Zaskakujący paradoks. Dlaczego w "kobiecej" branży kobiecie trudno zostać dyrektorem

Co czwarta osoba pracująca w branży gier to kobieta (fot. Ant Rozetsky/Unsplash)

Co czwarta osoba pracująca w branży gier to kobieta (fot. Ant Rozetsky/Unsplash)

Ponad 14 tysięcy zatrudnionych, a wśród nich procent kobiet, który należy do najwyższych na świecie: co czwarta osoba pracująca w branży gier to kobieta. Na stanowiskach kierowniczych tego jednak nie widać.

Branża przez lata była postrzegana jako męska; dziś to jednak nieaktualny stereotyp.

- Prawie dziesięć lat temu, kiedy zaczynałam przygodę z tworzeniem gier, zdecydowanie gamedev był postrzegany jako męska branża. Na przestrzeni lat uległo to zmianie - i coraz więcej widzimy kobiet, które angażują się w produkcję gier - jako programistki, projektantki, artystki, producentki i w innych rolach - mówi Karolina Koszuta.



Także w wielomilionowej społeczności graczy zachodzą zasadnicze zmiany. Jak dodaje Koszuta, zwiększanie udziału kobiet w całej branży gier komputerowych to proces.

- Choć stereotypy wciąż mogą istnieć, postęp jest widoczny. Coraz więcej kobiet znajduje satysfakcję zarówno w graniu, jak i w tworzeniu gier, a ich obecność w branży staje się coraz bardziej widoczna. Ważne, aby kontynuować dążenie do równości i zachęcać wszystkich, niezależnie od płci, do tworzenia gier jak i czynnego udziału w społeczności graczy - opowiada.

Kobiety stanowią już znaczną część owej społeczności, a ich obecność w świecie gier stale wzrasta.

- Już pierwsze hity mobilne, takie jak Zuma czy Cut the Rope pokazały, że kobiety grają. Dzisiaj, gdy obserwujemy społeczność takich gier jak Fortnite czy Minecraft, to od razu można zauważyć, że kobiety są wszędzie. W Gas Station Simulator, nasz największy hit, który sprzedał się już w nakładzie ponad miliona egzemplarzy, też w dużej mierze grają kobiety. Statystyki pokazują, że prawie połowa osób grających w Polsce to kobiety - mówi Joanna Tynor.

Coraz więcej kobiet korzysta z różnych platform, w tym konsol, komputerów i smartfonów, aby korzystać z gier różnych gatunków i stylów.

- Gry od dłuższego czasu przestają się kojarzyć wyłącznie z bieganiem z bronią i strzelaniem do zombie albo kosmitów... Od dawna powstają dzieła dojrzałe, a z roku na rok stają się coraz bardziej kompetentnym, odważniejszym medium, gotowym na poruszanie trudnych tematów, jak chociażby wspaniale przyjęty Spiritfarer - piękna gra o śmierci i żałobie. Mam wrażenie, że ogólnie coraz więcej ludzi, nie tylko kobiet, rozpoznaje ten potencjał i chce grać - uważa Aleksandra Bieluk, dyrektorka narracyjna i współzałożycielka studia Sundog.

Kobiety grają, projektują, ale niekoniecznie zarządzają?

Zarówno Joanna Tynor, jak i Karolina Koszuta oraz Aleksandra Bieluk to jednak nieliczne kobiety na tak wysokich stanowiskach w spółkach z branży. To zresztą ogólny problem polskiego biznesu - według danych 30 proc. Club Polska DbB, w zarządach spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych jedynie 17 proc. osób stanowią kobiety.

- Zdecydowana większość dyrektorów to mężczyźni; kobiety często nie tylko nie są brane pod uwagę na takie stanowiska, ale też same rezygnują z realizowania swoich ambicji. Wydaje mi się, że wynika to z obawy, aby nie zostać odebraną jako roszczeniowa, agresywna czy problematyczna... Nie warto ryzykować takiej opinii zawodowej, gdy brak im wiary, że ma się szansę przebić. Nie wydaje mi się jednak, że to jest charakterystyczne dla gamedevu - podkreśla Aleksandra Bieluk ze studia Sundog.

To będzie musiało jednak się zmienić. W październiku 2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła ostateczną wersję dyrektywy o równowadze płci w organach spółek. Nowe unijne przepisy mają doprowadzić do większej równowagi płci w organach spółek giełdowych w całej Unii - do 2026 r. co najmniej 40 proc. stanowisk dyrektorów niewykonawczych w spółkach giełdowych powinny zajmować osoby płci niedostatecznie reprezentowanej

Jeśli państwa członkowskie zechcą zastosować te zasady zarówno dla dyrektorów wykonawczych, jak i niewykonawczych, ten poziom wyniesie 33 proc. wszystkich stanowisk dyrektorskich. Zgodnie z dyrektywą, spółki giełdowe, które nie osiągną tego poziomu, będą musiały wprowadzić sprawiedliwe i przejrzyste procedury.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl