Zarządzanie bezpieczeństwem. To będzie największa lekcja, którą wyniesiemy z koronakryzysu

Jaki świat czeka nas po pandemii?

- Trudno powiedzieć, jaki świat czeka nas po pandemii. Na pewno powinniśmy przemodelować wszystkie obszary, które okazały się nie do końca sprawne. Jako ekonomistę nie zaskoczył mnie fakt, że obecny kryzys obnażył słabe strony firm, branż i instytucji. W naszym środowisku od zawsze mówi się o potrzebie zarządzania bezpieczeństwem strategicznym, rozumianym w kategoriach społeczno-gospodarczych, czyli bezpieczeństwem energetycznym, żywnościowym, zdrowotnym czy intelektualnym. Chciałabym, aby stało się ono priorytetem w strategii zarządzania publicznego. Te działania pomogą nam odnaleźć się, kiedy w przyszłości będziemy musieli kolejny raz zmierzyć się z kryzysem, niekoniecznie związanym ze zdrowiem.

Gdy w 2017 r. przygotowywaliśmy strategię dla Śląska i zaproponowałam budowę szpitala zakaźnego, wszyscy patrzyli na mnie ze zdziwieniem – po co budować nową jednostkę, skoro mamy rozbudowaną sieć szpitali w regionie. To jest właśnie wspomniany przeze mnie element bezpieczeństwa strategicznego. Wiąże się to oczywiście z kosztami, jednak warto ponieść je, by być przygotowanym na sytuacje kryzysowe. Podobnie jest z ubezpieczeniem na dom. Płacimy składki, mimo że nic złego się nie dzieje. Gdy jednak nasz dom spłonie, to mamy z czego zbudować nowy. Trzeba zmienić myślenie – musimy się przekonać, że warto ponieść nakłady finansowe i organizacyjne, aby zbudować bezpieczeństwo.

Warto dodać, że problem ten nie dotyczy tylko Polski. Sądzę, że wszystkie państwa, a także Unia Europejska, odrobią lekcje i przebudują obecne modele funkcjonowania.

Firmy też będą stawiać na bezpieczeństwo strategiczne?

– Tak. Zarządzanie bezpieczeństwem zagości również w firmach. Budując i rozwijając biznes, przedsiębiorcy nie mogą zapomnieć o tzw. „czarnym łabędziu", czyli kompletnie nieprzewidywalnym zagrożeniu, które może znienacka nastąpić. Myślę, że ten element zostanie uwzględniony także w strategiach mikrofirm. To będzie największa lekcja, którą wyniesiemy z koronakryzysu.

Co jeszcze powinno ulec zmianie po pandemii?

– Chciałabym, żeby Polska podjęła wyzwanie związane z automatyzacją i robotyzacją. Niestety pod tym względem jesteśmy na szarym końcu w światowych rankingach. Wszyscy wiemy, że jest to nieuniknione. Czasu nie zatrzymamy i prędzej czy później będziemy musieli wdrożyć tego typu rozwiązania także na polskim rynku. Mimo wszystko odwlekamy decyzję, udając, że kupujemy czas. Mam nadzieję, że na bazie obecnych doświadczeń uda nam się zbudować nowy system organizacyjny gospodarki, a także wprowadzić zmiany w systemie finansowym, podatkowym czy edukacyjnym, dzięki którym proces automatyzacji i robotyzacji przyspieszy.

Szczególnie potrzebne są zmiany w prawie podatkowym. Proszę zauważyć, że nie mamy systemu opodatkowania automatyzacji i robotyzacji. W efekcie wpływy do budżetu państwa są mniejsze.

Zauważmy, że rząd promuje innowacyjne działania – przykładowo mamy pakiety wsparcia dla firm, natomiast później proces automatyzacji zostaje nieopodatkowany, a odbywa się na zasobach ludzkich. Pytanie więc, jak do tego podejdziemy – w jakim zakresie utrzymamy miejsca pracy, czy będziemy mieli model dochodu gwarantowanego, czy praca będzie przywilejem, a nie obowiązkiem.

Na te pytania należy odpowiedzieć i zastanowić się, w jakiej rzeczywistości chcemy żyć. Pytanie też, czy utrzymamy i w jakim zakresie te obszary, których nie chcemy automatyzować, a także jak będzie wyglądał system dystrybucji. Na to, jakie będą korzyści z automatyzacji i robotyzacji, będą miały wpływ decyzje rządzących.

A inne zmiany?

– Chciałabym również, aby zmianie uległy modele konsumpcji. Świat zwolnił i zewsząd docierają informacje o tym, że przyroda wraca do życia. Australia odradza się po pożarach, w weneckich kanałach pojawiły się delfiny, a na opuszczonych filipińskich plażach pojawiły się tysiące pomidorów morskich, czyli różowych meduz unoszących się na powierzchni oceanu u wybrzeży. Dużo słyszy się również o zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza.

To świadczy o tym, że konsumpcja wymknęła nam się trochę spod kontroli. Z jednej strony duży nacisk kładziemy na proekologiczne rozwiązania, z drugiej wskaźniki zużycia energii cały czas rosną. Pytanie, czy wyciągniemy z obecnej sytuacji lekcje i czy nauczymy się lepszej jakościowo konsumpcji. Będzie się to wiązało ze skutkami dla gospodarki – jak wiadomo, konsumpcja jest jednym z filarów wzrostu. Niemniej jednak zmiana modelu jest potrzebna. Nie chodzi o to, aby ograniczyć konsumpcję, ale poprawić jej jakość. Będzie to korzyść dla środowiska i człowieka.

Myślę, że pandemia koronawirusa sprawi, że na pewne sprawy spojrzymy inaczej i zauważymy, że niektóre rzeczy, które dotychczas wydawały nam się niezbędne do życia, są niepotrzebne. Musimy również zmienić podejście do kwestii związanych z ochroną środowiska – ustalić odpowiednie priorytety rozwojowe zarówno w strefie publicznej, jak i prywatnej.

Świat na chwilę się zatrzymał. Pandemia koronawirusa to lekcja dla wszystkich mających wpływ na kształtowanie priorytetów – zarówno w układach mikro, makro, mezo, jak i indywidualnych. Mamy szansę na nowy start i to od nas zależy, w którym kierunku pójdziemy. Uważam również, że powrót do „normalności" sprawi, że docenimy i zdefiniujemy na nowo wolność – jako ludzie, obywatele, pracownicy czy przedsiębiorcy.

Co z inwestycjami? Czy firmy będą realizować swoje plany?

– Po pandemii możemy mieć do czynienia z zachwianiem rynku bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Myślę, że polityka poszczególnych krajów będzie bardziej ukierunkowana na wewnętrzne działania. Państwa będą chciały zatrzymać czempionów gospodarki u siebie, aby odbudować to, co zostało zniszczone i stworzyć nowe miejsca pracy. W tym obszarze możemy spodziewać się zmiany.

Myślę więc, że będziemy mogli zaobserwować mniejszą skłonność firm do inwestycji. Przedsiębiorcy mają świadomość, że potrzebują oszczędności, dlatego ostrożniej będą wydawać pieniądze. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich spółek. W KSSE mamy firmy, które realizują plany inwestycyjne pomimo pandemii. W niektórych przypadkach możliwe będą przesunięcia czasowe, jednak strategia rozwojowa jest i będzie realizowana.

Jak z kolei będzie wyglądał rynek pracy po pandemii?

– Na pewno odczujemy zmiany na rynku pracy. „Czarny łabędź" naszej gospodarki, którym możemy nazwać pandemię, obnażył słabości instytucjonalne i systemowe, ale może być też szansą. W zmienionej sytuacji przedsiębiorcy powinni być gotowi na elastyczność. Część z nich dotknie kryzys. Ci, którzy przetrwają, wyjdą z niego silniejsi.

Bardzo ważna będzie siła przetrwania, odporność psychiczna liderów. Należy też inwestować i myśleć o kapitale ludzkim, co zdecyduje o przetrwaniu. Zapraszamy też do KSSE. W ramach naszej Strefy Wsparcia oferujemy różne pakiety pomocowe, programy naprawcze dla firm. Zróbmy wszystko, by „czarny łabędź" stał się szansą dla gospodarki.

Co czeka biznes w niedalekiej przyszłości?

– Wszystko zależy od kierunku, który wybierzemy. Pytanie, czy będziemy chcieli powrócić do stanu sprzed pandemii, a także jak wykorzystamy pieniądze przeznaczone na budowę nowej jakości. Pamiętajmy, że pandemia to czas, kiedy pojawiają się negatywne, ale także pozytywne aspekty. Trzeba je jednak odpowiednio wykorzystać do budowania tej nowej jakości. Przykładem jest praca zdalna, którą wiele firm musiało teraz wdrożyć. To nie tylko korzyść dla pracownika, ale również dla pracodawcy, który obniża biznesowe koszty.

Firmy przejdą na tryb pracy zdalnej?

– W ubiegłym roku spółka Microsoft przeszła w Japonii na czterodniowy tydzień pracy. Okazało się, że na tym rozwiązaniu wszyscy skorzystali. Spadły koszty środowiskowe i zużycia energii, wzrosła natomiast wydajność pracowników. Pandemia pokazała natomiast, że wiele firm dobrze funkcjonuje w trybie zdalnym i to z zupełnie innymi kosztami dla pracowników i pracodawców. Pytanie więc, jak koronawirus wpłynie na zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe. Może nastąpić tutaj spora weryfikacja wcześniejszych planów, jakie miały firmy.

A pracownicy polubią pracę zdalną?

– Wielu z nas docenia czas, który możemy zaoszczędzić, pracując z domu. Jesteśmy bardziej wydajni, a i praca zdalna nie wymaga tak dużych jak stacjonarna nakładów finansowych. Ponadto rzadsze dojazdy do biura to mniejsze zanieczyszczenie środowiska i oszczędność czasu. Uważam więc, że nastąpi pewna weryfikacja, a praca zdalna zostanie wprowadzona – przynajmniej częściowo – w wielu firmach na stałe.

Branża nieruchomości może zmienić się po pandemii. W jakim innym sektorze nastąpią zmiany?

– Przekształceniu może ulec wiele sektorów, w mniejszym lub większym stopniu, m.in. np. rynek edukacji. Na uczelni, na której wykładam, na zajęcia stacjonarne przychodziło ok. 40 proc. studentów, z kolei na wykładach w formie e-learningowej frekwencja sięga nawet 100 proc. To także ogromny test dla wykładowców – weryfikacja jakości ich pracy. Myślę, że to kolejny obszar, który skorzysta na doświadczeniach, które dzisiaj zbudował i zaadaptuje je w późniejszym czasie. W związku z tym rynek pracy w obszarze szkolnictwa wyższego może się całkowicie zmienić.