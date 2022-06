Zatrudnienie i płace w dół. A najgorsze dopiero przed nami

Spadek przeciętnego zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia brutto w porównaniu do kwietnia – tak wyglądają najnowsze, majowe dane GUS. Jak podkreślają analitycy, może to zapowiadać rosnące problemy w najbliższych miesiącach.

W maju 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. było wyższe o 2,4 proc. Z danych Głównego urzędu Statystycznego wynika, że w sektorze przedsiębiorstw ( podmioty, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zaklasyfikowana do wybranych rodzajów działalności PKD 2007, o liczbie pracujących 10 i więcej osób) pracowało 6 491 600 osób. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie minimalnie obniżyło się o 0,1 proc.

Spadek odnotowano także w przypadku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W maju 2022 r. w porównaniu z majem 2021 r. było wyższe o 13,5 proc. i wyniosło 6399,59 zł (brutto). Jednak miesiąc do miesiąca przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zmalało o 3,4 proc.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wzrosła w maju o 13,5 proc. rok do roku (ING: 15,2 proc. r/r; konsensus: 14,7 proc.r/r), a zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 2,4 proc. rok do roku (ING i konsensus: 2,6 proc.r/r). Oba wskaźniki okazały się nieco słabsze od oczekiwań. Wprawdzie wysoki kwietniowy wzrost płac (14,1 proc. r/r) był m.in. napędzany wypłatami rocznych premii i nagród oraz odpraw emerytalnych, jednak majowy wynik należy uznać za rozczarowujący. Wzrost płac okazał się niższy od wzrostu cen, co przełożyło się na pierwszy od maja 2022 spadek realnych wynagrodzeń. Spadek przeciętnego zatrudnienia o 5 tys. osób względem kwietnia to także słaby wynik jak na maj. Z informacji GUS wynika, że było to m.in. wynikiem zwolnień w firmach. Przeciętne zatrudnienie wróciło do poziomu sprzed pandemii i o dalsze wzrosty będzie coraz trudniej - komentuje dane GUS Adam Antoniak, starszy ekonomista w Biurze Analiz Makroekonomicznych.

W maju w porównaniu z kwietniem 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się minimalnie o 0,1 proc. „Zmniejszenie przeciętnego zatrudnienia w maju 2022 r. było wynikiem m.in. zwolnień w jednostkach, zakończenia umów i nie przedłużania ich oraz zwiększonej absencji pracowników z powodu zasiłków chorobowych” zauważają autorzy opracowania danych.

Porównując maj 2022 r. do maja 2021 r., przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 2,4 proc., podczas gdy w maju 2021 r. odnotowany w skali roku wzrost był nieco wyższy i wyniósł 2,7 proc.

„W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i jej wpływem na rynek pracy, od marca do maja 2020 r. odnotowywano spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw miesiąc do miesiąca, natomiast od czerwca 2020 r. do grudnia 2020 r. zaobserwowano jego wzrost. W 2021 roku przeciętne zatrudnienie ulegało niewielkim zmianom, jednak do grudnia 2021 r. nie powróciło do wartości odnotowywanych na początku 2020 r. Od początku 2022 roku do kwietnia 2022 r. widoczny był wzrost przeciętnego zatrudnienia względem poprzedniego miesiąca, natomiast w maju 2022 r. w porównaniu do kwietnia 2022 r. odnotowano jego niewielki spadek o ok. 5 tys. etatów” czytamy.

źródło: GUS

Zarobki w dół, płace niższe niż miesiąc wcześniej

W maju 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się w stosunku do kwietnia 2022 r. o 3,4 proc. (w maju 2021 r. w porównaniu do kwietnia 2021 r. płace zanotowały mniejszy spadek, tj. o 2,9 proc.).

„Spadek przeciętnych wynagrodzeń w maju 2022 r. względem kwietnia 2022 r. spowodowany był m.in. wypłatami w poprzednim miesiącu premii uznaniowych, jubileuszowych i kwartalnych, nagród motywacyjnych i rocznych oraz wypłaty odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń)” czytamy.

Spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto odnotowano prawie we wszystkich sekcjach PKD 2007. Największy odnotowano w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiec­two i rybactwo” (o 15,5 proc.), gdzie wynagrodzenia wyniosły 7785,86 zł (miesiąc wcześniej 9214,25 zł) oraz w sekcji „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” (o 10,2 proc.), gdzie wynagrodzenia się zmniejszyły się do 8206,10 zł (miesiąc wcześniej wyniosły 9140,01 zł).

Zobacz: Koniec rynku pracownika? Pracodawcy ostrożniejsi w zatrudnianiu. Podwyżki też wyhamowują

W skali roku (maj 2022 r. do maj 2021 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 13,5 proc. Przed rokiem (maj 2021 r. do maja 2020 r.) odnotowano dynamikę wzrostu przeciętnych płac na poziomie 10,1 proc.

źródło: GUS

„Narastająco w okresie pięciu miesięcy 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r. wzrosły we wszystkich sekcjach PKD 2007 od 5,4 proc. w sekcji „Pozostała działalność usługowa” do 19,1 proc. w sekcji „Transport i gospodarka magazynowa”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 12,6 proc. Najwyższą przeciętną płacę brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie narastającym odnotowano w sekcji „Informacja i komunikacja” w wysokości 11169,52 zł (wzrost o 11,4 proc. względem analogicznego okresu roku poprzedniego), zaś najniższą w sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia” na poziomie 4609,65 zł (pomimo wzrostu w odniesieniu do sytuacji sprzed roku o 17,6 proc.)” – zauważają autorzy analizy.

Przeczytaj: Oczekiwania kontra rzeczywistość. Tu pracownicy mogą się rozczarować

Analitycy o rynku pracy. Czeka nas spowolnienie gospodarcze

Adam Antoniak z Biura Analiz Makroekonomicznych zauważa, że słabsze dane za jeden miesiąc nie pozwalają wyciągnąć daleko idących wniosków o kondycji rynku pracy, jednak "wpisują się one w scenariusz stopniowego spowolnienia gospodarczego".

- Nie sądzimy przy tym, aby gorsza koniunktura miała silny negatywny wpływ na poziom zatrudnienia i stopę bezrobocia. W szczególności jest zbyt wcześnie, aby ocenić, czy presja na wzrost płac słabnie. Najbliższe kwartały upłyną pod znakiem dwucyfrowego wzrostu cen, co będzie przekładało się na żądania płacowe pracowników. Spowolnienie wzrostu gospodarczego powinno sprowadzić PKB w okolice potencjału, co oznacza, że jego negatywny wpływ na rynek pracy będzie najprawdopodobniej ograniczony. Spowolnienie gospodarcze może nieco ograniczyć presję popytową na ceny, jednak biorąc pod uwagę skalę inflacji odkosztowej, nie zmieni istotnie perspektyw inflacyjnych - wyjaśnia.

Ekonomiści ING Banku Śląskiego na Twitterze zauważają, że majowe dane mogą przepowiadać spowolnienie.

W podobnym tonie dane komentują ekonomiści mBanku.

Polski Instytut Ekonomiczny zauważa, że "kolejne miesiące przyniosą wolniejszy wzrost wynagrodzeń. Liczba nowych miejsc pracy rośnie wolniej, a pracownicy są mniej pewni swojego zatrudnienia".

Zobacz: Pracownik zarobi mniej, pracodawca zapłaci więcej. Wraca kontrowersyjny temat, Bruksela naciska