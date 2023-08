Zarządom firm nie po drodze z różnorodnością. Coraz mniej w nich kobiet, seniorów i obcokrajowców

Według najnowszej edycji raportu przygotowanego przez Grant Thornton „Biznes otwarty na każdego” polskie firmy zamykają się na różnorodność. By zobrazować, jak aktualnie wygląda sytuacja, w swoim badaniu firma doradcza do pomiaru różnorodności wzięła pod uwagę odsetek kobiet, osób poniżej 40. roku życia., osób powyżej 60. roku życia oraz obcokrajowców zasiadających w zarządach średnich i dużych firm w Polsce oraz odsetek ekspertów cytowanych w mediach ekonomicznych i występujących na ważnych konferencjach biznesowych.

Udział kobiet w szeroko rozumianym zarządzie firm (prezes, członkowie zarządów i szefowie działów) wynosi aktualnie 27 proc. To spadek o 2 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim rokiem i o 4 pkt. proc. w porównaniu z badaniem sprzed dwóch lat.

Grafika: Grant Thornton 'Biznes otwarty na każdego'

Okazuje się też, że kobiety zdecydowanie rzadziej też niż mężczyźni występują jako eksperci w mediach ekonomicznych oraz jako prelegenci na konferencjach biznesowych.

W 2022 roku odsetek kobiet ekspertek cytowanych w mediach ekonomicznych wyniósł 23 proc. To dokładnie taki sam wynik jak w 2021 roku, ale o 2 pkt proc. niższy niż trzy lata wcześniej.

Jednak rośnie liczba kobiet zapraszanych do prelekcji i paneli dyskusyjnych na najważniejszych wydarzeniach biznesowych. W 2022 roku ten odsetek wyniósł 31 proc., to wzrost o 2 pkt proc. względem 2021 roku i o 11 pkt proc. więcej niż w 2020 roku.

- Debata o zwiększaniu udziału kobiet w zarządach firm trwa od lat. Tymczasem statystyki pokazują, że z roku na rok na rynku polskim (i nie tylko) wzrosty te nie są satysfakcjonujące. Być może proces pozytywnych zmian przyśpieszy dyrektywa unijna, zgodnie z którą do lipca 2026 roku wszystkie spółki giełdowe w krajach Unii Europejskiej muszą doprowadzić do sytuacji, w której 40 proc. dyrektorów niewykonawczych i 33 proc. wszystkich stanowisk kierowniczych będą zajmować osoby należące do niedostatecznie reprezentowanej płci, co w przypadku wszystkich krajów europejskich oznacza kobiety - mówi cytowana w raporcie dyrektor ds. potencjału ludzkiego w Grant Thornton Katarzyna Nowaczyk.

I dodaje: - Można się spierać, czy parytety są dobre, czy też nie, ale musimy zauważyć, że w krajach, w których parytety zostały wprowadzone już lata temu (np. we Francji, Norwegii, Belgii), rezultaty są widoczne. Wyzwanie, jakie stoi przed polskim biznesem, jest nadal ogromne, ale warto się z nim zmierzyć.

Doświadczenie nie otwiera drzwi na kierownicze stanowiska

Kobiety to nie jedyna grupa, która jest coraz rzadziej reprezentowana w polskim biznesie. W ostatnim roku wśród członków zarządu spadł też odsetek osób powyżej 60. roku życia (z 18 proc. do 13 proc.) oraz obcokrajowców (z 6 proc. do 4 proc.). Nieznacznie (z 17 proc. do 18 proc.) zwiększył się jedynie odsetek osób młodych – przed 40. rokiem życia.

Grafika: Grant Thornton 'Biznes otwarty na każdego'

Jak zwracają uwagę autorzy badania, o ile media ekonomiczne chętnie zapraszają młodych ekspertów płci męskiej (stanowią aż 24 proc. wszystkich cytowanych ekspertów), to dla pozostałych „nieuprzywilejowanych” grup są już znacznie mniej łaskawe.

Kobiety powyżej 60. roku życia to już zaledwie 1 proc. cytowanych ekspertów, a młode kobiety (do 40. roku życia) to 10 proc. Podobnie sytuacja wygląda na konferencjach ekonomicznych. Osoby w średnim wieku stanowią obecnie 48 proc. wszystkich prelegentów i panelistów. Młodzi stanowią 22 proc., a dojrzali – 30 proc. Kobiety po „sześćdziesiątce” to tylko 7 proc., a kobiety przed 40. rokiem życia – zaledwie 8 proc.

Tymczasem prognozy demograficzne nie pozostawiają złudzeń. Polskie społeczeństwo - a w raz z nim rynek pracy - starzeją się. Według prognozy GUS, liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w Polsce w roku 2030 ma wzrosnąć do poziomu 10,8 mln, a w 2050 r. wyniesie 13,7 mln. Tylko w ubiegłym roku liczba ludności w wieku poprodukcyjnym (kobiety - 60 lat i więcej, mężczyźni - 65 i więcej) wzrosła o ok. 113 tys. do 8,6 mln i stanowi ok. 23 proc. populacji. W latach 2000-2022 liczebność tej zbiorowości zwiększyła się o prawie 3 mln.

- Umiejętne włączenie różnych grup wiekowych w działanie i rozwój firmy niesie za sobą wiele korzyści – każde pokolenie daje inny wgląd w potrzeby klientów, inne sposoby myślenia, posiada inne kompetencje, choćby cyfrowe, wnosi inne doświadczenie życiowe i zawodowe. To wspaniała pożywka dla kreatywności, innowacyjności, uczenia się, stabilności i ciągłości - zapewnia partner i business consulting w Grant Thornton Małgorzata Kuik.

Inna narodowość w zarządach spółek? Trzeba się naszukać, żeby znaleźć

Poza płcią i wiekiem Grant Thornton sprawdził też, jak w zarządach i na kierowniczych stanowiskach wygląda kwestia narodowości pracowników. Okazuje się, że i to pozostawia wiele do życzenia. Obecnie 4 proc. kluczowych menedżerów (prezes, zarząd, szefowie działów) w średnich i dużych firmach to obcokrajowcy. Przed rokiem było to 6 proc.

Grafika: Grant Thornton 'Biznes otwarty na każdego'

- Z jednej strony to dobry znak – pokazuje, że zagraniczni inwestorzy ufają polskim menedżerom i ich kompetencjom. Z drugiej zarządy firm tracą przez to różnorodność etniczną, która zwykle sprzyja efektywności i dynamice rozwoju kierowanych przez te zarządy firm - czytamy w raporcie Grant Thornton.

W 2022 roku eksperci spoza Polski stanowili około 12 proc. wszystkich cytowanych w mediach ekonomicznych (to wynik o 2 pkt. proc. niższy niż rok wcześniej). Przy czym aktywni są głównie obcokrajowcy mężczyźni, kobiety pochodzące spoza Polski niemal nie są cytowane przez polskie media. Do paneli dyskusyjnych największych wydarzeń

biznesowych zaproszono w ostatnim roku 7 proc. prelegentów z zagranicy.

