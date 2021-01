Zapytali 5 tys. pracowników o pracę zdalną. Korzyści – jakie, dla kogo, jak długo?

Większość firm i organizacji odnotowała wzrost wydajności dzięki przejściu pracowników na model pracy zdalnej. Przedsiębiorcy doszli do wniosku, że zdalny model zwiększył produktywność i przyniósł oszczędności kosztów nawet o 24 proc. w trzecim kwartale 2020 roku. Takie wnioski płyną z nowego raportu "Przyszłość pracy: od pracy zdalnej do hybrydowej", opracowanego przez Instytut Badawczy firmy Capgemini.

Autor:KDS

• 8 sty 2021 12:00





Wydajność pracowników wzrosła w trzecim kwartale 2020 roku w 63 proc. organizacji. (Fot. Shutterstock)

Capegmini przepytała 5 000 pracowników związanych z 500 firmami działającymi na całym świecie. Wydajność wzrosła w trzecim kwartale 2020 roku w 63 proc. organizacji.

Było to możliwe dzięki ograniczeniu czasu dojazdów do pracy, elastycznym harmonogramom czasu pracy i wdrożeniu narzędzi do wirtualnej współpracy.

Czy uda się ten trend zachować w przyszłości? Eksperci HR nie ukrywają, że będzie to dużym wyzwaniem.

Wnioski z badań wskazują na to, że praca zdalna stała się zdecydowanie nową normą w rzeczywistości zawodowej. W ciągu najbliższych dwóch do trzech lat aż 75 proc. organizacji oczekuje, że co najmniej 30 proc. ich pracowników będzie pracować zdalnie, a około trzech na dziesięć spodziewa się, że ponad 70 proc. ich pracowników przejdzie na zdalny model, w porównaniu z zaledwie 10 proc. przed pandemią.

Blisko 70 proc. firm spodziewa się też korzyści związanych z obniżeniem kosztów nieruchomości, zarządzania obiektami i redukcją podróży służbowych również po zakończeniu pandemii. Co więcej, w ciągu ostatnich trzech do czterech miesięcy aż 88 proc. uzyskało oszczędności na obniżeniu kosztów z nieruchomości dzięki pracy zdalnej. Prawie połowa organizacji (48 proc.) prognozuje również, że ich całkowite zapotrzebowanie na powierzchnię biurową zmniejszy się o co najmniej 10 proc. w przyszłości.

Podsumowując, wzrost produktywności to zdecydowany atut ekonomiczny wynikający ze zmian w dotychczasowym systemie pracy.

Technologiczni i cyfrowi skorzystali

Jedną z nich jest poprawa wydajności pracowników. Badanie pokazało, że wzrosła ona w trzecim kwartale 2020 roku w 63 proc. organizacji dzięki ograniczeniu czasu dojazdów do pracy, elastycznym harmonogramom czasu pracy i wdrożeniu narzędzi do wirtualnej współpracy.

W produktywności biznesowej w nowej rzeczywistości przodowały wszystkie działania związane z IT i oparte na technologiach cyfrowych (68 proc.), na kolejnych miejscach znajdowała się obsługa klienta (60 proc.) oraz sprzedaż i marketing (59 proc.). Cyfryzacja i wykorzystanie technologii takich jak sztuczna inteligencja (AI) pomogły organizacjom zwiększyć produktywność w tych obszarach. Natomiast działania skoncentrowane na produkcji, związane z łańcuchem dostaw, oparte na badaniach i rozwoju (R&D), czy wdrażaniu innowacji, czyli wszystkie te, które wiązały się z większą pracą na miejscu i większym zaangażowaniem pracowników fizycznych, stanowiły najniższy odsetek wśród organizacji, które odnotowały wzrost produktywności. Zawsze w pracy Pracownicy w zdalnym modelu pracy mogli oszczędzić czas tradycyjnie poświęcany na dojazdy oraz korzystać z zalet elastyczności godzin pracy. Jednak z z raportu płyną również alarmujące wnioski, dotyczące kondycji pracowników. Ich wydajność wzrosła, ale wyrażali obawy dotyczące pracy zdalnej w dłuższej perspektywie. fot. shutterstock Z analizy wynika, że w systemie zdalnym na pracowników duży wpływ ma poczucie ciągłej dostępności i bycia "zawsze na zawołanie", co w efekcie może powodować wypalenie zawodowe, a co za tym idzie również straty dla pracodawcy. Większość pracowników czuła się zaniepokojona długoterminowymi konsekwencjami home office. Połowa nowych pracowników, których przebadano, stwierdziła, że zrezygnowałaby z pracy, gdyby jedyną przedstawioną im opcją była możliwość pracy zdalnej. Około 56 proc. osób obawiało się, że będzie pracować "na okrągło", a młodsi pracownicy potrzebowaliby większego wsparcia, aby poradzić sobie ze stresem. Podobne wnioski płyną z raportu Gumtree. Podają oni, że 42 proc. Polaków, mających możliwość pracy zdalnej, uważa, że przyczynia się ona do zacierania granicy między życiem zawodowym a prywatnym. W dużym stopniu mogą mieć na wpływ przełożeni, którzy regularnie kontaktują się z podwładnymi po godzinach pracy. Choć w stosunku do wyników badania z maja 2020 r., widać pewną poprawę, wciąż robi to 65 proc. polskich szefów (spadek o 7 pkt. procentowych), przy czym 27 proc. - regularnie (spadek o 4 pkt. procentowe). 17 proc. zapytanych pracowników twierdzi, że w czasie pracy zdalnej ma problemy z koncentracją, a co ósmy zapytany (12 proc.) zmaga się z poczuciem osamotnienia. – Niestety, wciąż dwóch na trzech polskich pracodawców traktuje pracę zdalną jako elastyczną formę zatrudnienia, pozwalając sobie na kontakt z pracownikiem i zlecanie mu zadań poza wyznaczonymi godzinami pracy. Co ciekawe, problem ten dotyczy zarówno pracowników na niższych szczeblach w firmowej hierarchii (asystenci – 72 proc.), jak i osób na stanowiskach kierowniczych (75 proc.). Nadzieję daje fakt, że między majem a październikiem 2020 roku doszło tu do pewnych pozytywnych zmian. Rolą organizacji pracowniczych, ale też decydentów, jest zadbanie o to, aby były one kontynuowane – mówi Katarzyna Merska, koordynator ds. komunikacji Gumtree.pl. Elastyczność i odporność Czy wzrost wydajności może zostać utrzymany w dłuższej perspektywie? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Z raportu wynika, że, aby osiągać korzyści płynące z pracy zdalnej i dobrze zarządzać oczekiwaniami pracowników, organizacje muszą znaleźć odpowiedni model operacyjny i realizować bardziej zrównoważone, hybrydowe podejście. - Choć wydajność pracowników wzrosła, to warto mieć na uwadze, że długoterminowe utrzymanie wysokiej motywacji i wydajności jest dużym wyzwaniem. Firmy szacują wzrost produktywności nawet o 17 proc. w ciągu najbliższych dwóch do trzech lat. Czy jest to możliwe? Sądzę, że tak, ale w dużym stopniu kwestia ta jest zależna od poziomu i zwinności uczenia się organizacji - jej elastyczności w stosunku do rynku – z uwzględnieniem zmiany w nastawieniu pracowników oraz budowaniem odporności indywidualnej i organizacyjnej – komentuje Monika Chajdacka, dyrektor HR w Capgemini Polska. Czytaj więcej: Tak praca niszczy nasze zdrowie. Problemy ma 10,5 mln Polaków Raport wskazuje na to, że zmiana na hybrydowy model jest nieunikniona, ale nie wystarczy po prostu wyposażyć pracownika w laptop albo kupić lepsze krzesło do domowego biura. Organizacje muszą skupić się na pracowniku - na jego zmieniających się potrzebach i zachowaniach. Tylko poprzez zmianę sposobu zarządzania zespołami rozproszonymi, poprzez udoskonalenie komunikacji z osobami pracującymi zdalnie i ponowne uruchomienie fizycznej przestrzeni roboczej – można stworzyć hybrydowy model, który przyniesie poprawę wydajności i niższe koszty. Warunkiem jest też adekwatna transformacja ról kierowniczych w zespołach pracujących częściowo zdalnie oraz ukształtowanie nowej kultury organizacyjnej. - Z pewnością w nowym roku skupimy się na implementacji nowych narzędzi online i dopracowaniu modelu zdalnej rekrutacji i onboardingu. Jednak warto podkreślić, że ludzki aspekt kontaktów pozostaje niezastąpiony – wszelkie bezpośrednie kontakty na linii kandydat-pracodawca i pracownik-pracodawca są niezwykle istotne, więc HR stoi przed potężnym wyzwaniem pogodzenia potrzeb obu światów, online i offline – mówi Monika Chajdacka z Capgemini. Podzielcie się korzyścią W kontekście przyszłości pracy zdalnej, warto też przypomnieć wyniki badania firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Przeniesienie się pracowników z biur do domów spowodowało, że koszty funkcjonowania firm spadły. Mowa tu o obszarze utrzymania infrastruktury biurowej (wynajem powierzchni, media etc.), gdzie część kosztów została przeniesiona na pracowników. Jednak niewiele firm dzieli się tymi oszczędnościami ze swoimi podwładnymi. 79,9 proc. badanych przyznało, że nie otrzymuje żadnej pomocy finansowej ze strony swojej firmy w związku z wyższymi kosztami ponoszonymi podczas pracy z domu. W firmach, które to robią - ekwiwalent pieniężny otrzymuje 2,4 proc. badanych - jest to wyraz dobrej woli ze strony szefostwa. Grafika: raport GT Z raportu „Zmobilizowani, zorganizowani, zdeterminowani” opisującego sytuację pracowników podczas drugiej fali pandemii wynika, że 79,9 proc. badanych przyznało, że nie otrzymuje żadnej pomocy finansowej ze strony swojej firmy w związku z wyższymi kosztami ponoszonymi podczas pracy z domu. W firmach, które to robią - ekwiwalent pieniężny otrzymuje 2,4 proc. badanych - jest to wyraz dobrej woli ze strony szefostwa. Zdecydowana większość pracodawców zapewnia pracownikom świadczącym pracę zdalną wyłącznie taką pomoc, jaką narzucają obowiązujące przepisy. Co ciekawe, aż jedna piąta pracodawców (20,8 proc.) nie oferuje pracownikom zdalnym wsparcia zagwarantowanego w obowiązujących regulacjach prawnych.

