzrośnie znaczenie employer brandingu w agencjach. Ostatni kierunek zmian, jaki opisano w raporcie mówi o tym, że zadaniem PR-owca będzie tłumaczenie, wizualizacja (słowem, obrazem, animacją) istniejących baz danych. - Produkujemy, przetwarzamy i analizujemy liczby danych wcześniej niemożliwe do wyobrażenia. Coraz lepiej przez to rozumiemy niektóre procesy i zachowania społeczne. Bardzo mocno dane zdeterminowały rynek reklamy; dziś targetowanie w znakomitej większości opiera się na segmentacji i analizie danych. Większość ankietowanych wskazuje, że analityka danych będzie kluczową umiejętnością dla branży PR (obok kompetencji miękkich i – osobno – kreatywności, digital content oraz SEO) - możemy przeczytać w raporcie. Większość (88,1 proc.) ankietowanych wskazała, że digitalizacja mediów i komunikacji to procesy już nie do zatrzymania. Dlatego zwiększy się zapotrzebowanie na profesjonalne szkolenia digitalowe, specjalistyczne studia podyplomowe czy kursy online. - Danych trzeba będzie umieć szukać i nimi zarządzać. Spodziewać się można rozwoju otwartych narzędzi, ale też rozwiązań komercyjnych, takich jak narzędzia do „białego wywiadu” i łączenia danych, narzędzia łączące źródła danych czy też do szybkiego wychwytywania trendów. Zadaniem PR-owca będzie tłumaczenie, wizualizacja (słowem, obrazem, animacją) istniejących baz danych. Kompetencjami specjalisty ds. PR będzie też umiejętność nie tylko kształtowania opowieści na podstawie danych (tzw. storytelling), ale też umiejętność wykorzystywania software’u - podsumowują eksperci Publicon.

