Zarządzanie w dobie pandemii. To ogromny egzamin dla menedżerów

Według badań, w czasie epidemii komunikacja z pracodawcami stała się najbardziej wiarygodnym źródłem informacji - twierdzi 63 proc. respondentów badania Edelman „Trust and the Coronavirus”.

Jednocześnie, decydując się na pracę zdalną, pracodawca traci osobisty kontakt z pracownikami - dotyczy to 65 proc. przedsiębiorców w Polsce, w których średnio 82 proc. pracowników pracuje obecnie z domu (badanie Devire).

Menedżerowie z jednej strony muszą wykazać się umiejętnością efektywnego zarządzania pracą zespołu na odległość, z drugiej – nieustannie budować zaufanie i dobre kontakty z podwładnymi.

Ostatnie decyzje rządowe związane z ograniczeniami w możliwości poruszania się i spotykania, spowodowały całkowitą przebudowę sposobu pracy większości przedsiębiorstw. W Polsce większość firm (65 proc.) zdecydowała się na uruchomienie pracy zdalnej, choć wcześniej właściciele i zarządy firm nie darzyły tej formy pracy zaufaniem i niechętnie stwarzały taką możliwość pracownikom.

Wynikało to z faktu, że osobiste kontakty z pracownikami i spotkania w zespołach projektowych to oczywisty element motywacyjny i źródło inspiracji w pracy. Dodatkowo pojawiał się element braku zaufania ze strony pracodawcy do rzetelności pracy podczas tzw. „home office”. Teraz sytuacja zmieniła się radykalnie i praca zdalna jest niejednokrotnie jedyną dopuszczalną formą pełnienia obowiązków służbowych.

Czytaj też: Komunikacja na wagę złota. Jak rozmawiać z pracownikami w dobie epidemii?

- Jako pracodawcy musimy zrozumieć i inaczej spojrzeć na pracę zdalną. Pracownicy, licząc się z potencjalnymi efektami pandemii, obawiają się zmian w swoim przedsiębiorstwie. Niezwykle istotne dla nich jest utrzymanie kontaktu z przełożonym i zespołem, regularne otrzymywanie zadań, raportowanie i możliwość wykazania się efektami swojej pracy. W tym szczególnym czasie rola komunikacji z pracownikiem nabiera innego znaczenia i wymiaru - mówi Izabela Kielczyk, psycholog biznesu oraz menedżer zarządzający w firmie zatrudniającej ponad 50 osób.

CZYTAJ DALEJ »

- W oderwaniu od firmowej rzeczywistości pracownicy potrzebują informacji dotyczącej sytuacji firmy, podejmowanych decyzji i planów. Fizyczna nieobecność w biurze pogłębia poczucie oderwania i izolacji od życia firmy. Jako szefowie, miejmy także świadomość tego, że cisza z naszej strony jest bardzo niepokojąca. Przed nami trudne zadanie wypośrodkowania częstotliwości kontroli przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb pracowników na częsty kontakt i informacje – dodaje. Egzamin z zarządzania Czas pracy zdalnej jest ogromnym egzaminem dla menedżerów. Z jednej strony muszą wykazać się umiejętnością efektywnego zarządzania pracą zespołu na odległość, z drugiej – nieustannie budować zaufanie i dobre kontakty z podwładnymi. - Jeśli mieliśmy z pracownikami dobre relacje i wcześniej zaskarbiliśmy ich zaufanie, teraz zaprocentuje nam to w postaci dobrych kontaktów i efektów pracy. Manager musi dać pracownikom poczucie przynależności do zespołu oraz wspólnej odpowiedzialności za to, co teraz będzie się działo zarówno w zespole, jak i w całym przedsiębiorstwie. Pracownicy natomiast oczekują od swoich szefów zrozumienia, że im w tej sytuacji też może być ciężko. Poza wyznaczeniem zadań i omówieniem sytuacji firmy, porozmawiajmy z nimi o ich problemach, kłopotach, potrzebach; także osobistych, jeśli będzie taka potrzeba. Jest to także doskonały moment na wyrażenie uznania pracownikowi oraz docenienie jego pracy. To także element motywacyjny – twierdzi Izabela Kielczyk. Wiarygodny jak pracodawca Z badania firmy Edelman „Trust and the Coronavirus” wynika, że najbardziej wiarygodnym źródłem informacji jest nasz pracodawca (63 proc. respondentów). Wierzymy mu bardziej niż oficjalnym informacjom rządowym (58 proc.) oraz tradycyjnym mediom (51 proc.). Pracownicy nabierają zaufania i oczekują od pracodawców nie tylko rzetelnej informacji, ale także podejmowania aktywności i aktywnego uczestniczenia w działaniach wspierających rząd w walce z epidemią. Zdecydowana większość (78 proc.) respondentów oczekuje, że biznes podejmie działania w celu ochrony pracowników i społeczności lokalnej. 79 proc. spodziewa się, że firmy dostosują swoją działalność do zaistniałej sytuacji (tj. praca zdalna, anulowanie nieistotnych wydarzeń, spotkań i zakaz podróży służbowych). Oczekują także od swojego pracodawcy pełnej transparentności informacji związanych z epidemią: liczby pracowników dotkniętych zakażeniem oraz rzeczywistej sytuacji firmy. Badania wykazały, że 63 proc. pracowników oczekuje takich informacji codziennie, a co piąty pracownik – nawet kilka razy dziennie. - Niezwykle istotne jest ustalenie i stosowanie się do regularnej komunikacji dotyczącej aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa, pracowników oraz perspektyw na przyszłość i podejmowanych decyzji. Warto wziąć pod uwagę fakt, że chętniej słuchamy i wierzymy (85 proc. respondentów w badaniu) naukowcom i autorytetom medycznym. Komunikaty zarządu firmy można wesprzeć opinią lekarza zakładowego lub opiekuna zdrowotnego naszej firmy. Pracownicy wykonujący swoją pracę z domu,

po krótkim czasie utraty bezpośredniego kontaktu z pracodawcą i zespołem, zaczynają odczuwać niepewność i zaniepokojenie oraz obawę o swoje stanowisko. Zwołajmy sztab kryzysowy, który ustali najbardziej przyjazną formę komunikacji z pracownikami w naszym przedsiębiorstwie oraz kalendarz komunikatów. Trzymajmy się tych reguł – to ważne i z pewnością zaprocentuje wzrostem zaufania

i jakości pracy naszych podwładnych - podpowiada Izabela Kielczyk. - Pracownicy wierzą, że ich firma jest lepiej przygotowana na bieżącą sytuację niż państwo. W badaniach zaufanie do pracodawcy w tej kwestii potwierdziło aż 62 proc. pracowników. Nie zawiedźmy ich - dodaje. Relacje z klientami Podobna sytuacja kształtuje się w relacji z kontrahentami, dostawcami i odbiorcami naszych usług lub towarów. Oni także oczekują informacji o toczących się procesach, nowych zasadach współpracy lub potwierdzenia, że relacje biznesowe nie ulegają zmianie. - Kryzys związany z szerzącą się epidemią to sytuacja, która wymaga zdecydowanych działań od przedsiębiorców; rewizji biznesu i dotychczasowych reguł. Jest to również czas, który wymaga od nas, managerów, budowania relacji z pracownikami w nowej rzeczywistości. Zastanówmy się także nad wizerunkiem naszego przedsiębiorstwa i zainwestujmy czas i środki w odpowiednią komunikację - radzi Izabela Kielczyk.