Zarządzanie po koronawirusie już nie będzie takie samo. Zapraszamy na ciekawy cykl debat

W środę (20 maja 2020 r.) w godz. 10.45-11.45 odbędzie się cykl debat 1x1 "Zarządzanie – biznes po wirusie".

Będziemy dyskutować m.in. o tym, jak koronawirus zmienił biznes i przedsiębiorców. Podamy przykłady zmian, jakie zaszły w firmach, a także omówimy ich konsekwencje dla managementu i załogi.

Debaty transmitowane na żywo dostępne będą dla zarejestrowanych uczestników zgodnie z przyznanym statusem.

Od 18 do 20 maja, w terminie, kiedy miał dojść do skutku Europejski Kongres Gospodarczy, odbędzie się jego wirtualna odsłona - EEC Online. To innowacyjne wydarzenie w 100 procentach będzie zorganizowane zdalnie i dostępne w sieci.

Trzy dni będą wypełnione transmisjami live, prezentacjami, rozmowami, webinariami i debatami online poświęconymi gospodarce, która - znalazłszy się w całkowicie nowej sytuacji - szuka odpowiedzi na podstawowe pytania.

Jeden z głównych bloków tematycznych poświęcony będzie zarządzaniu. W środę (20 maja, g. 10.45-11.45) podczas cyklu rozmów 1x1 wspólnie z ekspertami zastanowimy się, jakie będą firmy przyszłości. Razem z Jackiem Santorskim, psychologiem biznesu, twórcą Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Markiem Staszkiem, prezesem DB Cargo Polska, Krzysztofem Trojanowskim, członkiem zarządu, dyrektorem zarządzającym supermarketami Stokrotka oraz Dawidem Zielińskim, prezesem Columbus Energy, będziemy dyskutować o tym, jak koronawirus zmienił biznes i przedsiębiorców.

Podamy przykłady zmian, jakie zaszły w firmach, a także omówimy ich konsekwencje dla managementu i załogi. Nasi rozmówcy opowiedzą o tym, co ich najbardziej zaskoczyło i jakie najtrudniejsze decyzje podjęli. Zastanowimy się również nad zmianami w modelach zarządzania i nową rolą liderów.

Porozmawiamy również o tym, czy praca zdalna "usadowi" się w firmach na stałe, a także jak organizować telepracę z wykorzystaniem dostępnych technologii - jakie błędy popełniają firmy szybko przechodzące w tryb home office. Wskażemy też typowe problemy pojawiające się w przedsiębiorstwach (produkcyjnych), w których część działalności musi odbywać się „w realu”. Zastanowimy się, jak można im zaradzić.

Wraz z ekspertami będzie dyskutować również na temat roli korporacji i start-upów w „nowej gospodarce" - jaka jest perspektywa firm zarządzanych przez 20- i 30-latków kontra doświadczeni przedsiębiorcy. Podczas EEC Online odbędzie się również debata poświęcona rynkowi pracy Polsce w czasie i po pandemii.