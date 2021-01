Zarządzanie zmianą w czasie pandemii. Jak poradziły sobie firmy?

Pandemia wywarła pozytywny wpływ na zarządzanie. Firmy podjęły się wielu zmian, które były odkładane lub wcale nie planowane. Nastąpiła wyjątkowa mobilizacja menedżerów i pracowników.

- Zdolność przedsiębiorstwa do skutecznego wdrażania zmian w okresie naznaczonym przez pandemię okazała się jedną z kluczowych kompetencji zapewniających sukces przedsiębiorstwu - zdolność przetrwania, ale i wykorzystanie szans – mówi prof. Krzysztof Safin, dyrektor Centrum Biznesu Rodzinnego w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Jak wynika z VI Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą, przejście na pracę zdalną było celem zmian najczęściej wymienianym przez respondentów (40 proc. wskazań). Co ważne, wymuszone przejście na pracę zdalną nie wpłynęło na obniżenie skuteczności wdrażanych zmian. Przejście na home office uzyskało dość wysoką skuteczność realizacji celów zmiany (34 proc. respondentów wskazało na pełny sukces).

- Priorytetami było przejście na pracę zdalną, zmiany struktury organizacyjnej i redukowanie kosztów, a dopiero od czwartej pozycji na tej liście pojawiały się popularne wcześniej zmiany kultury organizacyjnej, strategii i doskonalenia procesów (30 proc. projektów) - wskazuje Roman Wendt, członek Rady Dyrektorów Stowarzyszenia Interim Managers.

Ponad 80 proc. opisywanych zmian trwało nie dłużej niż rok (podobnie jak w poprzednim badaniu), a krótkie zmiany, trwające do pół roku, wdrażano z największą efektywnością.

45 zmian dotyczyło transformacji cyfrowej, a 6 wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0. Co ciekawe, w tym drugim przypadku wdrażanie nowoczesnych rozwiązań zakończyło się pełnym sukcesem w połowie zmian (szkoda tylko, że opisano tak mało prób).

W sytuacji pandemii, która mogła zagrozić firmom, menedżerowie brali na siebie odpowiedzialność za wdrażane zmiany. Prawie 30 proc. zmian było kierowanych przez zarząd, ponad 20 proc. - przez zespół projektowy złożony z menedżerów, a kolejne 17 proc. przez zarządzającego przedsiębiorstwem - jednoosobowo.

Wprawdzie ponad 70 proc. zmian było kierowanych przez zespół, ale tylko co piąta zmiana była kierowana przez zespół projektowy złożony menedżerów i pracowników.

Niestety, odwaga menedżerska, związana z braniem na siebie odpowiedzialności, nie przełożyła się na efektywność wdrażania zmian.

- Kolejny rok pokazuje, że zespoły kierujące zmianą złożone z menedżerów i pracowników były najskuteczniejsze we wdrażaniu zmian – mówi dr Jarosław Rubin, konsultant zmian i współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. I dodaje: - Efektywność takich zespołów była co najmniej o 20 punktów proc. wyższa niż innych form kierowania zmianą. Pomimo to liczba zmian kierowanych przez zespoły włączających pracowników w kierowanie zmianą nie wzrasta (rok do roku).

Kto nad, a kto pod kreską?

Spośród wyróżnionych branż najlepiej radziła sobie z wdrażaniem zmian bankowość i usługi finansowe (pełny sukces w 38 proc. opisywanych zmian). Ponad kreską (ponad 30 proc. ) znalazły się też branże: FMCG (36 proc. ) i produkcja przemysłowa (32 proc. ).

Słabo ze zmianami radziły sobie firmy handlowe oraz usługowe. Pełny sukces zakończonych zmian wskazało 10 proc. respondentów z branży handel i 21 proc. z branży usługi. W tym przypadku w wyniku narzuconych ograniczeń pole manewru organizacji zostało znacznie ograniczone i nawet zwiększona mobilizacja ludzi mogła być niewystarczająca.

- Ogólnie niska efektywność wdrażania zmian oznacza, że w dalszym ciągu firmy muszą szukać sposobów jak zwiększyć swoją efektywność wdrażanych zmian – przewiduje Marek Naumiuk, partner w Szkole Zarządzania Zmianą, trener biznesu i konsultant procesów zmian.

Czego potrzebują pracownicy w trakcie zmian? Wiesław Grabowski, partner Szkoły Zarządzania Zmianą, trener, coach biznesu i konsultant procesów zmian w firmach odpowiada, że współtworzenie wizji oraz wypracowanie wariantów działań w ramach projektu to najskuteczniejsze formy angażowania pracowników. Dodatkowo z odpowiedzi respondentów wynika, że gdy pracownicy nie mieli wpływu na podejmowane decyzje to skuteczność wdrażania zmiany była na poziomie o 9 punktów proc. niższa niż w pozostałej grupie.

* Raport powstał na bazie VI Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą, przeprowadzonego w listopadzie i grudniu 2020 r. przez Szkołę Zarządzania Zmianą. W badaniu wzięło udział 251 respondentów.