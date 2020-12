Zapraszamy na debatę o gospodarce i przyszłości rynku pracy

Przyszłoroczny Europejski Kongres Gospodarczy (EEC), pod patronatem PulsHR.pl będzie miał charakter ciągły – działania z nim związane już się rozpoczynają. Pierwszym kamieniem milowym będzie wydarzenie EEC Trends. W programie liczne wątki związane ze zmianami na rynku pracy oraz technologiami, które go zmieniają.

REKLAMA

Druga edycja EEC Trends odbędzie się w formule online 17-18 lutego 2021 r.

Dyskusja na EEC Trends przygotowuje grunt pod Europejski Kongres Gospodarczy (EEC), który w 2021 roku odbędzie się w od 24 do 26 maja lub w alternatywnym terminie 20-24 września

W programie wydarzenia: debaty, rozmowy, prezentacje dotyczące najważniejszych trendów gospodarczych – w ich aktualnym, koronakryzysowym czy już popandemicznym kontekście.

Przyszłoroczne EEC Trends, będące – przypomnijmy - prologiem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, odbędzie się w formule online 17-18 lutego 2021 r. Jednak już w tym roku ruszają merytoryczne przygotowania do obu tych wydarzeń – przyszłoroczny Kongres będzie miał w pewnym sensie „charakter ciągły”, a publikacje i wydarzenie spod znaku EEC będą towarzyszyły także Czytelnikom portalu WNP.PL.

Laboratorium trendów

Ciągłość kongresowego projektu w nadchodzącym roku zapewnią rozłożone w czasie aktywności w przestrzeni online – od rozmów i ekskluzywnych wywiadów, przez webinary i debaty, po badania opinii i raporty.

EEC Trends to jedyne w swoim rodzaju laboratorium trendów, które pozwoli przygotować się do kolejnych spotkań spod szyldu EEC, będzie także okazją do rozmowy i wspólnego kształtowania tematyki debat planowanych na kolejne miesiące.

Poprzez wspólną pracę nad programem Kongresu organizator, Grupa PTWP, podkreśla, jak ważny jest jego otwarty charakter. Dzięki takiemu podejściu kształt Kongresu jest pojemny – adekwatny do różnych oczekiwań i potrzeb, aktualny i żywy. EEC Trends potwierdza, że dialog jest wpisany w DNA Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Prelegentami EEC Trends będą eksperci i naukowcy, przedsiębiorcy, inwestorzy i decydenci – wezmą udział w dyskusjach w ramach wskazanych w agendzie obszarów tematycznych. Określenie dominujących tendencji ma szczególne znaczenie wobec niestabilnej sytuacji świata i gospodarki.

Gospodarka po pandemii

Debaty i wydarzenia EEC Trends otworzy blok poświęcony odbudowie gospodarki po pandemii.

Uczestnicy pokuszą się o bilans trudnego roku 2020, ocenią aktualną sytuację i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarki. Poszukają odpowiedzi na pytania: co nas czeka w roku 2021, jakie będzie tempo powrotu do normalności, jakie zmiany mają trwały charakter.

Tematem inauguracyjnej dyskusji będzie też unijna polityka gospodarcza i finanse. Nie zabraknie rozmów o takich europejskich megatrendach jak Zielony Ład, transformacja sektora energii, nowa infrastruktura i nowe inwestycje oraz digitalizacja. Zielono, cyfrowo, innowacyjnie Tematyczne dyskusje i spotkania będą podzielone na kilka głównych nurtów: - EEC Green: Zielony Ład jako strategia rozwoju europejskiej gospodarki i jej zrównoważona transformacja. Wspierające ją fundusze, technologie i inwestycje. Przeobrażenia sektora energii - EEC Invest: Inwestycje infrastrukturalne w nowej perspektywie finansowej UE. Jak będzie wyglądała zrównoważona, niezawodna, sprawna infrastruktura? Priorytety, moce wykonawcze, kondycja branży, ceny materiałów i usług. - EEC Innovation: Start-upy w nowej rzeczywistości. Ich relacje z inwestorami, administracją, rynkiem w nowych warunkach. - EEC Digital: Cyfrowa transformacja – Dziedziny, specjalizacje, branże, kraje/regiony, które w warunkach przyspieszenia cyfryzacyjnego wyrastają na nowych liderów lub umacniają swoją pozycję. Dojrzałość cyfrowa polskiego biznesu. Automatyzacja i robotyzacja na fali wznoszącej. Aspekty zdalnego zarządzania firmą. Częścią EEC Trends będzie przyznanie wyróżnień WNP Awards – tym, którzy pełnią rolę pionierów – wskazują na polskim rynku tendencje, przecierają szlak, niekiedy idą pod prąd, inicjują innowacyjne działania. Tym, bez których śmiałości rozwój nie byłby możliwy. Zobacz - więcej informacji o EEC Trends.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.