Zawód inżyniera od kuchni. Rusza nowy cykl programów ze znanym youtuberem

22 cze 2022 13:25





Portal RocketJobs.pl rozpoczyna emisję 10 materiałów wideo, które powstały we współpracy z Tomaszem Rożkiem z kanału Nauka. To lubię. Filmy mają na celu przybliżenie tajników zawodów inżynieryjnych. W każdym występują autentyczni bohaterowie, którzy opowiadają jak od kuchni wygląda praca w ich profesji. W każdym odcinku bierze udział inny bohater, który zdradza tajniki swojej pracy w zawodzie inżyniera (fot. Shutterstock)

Narratorem każdego filmu jest fizyk i dziennikarz dr Tomasz Rożek znany z kanału Nauka. To Lubię. W cyklu „Zawód inżynier” od strony popularno-naukowej będzie wprowadzał widzów w tematykę zawodu będącego tematem odcinka.

W każdym z nich bierze udział inny bohater, który zdradza tajniki swojej pracy w zawodzie inżyniera. Goście cyklu zdradzają trendy i nowinki ze świata inżynierii, opowiadają o różnych obliczach pracy inżyniera, wyjaśniają jak te zawody wpływają na świat, jakie trzeba mieć predyspozycje do ich wykonywania i czy to praca dla każdego.

Cykl składający się z 10 filmów otwiera video z udziałem projektantki LEGO Oli Mireckiej, która ujawnia kulisy projektowania najbardziej popularnych klocków świata.

Odcinki trwają od 6 do 10 minut, każdy z nich będzie miał swoją premierę co tydzień na kanale Nauka. To lubię oraz na YouTube i w mediach społecznościowych RocketJobs.pl.

