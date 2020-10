Zatrudnienie we wrześniu. "Dołek jeszcze przed nami. Poznamy go, gdy wygasną programy pomocowe"

- Musimy mieć na uwadze, że sektor przedsiębiorstw nie obejmuje mikrofirm oraz niektórych sektorów gospodarki oraz osób pracujących na umowach cywilnoprawnych. A to właśnie te sektory gospodarki najsilniej odczuły efekty kryzysu. Sektor przedsiębiorstw obejmuje ok. 6,2 milionów zatrudnionych spośród 16 milionów wszystkich pracujących. Nie znamy więc pełnego obrazu rynku pracy. Nie znamy skali zwolnień we wszystkich firmach - zaznacza dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP.

Dołek na rynku pracy jeszcze przed nami. Poznamy go, gdy całkowicie wygasną programy pomocowe i skończą się okresy wypowiedzeń

Odbudowa etatów w sektorze przedsiębiorstw słabnie. We wrześniu przyrost wyniósł już tylko kilkanaście tysięcy etatów wobec kilkudziesięciu tysięcy zanotowanych latem.

Odbudowa w dużej części wynikała z przywracania wymiaru czasu skróconego w ramach tarcz antykryzysowych. To czasowo zamroziło trend spadkowy na rynku pracy.

A perspektywy w kontekście drugiej fali epidemii nie są optymistyczne.

W poniedziałek (19 października) GUS podał dane na temat wynagrodzenia i zatrudnienia we wrześniu 2020 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 5,6 proc. w ujęciu rok do roku wyniosło 5371,56 zł. Z kolei przeciętne zatrudnienie było niższe o 1,2 proc. rok do roku (6312,4 tys.).

Jak podaje dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP, oznacza to, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się we wrześniu o ok. 17 tys. etatów.

- Impet wzrostu znacznie spowolnił (o 2/3). Łącznie w ciągu ostatnich czterech miesięcy (od czerwca) średni stan zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zwiększył się o ok. 138 tysięcy etatów. Mimo już czterech miesięcy poprawy, na koniec września udało się odbudować dopiero połowę kryzysowego spadku. Co równie istotne, tempo poprawy jest coraz mniejsze. Zatrudnienie jest wciąż mniejsze niż przed kryzysem o 134 tys. etatów. Na skutek kryzysu COVID-19 od lutego do maja 2020 zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło o ponad 272 tysiące etatów. Warto przypomnieć, że podczas poprzedniego kryzysu finansowego (2008 r.) spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniósł ok. 140 tysięcy etatów - wylicza dr Dudek.

Poprawa w ostatnich miesiącach wynikała z przywracania pełnego wymiaru czasu w firmach, które korzystały z instrumentów pomocowych w ramach tarcz antykryzysowych, czy też powrotu pracowników z zasiłków opiekuńczych. Dane o liczbie pracujących wyrażone w osobach w sektorze przedsiębiorstw pokazywały do końca sierpnia tendencję spadkową, w tym zakresie nie zanotowano jeszcze odbicia, choć tempo spadku malało.

- Jednak musimy mieć na uwadze, że sektor przedsiębiorstw nie obejmuje mikrofirm oraz niektórych sektorów gospodarki oraz pracujących na umowach cywilnoprawnych. A to właśnie te sektory gospodarki najsilniej odczuły efekty kryzysu. Sektor przedsiębiorstw obejmuje ok. 6,2 milionów zatrudnionych spośród 16 milionów wszystkich pracujących. Nie znamy więc pełnego obrazu rynku pracy. Nie znamy skali zwolnień we wszystkich firmach - zaznacza Dudek. Przypomina też, że odmienne wnioski płyną z danych publikowanych przez ZUS. Statystyka liczby osób w ubezpieczeniu zdrowotnym (bez emerytów, rencistów, pobierających zasiłki) do sierpnia pokazywała nadal silną tendencję spadkową na rynku pracy. Liczba ubezpieczonych od lutego do sierpnia pokazywała tendencję spadkową. Łącznie liczba ubezpieczonych zmalała o prawie 260 tys. osób. W ostatnim tygodniu października poznamy dane ZUS za wrzesień. - Dołek na rynku pracy jeszcze przed nami. Poznamy go, gdy całkowicie wygasną programy pomocowe i skończą się okresy wypowiedzeń. Druga fala pandemii i w konsekwencji słabsze wyniki gospodarcze w IV kw. br. i na początku przyszłego roku mogą przyczynić się do kontynuacji tendencji spadkowej w liczbie pracujących - podsumowuje Sławomir Dudek. Karol Pogorzelski, ekonomista z ING zaznaczył z kolei, że odbudowa gospodarki w Polsce po pandemii będzie miała najprawdopodobniej kształt litery "W". Dodał, że we wrześniu dobiegła końca pierwsza faza odbudowy, czyli mamy za sobą pierwsze V. - Potwierdzają to dzisiejsze dane z rynku pracy - wskazał. Ocenił też, że dużym zagrożeniem dla sytuacji na polskim rynku pracy jest druga fala COVID-19 i związane z nią restrykcje administracyjne, m.in. ograniczenie działalności hoteli, restauracji oraz obiektów sportu i rekreacji. - W efekcie można się spodziewać ponownego osłabienia wskaźników rynku pracy, zwłaszcza zatrudnienia - podkreślił.

