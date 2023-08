Zatrudnienie tych osób do zespołu wnosi wiele dobrego

63,2 proc. ankietowanych uważa, że osoby z niepełnosprawnością wnoszą do firmy inny, ważny punkt widzenia. (fot. Unsplash/Redd F)

Inny, ważny punkt widzenia, empatia, otwartość na różnorodność oraz zaangażowanie to, jak pokazały wyniki badania firmy rekrutacyjnej Job Impulse, pozytywne aspekty posiadania w zespole osób z niepełnosprawnością.

Wynika z nich, że 63,2 proc. ankietowanych uważa, iż osoby z niepełnosprawnością wnoszą do firmy inny, ważny punkt widzenia. Badani wymienili też empatię (61,8 proc.), otwartość na różnorodność (61,4 proc.) oraz zaangażowanie (60,1 proc.), jako pozytywne aspekty, które osoby z niepełnosprawnością mogą wnieść do firmy.

Badania na temat podejścia do pracowników z niepełnosprawnością przeprowadziła w lipcu 2023 r. firma SW Research na zlecenie firmy rekrutacyjnej Job Impulse, członka Polskiego Forum HR.

Jednak nie wszyscy pracodawcy z taką otwartością podchodzą do zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Jako przeszkody ankietowani wskazali: strach przed tym, że takie osoby sobie nie poradzą (60,6 proc.), obawy o mniejszą produktywność (59,5 proc.) oraz brak udogodnień w firmach, takich jak np. winda w budynku (56,8 proc.). Prawie 1/3 respondentów odpowiedziała, że decydującym czynnikiem jest nieznajomość przepisów, praw i obowiązków osób z niepełnosprawnościami.

Jak uświadamiać współpracowników i edukować pracodawców w kwestii pracowników z niepełnosprawnością?

Ankietowani zostali zapytani także o to, co powinno się zmienić, aby pracodawcy chętniej zatrudniali osoby z niepełnosprawnością. Aż 62,8 proc. wskazało na konieczność zwiększenia świadomości na temat skali i powszechności zjawiska, które może dotknąć każdego, np. ze względu na starzejące się społeczeństwo czy choroby cywilizacyjne. Ponadto istotne są: dofinansowania do miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością (60,7 proc.) oraz zwiększenie liczby kampanii edukacyjnych na ten temat (50,1 proc.).

- Obecnie osoby z niepełnosprawnością stanowią 16 proc. światowej populacji, dlatego edukacja w zakresie ich zatrudniania jest niezwykle istotna. Niepełnosprawność może wynikać z różnych przyczyn, w tym ze starzenia się, co oznacza, że może dotknąć każdego z nas. Działania edukacyjne, wspierające większą obecność osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, są kluczowe do budowania zrównoważonego i sprawiedliwego społeczeństwa. Warto też uświadamiać pracodawców, że zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w znaczniej mierze nie wiąże się z kosztownymi dostosowaniami czy inwestycjami. Istotne jest natomiast budowanie inkluzywnej kultury - mówi prezeska Fundacji TAKpełnosprawni Agata Robińska.

Niepełnosprawni na polskim rynku pracy, pracuje tylko garstka

W Polsce jest ponad 3 miliony osób z niepełnosprawnością, czyli takich, które - zgodnie z definicją zawartą w ustawie o rehabilitacji - ukończyły 16 lat i mają orzeczenie o niepełnosprawności. Szacunki podają jednak, że wszystkich osób niepełnosprawnych może być nawet dwa razy więcej.

Niewielu z nich pracuje. Z danych GUS wynika, że w końcu 2021 r. pracujący niepełnosprawni stanowili zaledwie 3,4 proc. ogólnej liczby pracujących w głównym miejscu pracy w średnich i dużych przedsiębiorstwach. W 198,4 tys. firmach zatrudniających 10 osób i więcej pracowało w sumie 337 tys. osób z niepełnosprawnością.

Pracowali oni głównie w firmach oferujących pomoc w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej (30,3 proc.), w tym w działalności detektywistycznej i ochroniarskiej (18,7 proc.) oraz działalności usługowej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (8,4 proc.).

