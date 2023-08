Zarządzanie projektami kuleje. Firmy je zaczynają, lecz nie kończą

Nawet 42 proc. project managerów nie wykorzystuje żadnej formalnej metodologii zarządzania projektem. Według raportu PwC takie podejście stanowi nawet 50 proc. przyczyn niepowodzenia projektu.

Według Macieja Hawrusa z Altkom Akademii liderzy w dzisiejszych czasach stoją przed większymi wymaganiami. Przy planowaniu projektu zaangażowanie całego zespołu na wczesnym etapie jest kluczowe dla sukcesu - minimalizuje ryzyko niepowodzenia i oszczędza zasoby.

Podejście do zarządzania projektem musi być prawidłowo wdrożone - o tym mówią standardy zarządzania projektami. Nie do każdego projektu pasuje ta sama metoda zarządzania.

Skuteczne zarządzanie projektem ma kluczowe znaczenie. Większość firm nie jest tego świadoma

Zgodnie z raportem "Pulse of the Profession" opracowanym przez Project Management Institute, aż 58 procent przedsiębiorstw nie zdaje sobie sprawy z istoty tego procesu. Szczególnie niepokojące jest, że 42 procent menedżerów projektów nie korzysta z żadnej formalnej metodyki, co może prowadzić do porażki projektu. Według danych z raportu PwC, główne wewnętrzne czynniki takie jak błędne oszacowanie, nierealistyczne terminy, zmiany w zakresie i brak wystarczających zasobów stanowią aż 50 procent przyczyn, które prowadzą do niepowodzenia projektów.

Zdaniem Macieja Hawrusa, który pełni funkcję product & business managera w Altkom Akademii, odpowiedzialnej za prowadzenie certyfikowanych szkoleń z zarządzania projektami IT dla PeopleCert, współcześnie liderzy są stawiani przed znacznie większymi wymaganiami.