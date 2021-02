Zatrudnienie w dół, a najgorsze dopiero przed nami

Zima i wczesna wiosna będą nieciekawe na rynku pracy, druga połowa roku dużo lepsza. Ostateczne całoroczne tempo zatrudnienia będzie zależeć od tempa otwierania a potem odbicia gospodarki, oraz sytuacji najbardziej wrażliwych sektorów - podsumowuje Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego.

W ocenie Moniki Fedorczuk, analizując dane GUS, z jednej strony można mówić o przyspieszeniu procesów automatyzacji w wyniku pandemii, co ogranicza zapotrzebowanie na zatrudnienie pracowników, z drugiej strony – wydaje się, że mamy początek procesu dostosowywania zatrudnienia do potrzeb firm.

- Wiele przedsiębiorstw, mimo procesów adaptacyjnych, nie utrzymało sprzedaży produktów czy usług na poziomie sprzed pandemii. Dane GUS dotyczące szacunku PKB za 2020 rok wskazują na spadek spożycia w sektorze prywatnym o 3 proc., na co niewątpliwie miały wpływ wprowadzone obostrzenia i zmiany nawyków konsumenckich oraz na spadek inwestycji (-8,4 proc.) - wyjaśnia Fedorczuk.

Fedorczuk zwraca uwagę na rosnąca liczbę zapowiedzianych zwolnień grupowych. W ich ramach w 2020 r. pracodawcy zgłosili zamiar zwolnienia ponad dwukrotnie większej niż w 2019 r. liczby pracowników – 957 zakładów zadeklarowało zwolnienie 73,1 tys. pracowników, w tym 6,2 tys. osób z sektora publicznego.

- Dotychczas jednym z czynników, skutecznie ograniczającym zwolnienia, były tarcza antykryzysowa i finansowa PFR, które w okresie uzyskiwania wsparcia wykluczały zwolnienia pracowników. Obecne rozwiązania mają charakter sektorowy, a ponadto wielu przedsiębiorców – szczególnie z branż, które nie mogą prowadzić działalności - twierdzi, że bez wyraźnych perspektyw zmiany sytuacji, dalsze utrzymywanie dotychczasowego stanu zatrudnienia jest niewskazane - komentuje ekspertka Lewiatana.

Z kolei Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego przypomina, że ostatni raz taka sytuacja (spadek zatrudnienia) miała miejsce w 2004 roku, a więc czasie kiedy rynek pracy był istotnie słabszy.

- Te dane traktujemy ostrożnie z uwagi na techniczny charakter dostosowania, niemniej jednak to raczej sygnał ostrzegawczy, wskazujący że dostosowanie zatrudnienia w warunkach przedłużających się lockdownów może jeszcze potrwać - mówi Benecki.

Wypełniasz wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR? Masz wątpliwości dotyczące jej zapisów? NAPISZ DO NAS!

Dodaje też, że wyraźnie gorszy wynik zatrudnienia to efekt dwóch czynników. Pierwszy związany jest coroczną aktualizacją przez GUS próbki badanych przedsiębiorstw, co w tym roku istotnie zmieniło obraz relatywnie pozytywnych tendencji z drugiej połowy 2020 r., które wskazywały na systematyczny wzrost etatów w ujęciu miesiąc do miesiąca. Drugi czynnik związany jest z utrzymaniem zaostrzonych restrykcji dla handlu w styczniu, czego skutkiem było m.in. zakończenie i nieprzedłużenie w styczniu 2021 r. umów terminowych, po wzroście popytu na sezonowych pracowników w związku z przejściowym otwarciem galerii handlowych w grudniu.

Będzie gorzej?

Ekspertka Lewiatana zaznacza też, że mimo względnie stabilnej stopy bezrobocia (wynoszącej w styczniu 2021 roku 6,5 proc.) kolejne miesiące mogą przynieść zmianę obrazu polskiego rynku pracy.

- Niestety, nie została wykorzystana sytuacja, w której przeprowadzenie reformy rynku pracy było możliwe. Obecnie rząd stara się zapobiegać ad hoc pojawiającym się problemom i nie ma spójnej wizji tego, jak łagodzić wpływ kryzysów na rynek pracy - komentuje Fedorczuk.

Dodaje też, że drugą istotną daną, jaką publikuje GUS, jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia. W styczniu 2021 roku wyniosło ono – 5536,80 zł, czyli mniej niż w grudniu roku poprzedniego.

- Spadek przeciętnego wynagrodzenia na przełomie roku nie jest zjawiskiem wyjątkowym i nie powinien niepokoić – grudniowy wzrost tego wskaźnika jest efektem wypłaty na koniec roku różnego typu premii i świadczeń, które podnoszą wartość przeciętnej płacy. Widać wyraźnie, że zmniejsza się dynamika wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób - pomiędzy styczniem 2020 a styczniem 2021 rok pensje wzrosły przeciętnie o 4,8 proc., podczas gdy rok wcześniej było to 7,1 proc. - wylicza Fedorczuk.

W jej opinii, dla rynku pracy może oznaczać to zmniejszenie rotacji pracowniczych, szczególnie tych dla których podstawowym motywatorem było uzyskanie wyższego wynagrodzenia oraz ograniczenie lub zaniechanie podwyżek w tych firmach, gdzie konieczne było ograniczenie zatrudnienia lub które mają problemy z utrzymaniem dotychczasowej pozycji na rynku.

- Zima i wczesna wiosna będą nieciekawe na rynku pracy, druga połowa roku dużo lepsza. Ostateczne całoroczne tempo zatrudnienia będzie zależeć od tempa otwierania a potem odbicia gospodarki, oraz sytuacji najbardziej wrażliwych sektorów - podsumowuje Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego.