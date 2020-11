Zatrudniają ponad 10 tys. pracowników. Apelują o wsparcie rządu

Branża kinowa stoi na progu bankructwa. Bez pomocy państwa nie przetrwa w dotychczasowym kształcie. Konfederacja Lewiatan apeluje o wsparcie kin i przygotowanie dla nich, tak jak w innych krajach, specjalnego programu sektorowego.

Kina zostały szczególnie dotknięte przez kryzys spowodowany COVID-19 (Fot. Pixabay)

Kina zostały decyzją rządu zamknięte od 7 do 29 listopada.

Pozbawione zostały możliwości ubiegania się o zwolnienia ze składek ZUS, przedłużenia postojowego, czy uzyskania dopłat do pensji.

Warto podkreślić, że w sektorze zatrudnionych jest ponad 10 tys. pracowników.

Kina zostały szczególnie dotknięte przez kryzys spowodowany COVID-19. Przy pierwszej fali pandemii zamknięto je jako pierwsze, a zezwolono na otwarcie jako ostatnim. Od 7 listopada ponownie są zamknięte i pozbawione jakichkolwiek przychodów.

W odróżnieniu od większości innych branż, kina po powrocie do działalności nie zdołały odbudować przychodów. Wpływy od czerwca do września 2020 roku były niższe o 80 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku.

Przy drugiej fali pandemii kina, niezależnie od wielkości i modelu biznesowego, pozbawione zostały możliwości ubiegania się o zwolnienia ze składek ZUS, przedłużenia postojowego, czy uzyskania dopłat do pensji. Warto podkreślić, że w sektorze zatrudnionych jest ponad 10 tys. pracowników.

Z kolei zwolnienie z czynszów dotyczy tylko kin w galeriach handlowych i nie obejmuje blisko 300 kin tradycyjnych działających w małych i dużych miejscowościach, realizujących 20 proc. całego obrotu branży. Wysokość czynszów płaconych przez kina tradycyjne waha się od 10 do 50 tys. zł miesięcznie w zależności od wielkości miejscowości, a w wyjątkowych przypadkach wynosi nawet kilka razy więcej.

Kina w galeriach nie płacą czynszu w okresie administracyjnego zamknięcia, ale z kolei mają bardzo wysokie koszty stałe ze względu na rozbudowaną strukturę organizacyjną i infrastrukturę w całej Polsce.

- Bez pomocy państwa większość przedsiębiorców prowadzących kina nie będzie w stanie utrzymać zatrudnienia ani powrócić po pandemii do swojej działalności. Branża kinematograficzna to system naczyń połączonych. Skutki jej degradacji przełożą się na wiele branż związanych z kinem, które są ważną częścią polskiej kultury. Dotkną twórców, wykonawców, producentów i dystrybutorów – ostrzega Krzysztof Kajda, radca prawny, zastępca dyrektora generalnego (szef pionu ekspertyzy) Konfederacji Lewiatan.

Za granicą widać już skutki pandemii. Na początku października "The Sunday Times" poinformowało, że druga co do wielkości na świecie sieć Cineworld planuje zamknąć 536 kina w USA i 127 w Wielkiej Brytanii. W sumie na całym świecie prowadzi ona 787 kin, w tym 35 w Polsce. Znamy je pod nazwą Cinema City.

Firma w komunikacie wyjaśniła, że wypowiedzenia otrzymają osoby zajmujące się pracami pomocniczymi, takimi jak sprzątanie czy ochrona, ale i inni pracownicy. W sumie pracę straci nawet 45 tys. osób.

