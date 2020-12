Zatrudnianie Ukraińców w czasie pandemii. Główny problem od początku ten sam

67 proc. firm zatrudniających imigrantów z Ukrainy nie odnotowała problemów związanych z brakiem rąk do pracy ze względu na zwiększone wyjazdy z ostatnich miesiącach. Nadal dużym utrudnieniem dla osób z Ukrainy są obostrzenia związane z COVID-19.

- Początkowa panika wywołana pojawieniem się koronawirusa w Polsce sprawiła, że z naszego kraju odpłynęło nawet 250 tys. pracowników z Ukrainy. Trwało to krótko, ale miało znaczący wpływ na rynek pracy, o czym świadczą wyniki raportu Narodowego Banku Polskiego. Na szczęście w tarczy antykryzysowej wprowadzono zapisy pozwalające na automatyczne odnawianie wiz dla pracowników z zagranicy na czas obowiązywania stanu epidemicznego i dwa tygodnie po jego zakończeniu. Dzięki temu zatrzymaliśmy w kraju nawet do 500 tys. osób z Ukrainy. Cały czas przyjeżdżają też nowi pracownicy - zauważa Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert rynku pracy.

67 proc. firm zatrudniających imigrantów z Ukrainy nie odnotowała problemów związanych z brakiem rąk do pracy ze względu na zwiększone wyjazdy z ostatnich miesiącach. Problemy wpłynęły w różnym stopniu na 32 proc. przedsiębiorców - większość określiła wyjazdy imigrantów z Ukrainy jako problem umiarkowany i niezagrażający ciągłości pracy, natomiast dla 5 proc. firm odpływ kadry ze Wschodu był dużym wyzwaniem i wpłynął na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Co równie istotne, firmy aktualnie deklarują powstrzymywanie się z decyzjami o zwolnieniach i w większości nie traktują w odmienny sposób pracowników rodzimych i imigrantów.

Problemy związane z COVID-19 nie wpłynęły jednak na preferencje dotyczące zatrudnienia imigrantów. Już 73 proc. firm zamierza zatrudniać pracowników z Ukrainy w dokładnie takiej skali jak przed pandemią, 15 proc. wskazywała, że w przyszłości będzie zatrudniać mniej imigrantów niż poprzednio, a 7 proc. firm deklarowało, że będzie unikać zatrudniania imigrantów. Szersze korzystanie z pracy imigrantów w przyszłości deklaruje 4 proc. firm.

- Warto jednak pamiętać, że w tym momencie niewiele firm w Polsce deklaruje w ogóle chęć rekrutacji. Spada liczba ofert pracy ze względu na trudności wielu branż i ciągłą niepewność dotyczącą przyszłości. Firmy chcą utrzymać status quo - podsumowuje Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert rynku pracy.

Niedogodności do pokonania

Nadal dużym utrudnieniem dla osób z Ukrainy, które podejmują decyzję o wyjeździe za pracą, są obostrzenia związane z COVID-19. Po przekroczeniu granicy obowiązuje 10-dniowa kwarantanna, co powoduje komplikacje związane m.in. z zakwaterowaniem na czas jej obowiązywania. Wymusza to też na obcokrajowcach wstrzymanie się z podjęciem pracy do czasu zakończenia kwarantanny, przez co nie mogą zarabiać od pierwszych dni pobytu w Polsce.

Na początku kwarantanny Narodowy Bank Ukrainy prognozował, że z powodu koronawirusa i kwarantanny transfery pracowników w 2020 roku mogą spaść o 2-3 miliardy dolarów. Wydaje się, że ta prognoza się nie sprawdziła. Bowiem Narodowy Bank Ukrainy poinformował, że we wrześniu 2020 r. wysokość przekazów pieniężnych przesłanych przez migrantów zarobkowych z zagranicy na Ukrainę wyniosła 1 mld 98 mln dol., czyli o 5,58 proc., tj. o 58 mln dolarów więcej niż we wrześniu ubiegłego roku (1 mld 4 mln dol.). NBU uwzględnił w swoich statystykach zarówno oficjalne, jak i nieformalne kanały przekazu pieniędzy. Tylko we wrześniu 42 miliony dolarów zostały przekazane nieoficjalnymi kanałami na Ukrainę.