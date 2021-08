Zapytali swoich pracowników, skąd chcą pracować. Niewielu chce wrócić do biura

Możliwość rekrutacji pracowników z całej Polski czy ograniczenie absencji wśród pracowników. To dwie największe korzyści wynikające z pracy zdalnej, na jakie wskazują przedstawiciele firmy Armatis. Zadowolenia nie kryją również pracownicy, którzy w zdecydowanej większości chcą pracować z domu nawet po pandemii.

Autor: KDS

• 17 sie 2021 11:23





W okresie lockdownów w trybie zdalnym pracowało około 70 proc. pracowników Armatisu (Fot. materiały prasowe)

Armatis to firma wywodząca się z Francji, która od ponad 30 lat tworzy rozwiązania outsourcingowe dla przedsiębiorstw.

Na całym świecie aktualnie zatrudnia ok. 9000 osób. W Polsce ok. 1400 agentów call i contact center.

Zostali oni zapytani, skąd chcą pracować. Okazało się, że zdecydowana większość polubiła pracę z domu. O korzyściach z tej formy pracy mówi również firma.

Armatis, który zatrudnia w naszym kraju ok. 1400 agentów call i contact center, przeprowadził w połowie maja wewnętrzne badanie, które miało pomóc w określeniu terminów powrotu pracowników do biur. Okazało się, że aż 54 proc. z nich wolałoby nadal pracować zdalnie, a 31 proc. preferowałaby hybrydową formę zatrudnienia. Zaledwie 15 proc. pracowników Armatis chciałoby pracować wyłącznie z biura.

Większości pracowników powrót do pracy w biurze zająłby 1-3 dni. Jednak są także osoby, które potrzebowałyby na to ponad miesiąc, bo korzystając z możliwości pracy zdalnej, przeprowadziły się poza miasta, gdzie mieszczą się oddziały firmy.

- Co ciekawe, zaobserwowaliśmy sporą rozbieżność w tych wynikach z zależności od miejsca zatrudnienia. W biurze w Krakowie wyłącznie zdalnie chciałoby pracować aż 61 proc. naszych pracowników. Na kolejnych miejscach znalazły się Warszawa (56 proc.), Bielsko Biała (48 proc.) oraz Katowice (46 proc.). Z kolei w naszym oddziale w Stalowej Woli pracą zdalną jest zainteresowanych 19 proc. pracowników - komentuje Krzysztof Lewiński, dyrektor krajowy Armatis Polska.

Dobre i złe strony

Pracownicy Armatisu do największych korzyści związanych ze zdalną pracy zaliczyli m.in. oszczędność czasu i pieniędzy na dojazdy do biura, mniejszy stres, a także większy komfort pracy wynikający z ciszy i domowego otoczenia. Wiele osób wręcz wskazało, że jeśli praca zdalna przestałaby być dostępna, to zrezygnowaliby z pracy.

W takim podejściu nie są odosobnieni. Z badania przeprowadzonego przez serwis kariery LiveCareer Polska wynika, że po zakończeniu pandemii 38 proc. badanych chciałoby nadal pracować zdalnie. Co więcej, 12 proc. deklaruje, że zwolni się, gdy pracodawca im na to nie pozwoli.

Możliwość pracy zdalnej ma ogromne znaczenie dla 30 proc. ankietowanych. Taka grupa przyznała, że w przyszłości chętniej zatrudni się u pracodawcy, który da możliwość pracowania zdalnie. Z kolei za największe minusy pracy zdalnej zostały uznane okazjonalne problemy techniczne wynikające z nadmiernego obciążenia domowego łącza internetowego, wyższe rachunki za prąd oraz brak bezpośrednich kontaktów z koleżankami i kolegami z biura. Część osób wskazywała także, że pracując wyłącznie zdalnie było im trudno utrzymać odpowiedni balans między pracą a życiem prywatnym. Korzyści dla pracodawców - Generalnie doświadczenie z pracy zdalnej naszych pracowników było bardzo pozytywne, bo ocenili je na 4,55 w skali 1-5. Również z punktu widzenia pracodawcy praca zdalna okazała się pozytywnym doświadczeniem - przyznaje Krzysztof Lewiński. Jak podkreśla przedstawiciel Armatis, olbrzymim wyzwaniem dla firmy było szybkie przejście na pracę zdalną, ale udało się tego dokonać i to w ciągu zaledwie półtora miesiąca, wykorzystując posiadaną technologię i najlepsze praktyki z dotychczasowych doświadczeń. Wszystko odbyło się w sposób niezauważalny dla klientów, z zachowaniem jakości świadczonych usług i pełnego bezpieczeństwa. - Bodaj największą korzyścią dla nas z pracy zdalnej jest to, że mamy możliwość rekrutacji pracowników z potrzebnymi kompetencjami z całej Polski, a nie tylko z miast, gdzie są nasze biura. Dzięki temu w pandemii nasze zatrudnienia wzrosło o ponad 20 proc. Dodatkowo praca zdalna pozytywnie wpłynęła na ograniczenie absencji - podkreśla Krzysztof Lewiński. W okresie lockdownów w trybie zdalnym pracowało około 70 proc. pracowników Armatis. Aktualnie w tym trybie nadal pracuje ponad 40 proc. agentów, którzy preferują tę formę zatrudnienia.

