Zawód kominiarza to dziś nie tylko szczota z kulą

Z danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w 2018 roku doszło w Polsce do prawie 149,5 tys. pożarów, z czego spowodowanych zapaleniem się sadzy w kominie było ok. 13,6 tys. (co 11 pożar). Do połowy listopada ubiegłego roku doszło do prawie 142 tys. pożarów, z czego prawie 10.5 tys. z nich wywołało zapalenie się sadzy.

Dodajmy do tego statystyki zaczadzeń: w sezonie zimowym 2018/2019 było 3824 zdarzeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla (zginęły 52 osoby).

Wielu z tych groźnych sytuacji można było uniknąć. Chodzi o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i profilaktyki, w tym m.in. o dopilnowanie obowiązków nałożonych przez ustawodawcę - przeglądu instalacji kominowych czy czyszczenia kominów. I tu niezastąpieni są kominiarze, którzy wcale nie mają dziś mniej pracy niż przed laty. Wręcz przeciwnie, robota ta wymaga od nich coraz szerszej wiedzy.

Zawód kominiarza od lat w barometrze zawodów określany jest mianem deficytowej profesji W części województw widać równowagę między zapotrzebowaniem a liczbą zawodowo czynnych kominiarzy, w większości jednak na rynku występuje ich brak.

Waldemar Drożdżol, mistrz kominiarski i prezes Korporacji Kominiarzy Polskich przyznaje, że branża od lat zmaga się z niedoborem pracowników.

- Zawód niezwykle potrzebny... Sytuacje związane m.in. z pożarami kominowymi pokazują, że jesteśmy niezbędni. Niestety od lat brakuje młodzieży - nowych pracowników - wyjaśnia.

Mistrz kominiarski Tomasz Opłat z Krajowej Izby Kominiarzy zauważa, że w "dzisiejszych czasach" wyzwaniem jest namówić młodych do nauki zawodu rzemieślniczego.

- Boją różnych rzemieślniczych zawodów. Prościej usiąść przed klawiaturą, aniżeli wyjść w teren i wykonać prace u klientów - podkreśla z zawodem.

Kominiarz ze szczotą?

Choć kominiarze kojarzą się jeszcze wielu z uczernionymi sadzą twarzami i zestawami do czyszczenia kominów (kula ze szczotką), to dziś ich profesja wymaga bardzo specjalistycznej wiedzy.

- Zawód jest bardzo odpowiedzialny... Oczywiście nadal chodzimy ze szczotką i czyścimy kominy, ale - wraz z rozwojem technologii - i my musieliśmy iść bardzo do przodu. Dziś nasza praca to dbałość o systemy odprowadzania spalin i dobre powietrze w naszych domach. Jesteśmy odpowiedzialni za to, by kotły gazowe czy olejowe pracowały poprawnie. Ogólnie: naszą pracą jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo ludzi - wyjaśnia Tomasz Opłat.

Współcześnie kominiarze dbają o systemy odprowadzania spalin, kontrolowanie wentylacji i sposobów podłączeń urządzeń.

- Bardzo częstym błędem dziś jest złe połączenie nowoczesnych urządzeń z nieodpowiednimi systemami kominowymi. Niestety, to bardzo często spotykane. Kominy i systemy grzewcze muszą być dobrane i zainstalowane idealnie. Oczywiście naszym zadaniem jest sprawdzanie szczelności, drożności tych układów. To nie tak, że raz postawiony komin może działać na zawsze. Należy je regularnie kontrolować - dodaje Opłat.

Postęp wymaga od kominiarzy - zarówno tych, którzy pracują już od lat, jak i tych, którzy wchodzą dopiero na zawodową ścieżkę - ciągłego poszerzania wiedzy.

- Kiedyś powiadano: "Jak nie będziesz się uczył, zostaniesz kominiarzem". Dziś powinno się mówić: "Jak chcesz zostać kominiarzem, to się ucz"... Technika kominowa i grzewcza rozwija się w bardzo szybkim tempie; musimy za tą dynamiką nadążać - zarówno pod względem kontroli nowoczesnych urządzeń, jak i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem. Dziś nie wystarcza tradycyjna kula, choć to nadal ważne narzędzie, bez którego kominiarz nie zrobi nic. Trzeba się też znać na różnego rodzaju kamerach inspekcyjnych, kanalizatorach, miernikach tlenku węgla - wyjaśnia Waldemar Drożdżol.

Kominiarzem może zostać każdy z nas

Zawód kominiarza często przekazywany jest z pokolenia na pokolenie, lecz na rynku spotkać można też tych, którzy są pierwszym zawodowym pokoleniem kominiarzy. Co jest największą barierą? Przede wszystkim lęk przestrzeni.

- Jeśli ktoś "poczuje" ten zawód, wciągnie się w niego w 100 proc.! Z jednej strony czołgamy się po strychach i wybieramy sadzę z piwnicy, ale - z drugiej - jesteśmy na takich wysokościach, które dają niesamowite uczucie wolności - wyjaśnia Tomasz Opłat.

Zawód kominiarza wymaga również umiejętności bezpośredniej współpracy z ludźmi. A ci różnie reagują...

- Kominiarz musi być trochę psychologiem. Mamy do czynienia z różnymi klientami; do każdego trzeba wejść, z każdym trzeba porozmawiać, niejednego - też postraszyć... Słowem: znaleźć sposób, żeby do niego dotrzeć. Dlatego musimy wiedzieć, jak z ludźmi skutecznie rozmawiać - opowiada Opłat.

Pewnym problemem jest także elastyczność godzin pracy w kominiarskim zawodzie .

- Nieważne, czy słońce, deszcz czy śnieg - musimy na dachy wychodzić. To często praca w bardzo trudnych warunkach. To też nie jest zawód "od 8 do 16", pamiętajmy bowiem, że ludzie często popołudniami wracają do domu. Nie możemy nikogo zmuszać do urlopu - dodaje Drożdżol.

Kto może zostać kominiarzem? Jak się okazuje - każdy, choć sama nauka zawodu wymaga poświęcenia.

- Nie ma szkoły stricte o profilu kominiarskim. Kominiarstwo to rzemiosło, którego uczymy się u mistrza, przekazującego nam wiedzę. Pierwszy krok - trzeba sobie znaleźć kogoś takiego, który zechce nas przyjąć do zakładu i będzie nas szkolił. Pełna nauka trwa sześć lat. Bez znaczenia jest to, w jakim wieku jesteśmy. Możemy być zaraz po maturze, możemy mieć i 40 lat... Jeśli znajdziemy chętnego prowadzącego z uprawnieniami pedagogicznymi - możemy zacząć praktykę - wyjaśnia Tomasz Opłat.

Zarobki? Są różne i - jak w każdym zawodzie - uzależnione są chęci do pracy.

- Jeśli komuś się chce pracować, to można za tę pracę otrzymać dobre wynagrodzenie - mówi obiecująco, ale dość ogólnie Opłat.